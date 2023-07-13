Санкт-Петербург НЕ строили на болоте!

Бытует мнение, что Петр I построил свою новую столицу на болоте. Но так ли это?

Петр I выбрал для строительства города дельту Невы. Эта река соединяет Ладожское озеро – второе по величине в России – с Балтийским морем. В VIII–XIII веках по Неве проходил водный путь «из варяг в греки» – из Скандинавии в Византию.

«Здесь будет город заложен», 1880 Н. Ф. Добровольский Н. Ф. Добровольский

C финского Нева переводится как «болото», возможно, поэтому и возникли ассоциации, что город на Неве – это «город на болоте».

Тем не менее исстари эта местность всегда была заселена, и вряд ли люди селились бы буквально посреди болота. Сначала здесь жили финно-угры, затем восточные славяне. Позже этой землей владели то русские, то шведы. Переход из рук в руки прекратился во время Северной войны (1700–1721), когда Петр окончательно занял территорию будущего города в 1703 году. До Санкт-Петербурга в месте впадения в Неву реки Охты стояли шведский город Ниен и его главная крепость Ниеншанц.

План осады крепости Ниеншанц в 1703 году русскими войсками. Гравюра 1861 года Общественное достояние Общественное достояние

Завоевав Ниеншанц, Петр отдал охтинские земли под поселения для строителей. А собственную крепость – Петропавловскую – заложил в стратегическом месте, на Заячьем острове. Он расположен в самом широком месте устья Невы, и из крепости можно было контролировать фарватеры двух ее крупнейших рукавов.

План Санкт-Петербурга 1705 года. Историческая реконструкция 1850-х Общественное достояние Общественное достояние

При этом берега рукавов Невы действительно были заболоченными, заросшими тростником и осокой. Набережные при строительстве насыпали повыше, укрепляли сваями и подпорками, одевали в гранит. Русла Невы расчищали, выпрямляли.

Были заболоченные участки и на островах Санкт-Петербурга – Васильевском, Крестовском, а также на месте Летнего сада и близ Невского проспекта. Чтобы дренировать местность, рыли каналы, засыпали мелкие речки и ручьи. Кстати, одним из самых сухих мест была современная площадь Восстания: неподалеку от нее рос густой лес.

Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной, 1810 Федор Алексеев/Русский музей Федор Алексеев/Русский музей

Гораздо больше проблем, чем болота, столице доставляли наводнения. Город расположен в Приневской низине. В центральных районах Петербурга высота над уровнем моря всего 1-5 метров. Западный ветер с Финского залива ежегодно приводит к подъему воды в Неве.

На площади у Большого театра 7 ноября 1824 года Федор Алексеев/Русский музей Федор Алексеев/Русский музей

Самые разрушительные наводнения произошли в 1824 году (вода поднималась до 421 см) и в 1924-м (до 380 см). Проблему решили только в XXI веке, когда ввели в эксплуатацию комплекс из 11 дамб общей протяженностью 23,4 км. Он строился более 30 лет, вплоть до 2011 года.

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