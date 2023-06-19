10 уникальных ремесел Русского Севера

Суровая жизнь на берегах холодных морей и рек вдохновила местных жителей на создание таких искусных вещей, которые вызывают восхищение и столетия спустя.

Мы рассказывали, как русские люди создали цивилизацию на Севере, превратив ледяное Белое море в кратчайший транспортный путь между Россией и Европой. В этих суровых условиях они научились строить огромные дома, где все хозяйство было спрятано под одной крышей, создали свою особенную кухню из местных даров природы. А еще оставили огромное наследие художественных ремесел, многие из которых до нас дошли только в виде музейных экспонатов.

1. Мороз по жести

Шкатулки из жести с тонким «морозным» переливающимся узором – это уникальный промысел города Великого Устюга в Вологодской области. Рисунок наносится на тонкий лист жести с помощью химической обработки, а затем шкатулка декорируется железными накладками. Это ремесло существовало с XVIII века и практически до конца XX. Мастера Великого Устюга вывозили свои шкатулки на ярмарки и продавали их восточным купцам. Технология «мороза по жести» в настоящее время утрачена. Последним мастером был Борис Холмогоров, который в 1970–1980-х самостоятельно разгадал секрет ремесла и наладил производство шкатулок на местной фабрике. Его шкатулки с «морозом» были приобретены музеями Москвы, Вологды, Суздаля, Великого Устюга. К сожалению, учеников у него не было.

2. Вологодское кружево

Кружевница за работой на вологодском предприятии «Снежинка» Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Вологда знаменита своим кружевом, плетеным на коклюшках. Кажется, что мастера могут выполнить любой рисунок из тонких ниток, от классических цветов до сказочных персонажей. Этот промысел существует как минимум с начала XIX века, и вологодские кружева были всегда в цене. Так, даже за поставки вооружения по программе ленд-лиза во время Великой Отечественной войны Советский Союз расплачивался со странами Запада не только золотом и алмазами, но и вологодским кружевом.

Кстати, в советские годы местная кружевная мануфактура делала кружевные скатерти и палантины с изображением Мавзолея Ленина и серпа и молота.

Экспозиция вологодского Музея кружева Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Вологодские кружева плетут и сегодня! А посмотреть на самые интересные старинные работы можно в Музее кружева прямо в центре города. Там же проходят и занятия для тех, кто мечтает научиться работать с коклюшками.

3. Холмогорская резная кость

В XVIII–XIX веках на ярмарках были распространены северные сувениры – резные клыки моржей или бивней мамонтов, сделанные в Холмогорах (Архангельская область). На них изображались сцены из жизни, портреты, животные, природа. Это было очень трудоемкое, а оттого и дорогое искусство. В отличие от многих других народных промыслов резьба по кости не только не была утрачена, но и активно поддерживалась на государственном уровне. В 1930-х годах была даже создана фабрика художественной резьбы по кости.

4. Резьба по бересте

Резьба по кости была очень модной, но очень дорогой. Мастера Великого Устюга придумали бюджетный аналог – резьбу по бересте. На Севере многие предметы обихода раньше делали из бересты, в том числе туеса, лапти, канаты. И в районе Великого Устюга возник самый известный берестяной промысел – шемогодская резьба (по названию волости – Шемогодской).

Деревянные кружева тоже изображали разные сцены из жизни и сказочные мотивы, но при этом стоили гораздо дешевле костяных. Современные мастера сохранили промысел и выпускают изделия ручной работы на фабрике в Великом Устюге.

5. Каргопольская игрушка

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Старинный русский город Каргополь в Архангельской области – родина расписной глиняной игрушки. Все дело в местной красной глине. Из нее веками мастера делали посуду, которую продавали на ярмарках, а из остатков лепили забавные фигурки людей и животных для потехи. После обжига фигурки помещали в специальный раствор на основе муки, которая оставляла кружевной узор, делая эти игрушки похожими на изделия каменного века. Производятся они до сих пор в Каргополе и пользуются спросом как сувениры.

6. Черненое серебро

Винный набор, вазочка и ложка для варенья – изделия из серебра работы мастеров Великоустюгского завода «Северная чернь» Александр Поляков/Sputnik Александр Поляков/Sputnik

Техника чернения серебра была известна на Руси еще в X веке, однако как промысел оформилась лишь в XVII и именно в Великом Устюге. На серебре сначала делают форму рисунка, а затем на углубления наносят сплав из серебра, свинца, меди и других металлов. При нагреве сплав соединяется с серебром, затем лишнее счищают, оставляя рисунок. Именно в Великом Устюге мастера изобрели рецепт особо прочной черни, причем до сих пор сохранились подносы и табакерки XVIII–XIX веков в отличном состоянии. Современные мастера делают вручную и посуду, и украшения, и столовое серебро, и сувениры.

7. Филигрань Великого Устюга

Шкатулка. Металл, филигрань. XIX век Александр Лыскин/Sputnik Александр Лыскин/Sputnik

Серебряных дел мастера – это настоящее богатство Великого Устюга. Только представьте, что из тонких серебряных проволочек они делали настоящее кружево, украшавшее самые разные предметы. В этой технике до сих пор делают сувенирные подносы, стаканы и даже самовары.

8. Мезенская роспись

Архангельск, предприятие народных промыслов «Беломорские узоры» Руслан Шамуков/TASS Руслан Шамуков/TASS

Черно-красные кони украшали разную домашнюю утварь жителей Мезени (Архангельская область). Черная краска получалась из сажи, красная – из глины, а желтоватым фон становился благодаря олифе. До наших дней дошли и разделочные доски, и бочонки, и прялки. Искусствоведы обращают внимание именно на характер рисунка, находя в нем языческие мотивы. Мастера изображают фигуры коней, птиц, оленей, земли, неба, мирового дерева. Мезенская роспись как ремесло сложилась в XIX веке и дошла до наших дней.

9. Борецкая роспись

Максим Шанин (CC BY-SA 4.0) Максим Шанин (CC BY-SA 4.0)

А этот вид художественной росписи по дереву появился в другом населенном пункте Архангельской области, селе Борок (название происходит от владелицы тех земель Марфы Борецкой). В ее основе – красные, желтые и зеленые красочные цветы, растения и животные, символизирующие течение жизни. Борецкая роспись дошла до наших дней, а сегодня ей занимаются отдельные мастера в Архангельской области.

10. Пермогорская роспись

Максим Шанин (CC BY-SA 4.0) Максим Шанин (CC BY-SA 4.0)

А по соседству с Бороком, в Пермогорье, зародился еще один вид росписи. По большей части здешние мастера изображали привычные сцены крестьянской жизни: девушек, которые вышивают приданое, поездки на упряжках и так далее. Но среди них встречались и птицы, и цветочные узоры. Чаще всего в такой технике расписывали прялки и сундуки. До наших дней дошла утварь XIX века. А сегодня пермогорская роспись осталась на сувенирах.

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