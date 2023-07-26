5 неожиданных фактов об Александровской колонне Санкт-Петербурга

1. Ангелу на вершине придали черты императора Александра I

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Колонну венчает фигура ангела. В руках он держит латинский крест — символ христианства и мира, который Россия даровала Европе. Скульптор Борис Орловский придал лику бронзового ангела черты Александра I. При нем Россия одержала победу в Отечественной войне 1812 года над наполеоновской армией.

Также памятник посвящен и святому благоверному князю Александру Невскому, небесному покровителю Санкт-Петербурга. Колонну водружали на пьедестал в годовщину перенесения в город мощей святого князя – 30 августа 1832 года – и торжественно открывали спустя ровно два года.

Согласно городскому преданию, ангел на Александровской колонне — один из трех хранителей Санкт-Петербурга наряду с золотым ангелом на шпиле Петропавловской крепости и серебряным на куполе церкви Святой Екатерины.

2. Стала самым высоким в мире монументом из цельного гранита

Площадь с Александровской колонной на рисунке О.Монферрана 1829—1830 года Общественное достояние Общественное достояние

Согласно проекту, колонна должна была стать выше Вандомской, установленной в Париже в честь успешной Наполеоновской кампании 1805 года. Высота французского памятника 44,3 м, а отливали его из австрийских и русских пушек, захваченных в Аустерлицком сражении.

Высота же Александровской колонны вместе с пьедесталом и навершием составила 47,5 м. Это самый высокий в мире монумент из цельного гранита.

Ствол колонны вытесали из скалы, которую автор проекта скульптор Огюст Монферран присмотрел еще во время строительства Исаакиевского собора: для него тоже вырубали монолитные гранитные колонны.

W. Bulach (CC BY-SA 4.0) W. Bulach (CC BY-SA 4.0)

Интересно, что первоначальный проект Монферрана предполагал возведение не колонны, а обелиска в египетском стиле, украшенного барельефами. Но концепцию изменили по воле императора Николая I.

Работы по грубой отеске колонны велись в Пютерлакской каменоломне Выборгской губернии. От Санкт-Петербурга ее отделяли 250 км по морю. Вес монолита составил 650 тонн. Его транспортировка в столицу едва не сорвалась.

3. Колонну чуть не утопили при погрузке на корабль

Из альбома "Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра", изд. 1836, рис. Огюст Монферран Общественное достояние Общественное достояние

От берега Финского залива каменоломню отделяло всего 93 метра, но дорога была скалистая. Пришлось взрывать неровности и настилать путь из балок, чтобы спустить колонну к пристани. В движение ее приводили с помощью кабестанов — лебедок, а также клина и досок, натертых салом и мылом.

Для транспортировки построили плоскодонный корабль, способный перевезти 1100 тонн. Чтобы погрузить колонну на борт, на берегу Финского залива построили пирс длиной 63 метра, который заканчивался 32-метровой дамбой. Гранитный цилиндр докатили до края конструкции, но сходни, по которым его надо было грузить на судно, подломились. Двое суток строители и солдаты затаскивали монолит на корабль.

13 июля 1832 года буксирные пароходы доставили судно к пристани близ Зимнего дворца. 25 июля колонну благополучно выгрузили на берег под наблюдением императорской семьи и огромной толпы зрителей.

4. Колонна не закреплена на пьедестале

Александр Денисов. Подъем Александровской колонны, 1832 Общественное достояние Общественное достояние

При закладке фундамента в центр площади забили 1250 сосновых свай. При установке на него гранитного основания весь Зимний дворец содрогнулся, как при землетрясении: будущий пьедестал сбросили с четырехметровой высоты. Но по сравнению с установкой самой колонны эта операция была очень простой.

Строительные леса проектировал архитектор Августин Бетанкур. Конструкция представляла собой пирамиду, в ее центре был пролет шириной 6,4 метра — пространство для колонны. Верхние балки лесов возвышались над землей на высоте 47 метров. Колонну поднимали с помощью 60 стальных кабестанов.

После установки ее еще 5 месяцев ежедневно полировали 200 человек. А леса и фундамент разбирали год.

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Колонна не была закреплена на пьедестале: она держится на нем за счет своего веса. В первое время после открытия памятника петербуржцы боялись, что огромный столб из-за возможных ошибок в расчетах упадет, и объезжали колонну стороной. Монферран специально демонстративно гулял вокруг своего сооружения.

5. Коммунисты хотели заменить скульптуру ангела на статую Ленина

В первые годы после революции 1917 года ангела на колонне на праздники закрывали красным колпаком или маскировали шарами. В 1924 году, после смерти идеолога и руководителя революции Владимира Ленина, коммунисты хотели заменить статую на памятник вождю.

Регулировщик в Ленинграде, 1930-е Борис Игнатович/МАММ/МДФ

Их оппоненты возражали, что статуя Ленина будет диссонировать с ампирным сооружением не только идеологически, но и стилистически. Отсюда возникали абсурдные идеи «нарядить» Ленина в римскую тогу либо «изменить» барельефы в основании колонны. Также рассматривали идеи поставить на вершину колонны рабочего или красноармейца — и тоже в «ампирных одеждах».

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Среди ленинградских чиновников, к счастью, нашлись противники порчи архитектурного наследия. Чтобы предотвратить демонтаж ангела, они прибегли к самому очевидному приему — бумажной волоките. Вокруг проекта по изменению колонны наплодили комиссий. А потом от идеи и вовсе отказались, потому что один из ее инициаторов – председатель Ленсовета (высшего органа власти в городе) Григорий Зиновьев – переключился на борьбу за лидерство в партии и позднее переехал в Москву.

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