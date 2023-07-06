В чем разница между Крайним Севером, Русским Севером и Заполярьем?

Когда вы читаете о разных регионах России, то можете часто увидеть разные названия северных территорий. Зачем их придумали и что они вообще означают?

Александр Кислов Александр Кислов

Север в России - это не всегда географическое понятие. Нередко оно связано с историей или даже экономикой.

Русский Север - это культура и история

Александр Кислов Александр Кислов

Что вы себе представляете, когда читаете про Русский Север? Скорее всего, такие большие деревянные дома, старинные величественные церкви, густые леса, полные черники и морошки, реки со скалистыми берегами и холодными водами. В целом, это так и есть. Но главное - это люди, которые там живут.

Заброшенная церковь в Архангельской области. longtaildog/Getty Images longtaildog/Getty Images

Изначально понятие Русского Севера появилось в конце XIX века в записях архангельского губернатора для обозначения общей культуры людей, живущих на северо-западе России. Затем он стал использоваться и в литературе, и в научных исследованиях. Жители Русского Севера и правда объединены общей культурой, образом жизни, они очень берегут старые традиции и имеют похожий говор, «окают». Кроме того, у них похожа кухня (в основе - простые и питательные блюда из рыбы) и ремесла. Многие из «русских северян» - потомки поморов (или современные поморы).

Архангельская область. Legion Media Legion Media

Территориально живут они по берегам Баренцева и Белого морей, а также реки Северной Двины. Границы Русского Севера не всегда совпадают с административными границами российских регионов. Частично они включают в себя Архангельскую, Мурманскую, Ярославскую, Кировскую, Ленинградскую (не Санкт-Петербург!) области, также республики Карелию и Коми и Ненецкий автономный округ. Полностью к Русском Северу относится Вологодская область, и именно город Вологда считается его душой.

Крайний Север - это суровые условия для жизни

Крайний Север и приравненные к нему районы. Александр Кислов Александр Кислов

Понятие Крайнего Севера появилось в СССР 1930-х годах для обозначения районов с тяжелыми условиями для жизни. Главный критерий - труднодоступность, отсутствие круглогодичной связи с другими районами. А еще здесь вечная мерзлота, неплодородные почвы и долгие зимы.

Анадырь. Андрей Зима/Sputnik Андрей Зима/Sputnik

К таким районам относятся территории за Полярным кругом, Дальний Восток, часть Урала, некоторые районы Южной Сибири (отдаленные населенные пункты Тувы и Алтая). И хотя географически они не на севере, к территориям Крайнего Севера они приравнены на законодательном уровне. Получается, что вместе с ними Крайний Север занимает примерно 70% всей страны!

Салехард, Ямал. Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Несмотря на такую огромную территорию, на Крайнем Севере живет менее 12 млн россиян, то есть всего 7% от населения страны. Но для них предусмотрены специальные программы поддержки. К ним относятся так называемый «северный коэффициент» (прибавка за стаж), дополнительный отпуск, оплата проезда к месту отпуска раз в два года, выплаты при переезде по работе в районы Крайнего Севера.

Также каждый год перед зимним сезоном (который наступает в середине осени или раньше) государство организует «северный завоз». В отдаленные районы доставляют топливо, лекарство, продовольствие, бытовые товары. Частные поставщики тоже есть, конечно же.

Заполярье - это территории за Полярным кругом

Александр Кислов Александр Кислов

А вот под Заполярьем имеются в виду именно те районы, которые находятся севернее Полярного круга. Среди них территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, север Красноярского края (город Норильск), город Воркута в Республике Коми и другие. Есть как сухопутные владения, так и множество островов в Северном ледовитом океане, в том числе, безлюдных.

Мурманск. Medvedkov/Getty Images Medvedkov/Getty Images

В Арктике проходит Северный морской путь - то есть крайчайший путь между Европой и Азией по Северному ледовитому океану. Также здесь имеются богатые запасы пресной воды и полезных ископаемых. Свои полярные владения, помимо России, имеют США, Норвегия, Канада и Дания. Верхняя граница проходит по Северному полюсу, а размеры секторов и права на акватории регулируются международными конвенциями.

Норильск. Светлана Шевченко/Sputnik Светлана Шевченко/Sputnik

Кроме того, в начале 2000-х в России ввели понятие Арктической зоны - это особая экономическая зона, где для инвесторов действуют определенные льготы. И в нее, помимо непосредственно Заполярья, входят и территории южнее Полярного круга, например, город Архангельск.

А есть ли территории, которые относятся сразу ко всем этим понятиям?

Конечно, в России есть и такие места, которые находятся за Полярным кругом в отдаленных районах и где сохраняются старые русские традиции. Например, это старинные села Осино и Великовисочное в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, основанные в XVI веке. В Мурманской области это села Умба и Варзуга, основанные в середине XV века.

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