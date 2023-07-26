5 неожиданных фактов об Александровской колонне Санкт-Петербурга

Колонну венчает фигура ангела. В руках он держит латинский крест — символ христианства и мира, который Россия даровала Европе. Скульптор Борис Орловский придал лику бронзового ангела черты Александра I. При нем Россия одержала победу в Отечественной войне 1812 года над наполеоновской армией.
Также памятник посвящен и святому благоверному князю Александру Невскому, небесному покровителю Санкт-Петербурга. Колонну водружали на пьедестал в годовщину перенесения в город мощей святого князя – 30 августа 1832 года – и торжественно открывали спустя ровно два года.
Согласно городскому преданию, ангел на Александровской колонне — один из трех хранителей Санкт-Петербурга наряду с золотым ангелом на шпиле Петропавловской крепости и серебряным на куполе церкви Святой Екатерины.
Площадь с Александровской колонной на рисунке О.Монферрана 1829—1830 годаОбщественное достояние
Согласно проекту, колонна должна была стать выше Вандомской, установленной в Париже в честь успешной Наполеоновской кампании 1805 года. Высота французского памятника 44,3 м, а отливали его из австрийских и русских пушек, захваченных в Аустерлицком сражении.
Высота же Александровской колонны вместе с пьедесталом и навершием составила 47,5 м. Это самый высокий в мире монумент из цельного гранита.
Ствол колонны вытесали из скалы, которую автор проекта скульптор Огюст Монферран присмотрел еще во время строительства Исаакиевского собора: для него тоже вырубали монолитные гранитные колонны.
Интересно, что первоначальный проект Монферрана предполагал возведение не колонны, а обелиска в египетском стиле, украшенного барельефами. Но концепцию изменили по воле императора Николая I.
Работы по грубой отеске колонны велись в Пютерлакской каменоломне Выборгской губернии. От Санкт-Петербурга ее отделяли 250 км по морю. Вес монолита составил 650 тонн. Его транспортировка в столицу едва не сорвалась.
Из альбома "Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра", изд. 1836, рис. Огюст МонферранОбщественное достояние
От берега Финского залива каменоломню отделяло всего 93 метра, но дорога была скалистая. Пришлось взрывать неровности и настилать путь из балок, чтобы спустить колонну к пристани. В движение ее приводили с помощью кабестанов — лебедок, а также клина и досок, натертых салом и мылом.
Для транспортировки построили плоскодонный корабль, способный перевезти 1100 тонн. Чтобы погрузить колонну на борт, на берегу Финского залива построили пирс длиной 63 метра, который заканчивался 32-метровой дамбой. Гранитный цилиндр докатили до края конструкции, но сходни, по которым его надо было грузить на судно, подломились. Двое суток строители и солдаты затаскивали монолит на корабль.
13 июля 1832 года буксирные пароходы доставили судно к пристани близ Зимнего дворца. 25 июля колонну благополучно выгрузили на берег под наблюдением императорской семьи и огромной толпы зрителей.
Александр Денисов. Подъем Александровской колонны, 1832Общественное достояние
При закладке фундамента в центр площади забили 1250 сосновых свай. При установке на него гранитного основания весь Зимний дворец содрогнулся, как при землетрясении: будущий пьедестал сбросили с четырехметровой высоты. Но по сравнению с установкой самой колонны эта операция была очень простой.
Строительные леса проектировал архитектор Августин Бетанкур. Конструкция представляла собой пирамиду, в ее центре был пролет шириной 6,4 метра — пространство для колонны. Верхние балки лесов возвышались над землей на высоте 47 метров. Колонну поднимали с помощью 60 стальных кабестанов.
После установки ее еще 5 месяцев ежедневно полировали 200 человек. А леса и фундамент разбирали год.
Колонна не была закреплена на пьедестале: она держится на нем за счет своего веса. В первое время после открытия памятника петербуржцы боялись, что огромный столб из-за возможных ошибок в расчетах упадет, и объезжали колонну стороной. Монферран специально демонстративно гулял вокруг своего сооружения.
В первые годы после революции 1917 года ангела на колонне на праздники закрывали красным колпаком или маскировали шарами. В 1924 году, после смерти идеолога и руководителя революции Владимира Ленина, коммунисты хотели заменить статую на памятник вождю.
Регулировщик в Ленинграде, 1930-еБорис Игнатович/МАММ/МДФ
Их оппоненты возражали, что статуя Ленина будет диссонировать с ампирным сооружением не только идеологически, но и стилистически. Отсюда возникали абсурдные идеи «нарядить» Ленина в римскую тогу либо «изменить» барельефы в основании колонны. Также рассматривали идеи поставить на вершину колонны рабочего или красноармейца — и тоже в «ампирных одеждах».
Среди ленинградских чиновников, к счастью, нашлись противники порчи архитектурного наследия. Чтобы предотвратить демонтаж ангела, они прибегли к самому очевидному приему — бумажной волоките. Вокруг проекта по изменению колонны наплодили комиссий. А потом от идеи и вовсе отказались, потому что один из ее инициаторов – председатель Ленсовета (высшего органа власти в городе) Григорий Зиновьев – переключился на борьбу за лидерство в партии и позднее переехал в Москву.
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