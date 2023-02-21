Кунсткамера: зачем Петр I создал первый в России музей?

Артефактов, привезенных русским царем Петром I из его первой заграничной поездки по Европе, хватило на целый музей. Посетить его можно было совершенно бесплатно.

Карлик Фома Игнатьев из Иркутской области ростом 126 см с монструозными пальцами, похожими на клешни рака, служил в Кунсткамере истопником и по совместительству «живым экспонатом». Создатель Кунсткамеры Петр I любил здороваться с ним за руку. Фома прослужил 16 лет, а после смерти царь велел создать манекен, который надлежало обтянуть кожей Игнатьева и показывать в Кунсткамере.

Француза Николая Буржуа ростом 2,26 см царь принял на службу в выездные лакеи, женил на чухонке, «чтобы вывести рослое потомство», а после смерти слуги в 1724 году велел препарировать труп, выставить его скелет на экспозиции, заспиртовать органы, а также изготовить манекен, с которым поступили так же, как с Фомой Игнатьевым.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Кунсткамера, первый в России универсальный музей, по замыслу Петра I, должен был просвещать посетителей и бороться с их невежеством. Петр считал, что для этой цели подходили не только книги и необычные артефакты, но и вот такие живые экспонаты или их манекены после смерти.

История петровской Кунсткамеры

Великое посольство Петра I — первое заграничное путешествие русского царя — стало не только дипломатической миссией, но и научной экспедицией. Во время посещения в 1697-1698 гг. Лифляндии и Курляндии, а также Пруссии, Саксонии, Голландии, Англии и Австрии Петр I осматривал частные анатомические, ботанические и зоологические собрания, библиотеки, коллекции антики и восточных артефактов, естественнонаучные кабинеты.

Он встречался с учеными, договаривался с ними о покупке коллекций, приглашал их на службу в Россию. Во время своего путешествия царь впервые задумался о создании собственного кабинета редкостей — Кунсткамеры.

Первоначально все европейские приобретения Петра были переданы в Аптекарский приказ, находившийся в Москве. Но с развитием новой столицы — основанного в 1703 году Санкт-Петербурга — в 1714 году царь велел перевести туда все свои личные собрания, библиотеку, а также коллекции Аптекарского приказа. Первоначально редкости разместили в монаршей резиденции — Летнем дворце. По мере пополнения кабинет переехал в 1718 году в Кикины палаты — дворец, конфискованный у сподвижника Петра I Александра Кикина, арестованного по делу царского сына Алексея.

Коллекции в просветительских целях были открыты для желающих. Вопреки предложениям вельмож, царь отказался взимать плату с посетителей императорских Библиотеки и Кунст- и Натуркаморы (как называли Кунсткамеру): он стремился привлечь интерес к науке и вызвать тягу к знаниям.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

«Кто бы стал заботиться о моих натуральных редкостях, или захотел бы смотреть их, когда бы должно было платить за то деньги? Я еще приказываю не только всякого пускать сюда даром, но если кто приедет с компанией смотреть редкости, то и угощать их на мой счет чашкою кофе, рюмкой вина или водки, либо чем-нибудь иным, в самых этих комнатах», — вспоминает слова царя конференц-секретарь Академии наук Яков Штелин в своей книге «Подлинные анекдоты о Петре Великом» (1785 г.).

Уникальность собрания впечатлила не только российскую публику, но и иностранцев, способных по достоинству оценить редкости.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Ганноверский резидент при русском дворе, представитель английского двора в Петербурге Фридрих Христиан Вебер в 1720-е годы писал: «Если будет продолжаться постоянно приращение и теперь уже драгоценной библиотеки, то в немного лет она станет наряду с важнейшими Европейскими, не по числу, но по достоинству находящихся в ней книг. Превосходные картины, которыми обладает царь, нельзя купить ни за какие деньги. Вещи, перешедшие к нему от предков его и полученные им изо всех Азиатских областей, тщательно хранимые в Петербурге, составляют превосходнейший кабинет редкостей <…> Химические и другие редкости из царства растительного и минерального, множество уродов, Готторпская сфера, представляющая систему Коперника, математические инструменты и множество других вещей, состоявших прежде под наблюдением умершего царского лейб-медика Арескина, по справедливости заставляют удивляться, каким образом такое громадное, драгоценное собрание могло быть составлено здесь в столь короткое время».

28 января (8 февраля) 1724 года Петр I подписал указ об учреждении Академии наук. Кунсткамера и Библиотека Петра I стали ядром научной и материальной базы Академии.

Уже после смерти Петра I, c конца 1726 года ценности стали перевозить в новое, специально строившееся с 1718 года для палаты редкостей и библиотеки здание на Васильевском острове, где они хранятся до сих пор.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Первые экспонаты

Собрание петровской Кунсткамеры можно разделить на шесть направлений — «Анатомия», «Натуралии», «Раритеты», «Инструменты», «Артицифалии и куриозитеты», «Минералы и палеонтология».

1. «Анатомия»

В 1714 году анатомическая коллекция насчитывала лишь «нескольких сот склянок сохраненных рыб, птиц и гадов», которые Петр в 1698 году купил в Голландии, а также «нескольких уродов и анатомические вещи».

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

В 1716 году ее пополнило «собрание животных четвероногих, птиц, рыб, змей, ящериц, раковин и других диковинных произведений натуры из Ост- и Вест-Индии» голландской аптекаря Альберта Себы, а в 1717 году — знаменитая анатомическая коллекция голландского доктора Фредерика Рюйша. По внутреннему периметру зала стояли шкафы с зоологическими препаратами, между ними — человеческие скелеты.

Анатомическая коллекция Фредерика Рюйша. Спиртовые препараты с инъекцией: головка ребенка (слева) и часть кожи пальца. Нидерланды, конец ХVII - начало XVIII вв. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Петр интересовался не только анатомией, но и медициной. Он обучился препарированию трупов, кровопусканию, вскрытию нарывов, перевязке и изготовлению протезов, а также зубному делу; нередко сам проводил операции и удалял зубы. В Кунсткамере выставлена коллекция зубов, собственноручно выдранных царем.

Такое увлечение (наряду с петровскими военными кампаниями) способствовало развитию в стране врачебного дела: с 1706 по 1717 год в России открывались госпитали, хирургические училища, ботанические сады, анатомические театры. С 1728 по 1747 год (до пожара) и в здании Кунсткамеры также располагался Анатомический театр.

2. «Натуралии»

К ним относятся гербарии, гравюры растений, а также чучела и влажные, т.е. заспиртованные препараты животных со всех континентов.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

В XVIII веке коллекция Петра I считалась самой богатой в Европе. Зоологическое собрание состояло из семи разделов: четвероногие, птицы, амфибии, рыбы, ракообразные, моллюски и насекомые. Их дополняли кости и скелеты, рога, черепа, чучела редких животных и птиц. В залах были выставлены скелет и чучело слона, к потолку подвешены большая рыба и чучело крокодила.

3. «Раритеты»

В этом разделе хранились археологические и палеонтологические находки, собранные по указу Петра в европейской части России и Сибири.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Первые древности — предметы быта и культа — доставили из сибирских курганов и золотоордынского городища близ Астрахани. Из других экспедиций привозили одежду сибирских народов и шаманские атрибуты.

4. «Артицифалии и куриозитеты»

Петр I собирал заморские вещицы из золота, серебра и драгоценных камней, античные артефакты, нумизматические коллекции, военные трофеи (в том числе ключи от разных городов), подарки европейских монархов, парадное оружие, живопись, рисунки и чертежи.

Особенно он ценил китайские редкости, которые привозили ему из российских дипломатических миссий в Китай или покупали у западноевропейских коллекционеров.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

В 1736 году в Кунсткамеру поступили ценности сподвижника царя генерал-фельдмаршала Якова Брюса. В его коллекции хранились изделия из резного камня, бронзы, кости, рога носорога; фарфор и керамика, механические игрушки.

При пожаре в Кунсткамере в декабре 1747 года китайское собрание частично пострадало, но было восстановлено благодаря экспедиции в Китай лекаря хорватского происхождения Франца-Луки Елачича по заказу Академии наук.

5. «Минералы и палеонтология»

В петровской Кунсткамере экспонировались минералы как российского происхождения (квасцы, сера, смола, железные, медные и золотые руды), так и редкие — иностранного.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Рядом с ними были выставлены окаменелости, раковины, кости доисторических животных — мамонта, бизона, шерстистого носорога.

6. «Инструменты»

Изобретения Петр I собирал, заказывал и покупал на протяжении всей жизни.

В 1721 году он приобрел физические и математические приборы у лейденского физика Питера Мушенбрука, который впоследствии стал поставщиком Академии наук. В XVIII веке в ее составе появились Инструментальные палаты, снабжавшие кабинеты и лаборатории оборудованием.

Первая астрономическая обсерватория Академии наук Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

В Кунсткамере хранятся астролябия-планисфера (прибор для определения долгот и широт небесных сфер, продолжительности дня и ночи) голландского мастера А. Арсениуса (XVII век), меридианный круг Т. Эртеля (1828 г.), армиллярные сферы (имитировавшие модель Солнечной системы), телескопы, артиллерийские прицелы времен Семилетней войны (1756-1763), серебряный ординар XVII века из Аугсбурга, основная линза зажигательного инструмента работы Э.В. Чиргнаузера (1699 г.), множество оптических, механических, физических, геометрических и математических приборов.

С XVIII века в башне Кунсткамеры проводили наблюдения за звездами. Через нее проходил петербургский меридиан, ставший основой картографирования страны и планировки города. С 1730 года башню здания Кунсткамеры венчает армиллярная сфера — символ познания Вселенной (нынешняя — уже третья по счету).

Одним из первых экспонатов стал Большой Готторпский глобус, созданный в 1650-1664 гг. в Голштинии (историческая область в Германии). Диаметр изобретения достигает 3,11 м, изображал он всю Вселенную: внутри — галактика с созвездиями, снаружи — карта известной на тот момент земной поверхности. Во вращение глобус приводился водяным колесом, в течение суток он мог совершить полный оборот вокруг своей оси, имитируя вращение планеты — то есть служил еще и часами. Петр «испросил» глобус в 1713 году у малолетнего герцога Карла Фридриха, который впоследствии стал мужем дочери Петра Анны и отцом императора Петра III.

Перевозили прибор четыре года: до Ревеля (Таллина) по морю, далее волоком. В Петербург глобус привезли в 1717 году на двух санях, которые тащили 800 крестьян и сопровождали 300 драгун (кавалеристов), которые рубили лес и прокладывали дорогу. Сначала его установили на Марсовом поле близ Летнего дворца, в 1726 году — на третьем этаже башни Кунсткамеры, затем над ним возвели перекрытия и верхние этажи.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Многие из первых экспонатов собрания представлены на постоянной выставке «Петровская Кунсткамера, или Башня знаний», открывшейся в 2022 году в честь 350-летия ее создателя.

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