10 уникальных ремесел Русского Севера

Мы рассказывали, как русские люди создали цивилизацию на Севере, превратив ледяное Белое море в кратчайший транспортный путь между Россией и Европой. В этих суровых условиях они научились строить огромные дома, где все хозяйство было спрятано под одной крышей, создали свою особенную кухню из местных даров природы. А еще оставили огромное наследие художественных ремесел, многие из которых до нас дошли только в виде музейных экспонатов.
Шкатулки из жести с тонким «морозным» переливающимся узором – это уникальный промысел города Великого Устюга в Вологодской области. Рисунок наносится на тонкий лист жести с помощью химической обработки, а затем шкатулка декорируется железными накладками. Это ремесло существовало с XVIII века и практически до конца XX. Мастера Великого Устюга вывозили свои шкатулки на ярмарки и продавали их восточным купцам. Технология «мороза по жести» в настоящее время утрачена. Последним мастером был Борис Холмогоров, который в 1970–1980-х самостоятельно разгадал секрет ремесла и наладил производство шкатулок на местной фабрике. Его шкатулки с «морозом» были приобретены музеями Москвы, Вологды, Суздаля, Великого Устюга. К сожалению, учеников у него не было.
Кружевница за работой на вологодском предприятии «Снежинка»Алексей Филиппов/Sputnik
Вологда знаменита своим кружевом, плетеным на коклюшках. Кажется, что мастера могут выполнить любой рисунок из тонких ниток, от классических цветов до сказочных персонажей. Этот промысел существует как минимум с начала XIX века, и вологодские кружева были всегда в цене. Так, даже за поставки вооружения по программе ленд-лиза во время Великой Отечественной войны Советский Союз расплачивался со странами Запада не только золотом и алмазами, но и вологодским кружевом.
Кстати, в советские годы местная кружевная мануфактура делала кружевные скатерти и палантины с изображением Мавзолея Ленина и серпа и молота.
Экспозиция вологодского Музея кружеваАлексей Филиппов/Sputnik
Вологодские кружева плетут и сегодня! А посмотреть на самые интересные старинные работы можно в Музее кружева прямо в центре города. Там же проходят и занятия для тех, кто мечтает научиться работать с коклюшками.
В XVIII–XIX веках на ярмарках были распространены северные сувениры – резные клыки моржей или бивней мамонтов, сделанные в Холмогорах (Архангельская область). На них изображались сцены из жизни, портреты, животные, природа. Это было очень трудоемкое, а оттого и дорогое искусство. В отличие от многих других народных промыслов резьба по кости не только не была утрачена, но и активно поддерживалась на государственном уровне. В 1930-х годах была даже создана фабрика художественной резьбы по кости.
Резьба по кости была очень модной, но очень дорогой. Мастера Великого Устюга придумали бюджетный аналог – резьбу по бересте. На Севере многие предметы обихода раньше делали из бересты, в том числе туеса, лапти, канаты. И в районе Великого Устюга возник самый известный берестяной промысел – шемогодская резьба (по названию волости – Шемогодской).
Деревянные кружева тоже изображали разные сцены из жизни и сказочные мотивы, но при этом стоили гораздо дешевле костяных. Современные мастера сохранили промысел и выпускают изделия ручной работы на фабрике в Великом Устюге.
Старинный русский город Каргополь в Архангельской области – родина расписной глиняной игрушки. Все дело в местной красной глине. Из нее веками мастера делали посуду, которую продавали на ярмарках, а из остатков лепили забавные фигурки людей и животных для потехи. После обжига фигурки помещали в специальный раствор на основе муки, которая оставляла кружевной узор, делая эти игрушки похожими на изделия каменного века. Производятся они до сих пор в Каргополе и пользуются спросом как сувениры.
Винный набор, вазочка и ложка для варенья – изделия из серебра работы мастеров Великоустюгского завода «Северная чернь»Александр Поляков/Sputnik
Техника чернения серебра была известна на Руси еще в X веке, однако как промысел оформилась лишь в XVII и именно в Великом Устюге. На серебре сначала делают форму рисунка, а затем на углубления наносят сплав из серебра, свинца, меди и других металлов. При нагреве сплав соединяется с серебром, затем лишнее счищают, оставляя рисунок. Именно в Великом Устюге мастера изобрели рецепт особо прочной черни, причем до сих пор сохранились подносы и табакерки XVIII–XIX веков в отличном состоянии. Современные мастера делают вручную и посуду, и украшения, и столовое серебро, и сувениры.
Шкатулка. Металл, филигрань. XIX векАлександр Лыскин/Sputnik
Серебряных дел мастера – это настоящее богатство Великого Устюга. Только представьте, что из тонких серебряных проволочек они делали настоящее кружево, украшавшее самые разные предметы. В этой технике до сих пор делают сувенирные подносы, стаканы и даже самовары.
Архангельск, предприятие народных промыслов «Беломорские узоры»Руслан Шамуков/TASS
Черно-красные кони украшали разную домашнюю утварь жителей Мезени (Архангельская область). Черная краска получалась из сажи, красная – из глины, а желтоватым фон становился благодаря олифе. До наших дней дошли и разделочные доски, и бочонки, и прялки. Искусствоведы обращают внимание именно на характер рисунка, находя в нем языческие мотивы. Мастера изображают фигуры коней, птиц, оленей, земли, неба, мирового дерева. Мезенская роспись как ремесло сложилась в XIX веке и дошла до наших дней.
А этот вид художественной росписи по дереву появился в другом населенном пункте Архангельской области, селе Борок (название происходит от владелицы тех земель Марфы Борецкой). В ее основе – красные, желтые и зеленые красочные цветы, растения и животные, символизирующие течение жизни. Борецкая роспись дошла до наших дней, а сегодня ей занимаются отдельные мастера в Архангельской области.
А по соседству с Бороком, в Пермогорье, зародился еще один вид росписи. По большей части здешние мастера изображали привычные сцены крестьянской жизни: девушек, которые вышивают приданое, поездки на упряжках и так далее. Но среди них встречались и птицы, и цветочные узоры. Чаще всего в такой технике расписывали прялки и сундуки. До наших дней дошла утварь XIX века. А сегодня пермогорская роспись осталась на сувенирах.
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