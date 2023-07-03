Как Сталин превратил Москву в мегаполис

Часть архитектурных шедевров столицы была утрачена безвозвратно. Однако Москва никогда не смогла бы вместить столько людей и стать процветающим мегаполисом, если бы не сталинский Генплан.

«Москва должна принять европейский вид. Исторические памятники и здания, конечно, останутся, но теперешний азиатский характер города – все эти кривые улочки, неправильную планировку построек и странную окраску домов – необходимо уничтожить» – так в 1913 году Николай Щенков, депутат Московской думы, описал свое видение будущего Москвы в интервью газете «Голос Москвы». Щенков возглавлял Комиссию по благоустройству города, которую создали для того, чтобы осовременить городскую планировку.

Власти осознавали необходимость перепланировки города еще до индустриализации. Роман Клейн, один из выдающихся архитекторов той эпохи, сказал в том же интервью «Голосу Москвы»: «Это крупный торговый центр, население которого с каждым годом увеличивается, квартирная нужда в котором растет, а земля дорожает. Волей-неволей дома должны тянуться в высоту, загораживая маленькие особнячки и поднимаясь выше церквей».

К сожалению, комиссия по благоустройству не успела ничего толком сделать из-за революции.

«Все переделать, предварительно разрушив»

Тверская улица от ее нынешнего начала, конец XIX века Public domain Public domain

События, последовавшие за революцией 1917 года, доказали абсолютную правоту Клейна. Только с 1918 по 1924 год более полумиллиона человек переселились из Подмосковья и бедных районов в центр Москвы. Они заняли усадьбы бывшей знати, бывшие шикарные гостиницы и доходные дома, которые превратили в коммунальные жилые помещения.

Тем не менее потребность в жилье была отчаянной, и во время экономического кризиса 1920-х годов в Москву на работу и учебу стекалось все больше людей. Всем им нужно было где-то жить. Город просто трещал по швам – ночлежки были переполнены, а все коренные жители сдавали свои комнаты и углы внаем. На вокзалах и станциях, под мостами и в любом подвале можно было найти вполне приличных людей, ежедневно ходивших на работу, которым было просто негде жить, кроме как в трущобах и на койко-местах. Поэтому в 1920-е годы сразу несколько команд архитекторов предложили свои планы реконструкции Москвы.

В 1932 году власти провели закрытый конкурс, на который свои проекты представили в том числе такие великие архитекторы, как Ле Корбюзье, Ханнес Мейер (второй директор Баухауса) и Эрнст Мэй (создатель «Нового Франкфурта»). План Ле Корбюзье был самым радикальным. «В Москве все переделать, предварительно разрушив» – его слова.

«В Москве, кроме нескольких драгоценных памятников былой архитектуры, еще нет твердых основ; она вся нагромождена в беспорядке и без определенной цели», – заявил Ле Корбюзье. Его план предполагал снос всего центра и создание в городе прямоугольной сетки улиц. Эрнст Мэй тогда подсчитал, что «Москва в ее нынешнем виде способна рационально разместить не более 1 миллиона жителей».

Между тем к началу 1930-х годов в городе проживали более 3 млн человек. С действительно сложной сетью улиц, переулков и бульваров, с мостовыми, все еще вымощенными во многих местах булыжником, деревом, и без тротуаров, Москва не была полностью готова к индустриализации с ее интенсивным движением.

Ни один из конкурсных проектов не был признан достаточно убедительным для реального преобразования Москвы. В 1933 году специально для создания Генплана появились проектные мастерские Моссовета. «Генеральный план реконструкции Москвы» завершили в 1935 году, но к тому времени уже началось масштабное строительство. Была закончена первая линия метро Сокольническая и началась подготовка к созданию канала Москва – Волга. В центре города заложили здания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, гостиницы «Москва» и нынешней Государственной думы, началась стремительная перепланировка улиц. Это включало в себя снос некоторых важных частей старого города.

Что Москва потеряла навсегда?

Эпоха реконструкции Москвы шла одновременно с активной антирелигиозной кампанией, включавшей в себя, разумеется, всесоюзную экспроприацию государством церковного добра. В 1928 году начали массово разрушать православные храмы. Большевики без колебаний сносили старые церкви, если они мешали расширению дорог, и, конечно, многие из них снесли из чисто пропагандистских соображений и антирелигиозного рвения исполнителей.

Многие сохранившиеся церкви использовались под что угодно, от зернохранилища до фабрики или научно-исследовательского института. Некоторые даже перепланировали под жилые здания, как старообрядческую церковь Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке.

Целые районы старой малоэтажной застройки, включающие исторические усадьбы, оказались под угрозой сноса. Согласно плану, все значимые площади города, включая Красную, должны были увеличиться как минимум вдвое за счет сноса зданий вокруг них. Ширина почти всех важных улиц, проспектов и магистралей также должна была увеличиться – до 30–40 метров и более – в связи со сносом и переносом стоявших там зданий.

Вот список наиболее важных архитектурных потерь Москвы того периода. И это только самые заметные.

Симонов монастырь в Москве, 1882 Public domain Public domain

Симонов монастырь. Построенный в XIV–XVII веках и снесенный в 1920–1930-х годах, Симонов монастырь был расположен на живописной окраине города, на высоком берегу реки. Это было одно из любимых мест паломничества и прогулок москвичей. После сноса большинства зданий и уничтожения монастырского кладбища на месте монастыря построили новый Дворец культуры ЗИЛ. Из всего ансамбля до наших дней дошли башни, часть стены и несколько служебных зданий старого Симонова монастыря.

Сухарева башня незадолго до сноса, 1920-е годы Public domain Public domain

Сухарева башня. Построенная в стиле московского барокко в 1692–1695 годах, башня вмещала Московскую школу математики и навигации. Позже, в XVIII–XIX веках, здесь располагалось множество магазинов и мастерских. К сожалению, башня находилась прямо посередине Садового кольца. Несмотря на протесты русских и иностранных архитекторов и историков, башню снесли в 1934 году. Несколько фрагментов ее декора можно увидеть в Донском монастыре.

Китайгородская стена в районе Старой площади, 1934 Public domain Public domain

Старая Китайгородская стена. Крепостную стену, окружавшую центр Москвы, построили в XVI веке итальянские архитекторы. К 1930-м годам она давно утратила свое фортификационное назначение и была просто впечатляющим историческим памятником в центре города. Стену с ее многочисленными башнями снесли в 1934–1935 годах. Только один участок стены, около 150 метров, остался нетронутым – за гостиницей «Метрополь».

Момент взрыва храма Христа Спасителя, 1931 Public domain Public domain

Храм Христа Спасителя. Строительство храма, посвященного победе России над Наполеоном, заняло 40 лет и закончилось в 1883 году. 103-метровый собор взорвали в 1931 году. ​​Предполагалось, что снос должен был освободить место для колоссального Дворца Советов, в котором разместился бы Верховный Совет СССР. Строительство начали в 1937 году и остановили в 1941-м, когда началась Великая Отечественная. В 1958 году на этом месте вырыли плавательный бассейн «Москва». В 2000 году собор перестроили в соответствии с первоначальным проектом архитектора Константина Тона.

Москва. Страстная (буд. Пушкинская) площадь. Церковь Димитрия Солунского. Страстной монастырь (вид с дома Нирнзее). Около 1925–1926 года Public domain Public domain

Страстной женский монастырь. Основанный в 1654 году, монастырь возвышался над Пушкинской площадью. Его снесли в 1931 году, и позже на его месте появился кинотеатр «Пушкинский».

Строительство проспекта Калинина (Новый Арбат) в Москве Нина Каневская/Sputnik Нина Каневская/Sputnik

Городской район на месте нынешнего проспекта Новый Арбат был обречен на снос в соответствии со сталинским Генеральным планом 1935 года. Однако фактический снос начался только после войны, в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Во время создания проспекта снесли целый район, где проживала московская литературная интеллигенция. Его остатки в виде отдельных домов можно до сих пор отыскать по обе стороны Нового Арбата.

Монастыри и собор в Кремле. Самые исторически страшные утраты понес ансамбль Московского Кремля, где варварски уничтожили один из старейших московских соборов, вторую по времени создания каменную церковь в городе – собор Спаса на Бору. Его строил еще Иван Калита в XIV веке. Место этого собора до сих пор пустует.

Снесли Чудов монастырь, построенный в 1365 году, а в 1923-м объявленный памятником. Но его это не спасло. Был уничтожен Вознесенский монастырь – основанная в 1386 году женой Дмитрия Донского обитель и усыпальница московских цариц.

В целом количество исторических зданий, официально охраняемых государством, сократилось с 216 (в 1928 году) до 74 (в 1935 году). Конечно, после 1935 года в Москве сохранилось гораздо больше чем 74 памятника – просто не все они были официально признаны. Но цифры показывают масштабы сноса. Реализацию Генерального плана приостановили в 1941 году с началом Великой Отечественной войны.

Какой была польза от сталинского плана реконструкции?

Улица Горького (бывш. Тверская) после расширения и реконструкции Семен Фридлянд Семен Фридлянд

Город стал более функциональным. Благодаря расширению центральных улиц и созданию радиальных проспектов и магистралей Москва смогла принять больше людей и транспорта, который должен был обеспечивать их жизнедеятельность и вывоз отходов.

После войны, продолжая реализацию Генерального плана, новые районы Москвы, окружающие старый центр города, создали по принципу сетки, что облегчило работу общественного транспорта. Московскую автомобильную кольцевую автодорогу спроектировали в конце 1930-х годов и завершили в 1962 году. Был построен канал Москва – Волга, что позволило сократить время сообщения между реками и дало толчок развитию речного транспорта в регионе.

Большая Колхозная (бывш. Сухаревская) площадь в Москве после реконструкции, расширения дорожного полотна Садового кольца и сноса Сухаревой башни Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Набережные Москвы-реки общей протяженностью 52 км облицевали гранитом, реконструировали три моста и построили девять новых мостов. Многие новые водохранилища вокруг Москвы создали путем строительства плотин, а в очистке и фильтрации воды внедрили новые технологии.

Также появились новые общественные парки, что в конечном итоге сделало Москву самым зеленым городом в мире. Реализация Генерального плана, хотя и с некоторыми серьезными упущениями, продолжалась на протяжении всех последующих лет существования СССР.