Почему на Русском Севере строили такие огромные дома? (ФОТО)

Кажется, что в таком деревянном доме должны были проживать сразу несколько семей. Но нет.

Оказавшись буквально в любой старой деревне Русского Севера, вы будете поражены размерами домов.

Особенно хорошо это видно в Поморье (например, в селе Колежме, где современные поморы до сих пор живут в таких домах) и в музеях деревянного зодчества.

Дом в селе Колежме в Карелии Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Почти все дома там стоят на высоких подклетях (цокольных этажах), а сверху еще один, а то и два этажа и обязательно горница (что-то вроде лоджии). Каждая стена имеет по 6–8 окон. А предназначался такой дом всего лишь для одной семьи.

Что скрывается под крышей дома?

Традиционный дом-двор в Архангельской области Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на суровый климат Севера, люди там жили вполне обеспеченно – все благодаря морскому промыслу и торговым путям. И их дома – это пример грамотной организации своего быта. Под одной крышей были хозяйственные и жилые помещения, соединенные переходами, чтобы в холодное время как можно меньше ходить на улицу. В разных регионах они могли отличаться по форме, но по смыслу были очень похожими.

Дом из музея деревянного зодчества «Малые Корелы» Legion Media Legion Media

Подклеть. Это самый первый уровень дома, который в зависимости от размеров и нужд использовался как амбар (склад) и/или хлев для домашнего скота. Запахи от коров и коз в сам дом не проникали, так как хлев был отделен переходом, но тем не менее к животным можно было пройти под крышей, что было удобным, учитывая снежные и холодные зимы. Окон в подклети не было.

Дом Ермолина из деревни Кривец Холмогорского района, который сейчас находится в «Малых Корелах» Сержант Пеппер (CC BY-SA 3.0) Сержант Пеппер (CC BY-SA 3.0)

Поветь. Это второй этаж хозяйственной части дома. Как правило, там хранили сено и необходимый инвентарь, от лопат до рыболовецких сетей. Если посмотреть на северный дом с улицы, то увидите такой огромный деревянный скат со второго этажа на землю. Это как раз въезд в поветь для лошади с телегой. А еще по этому скату было удобно спускать или поднимать бочки.

Жилая часть дома. Она находилась либо на втором, либо на третьем уровне в зависимости от размеров и идеи хозяев. От хозяйственных помещений ее отделял крытый переход. Внутри было все как в самой обычной русской избе.

Интерьер дома-двора двинского крестьянина на территории музея «Малые Корелы» Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Вся жизнь, конечно же, была вокруг русской печки, с помощью которой отапливали комнату и готовили еду, а также на ней можно было спать. Рядом хранили посуду, здесь была вода, чтобы помыть руки.

Вдоль стен стояли лавки, на которых также и сидели, и спали. В одном углу был стол с лавками, за которым ели.

Уборную делали в дальнем закутке, как правило, над хлевом, и она не отапливалась.

Усадьба Русиновых в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» Olga Shuklina (CC BY-SA 4.0) Olga Shuklina (CC BY-SA 4.0)

Горница. Комната под крышей, которая выходила на улицу, что-то вроде мансарды или лоджии. Самое светлое место в доме, где, как правило, собирались девушки и что-нибудь шили (а это требовалось постоянно). Горница в отличие от других помещений не отапливалась, но туда поднимался теплый воздух со второго этажа, так что там было не жарко, но и не холодно.

Дом-двор Щеголева в Двинском секторе музея «Малые Корелы» Nikana258 (CC BY-SA 4.0) Nikana258 (CC BY-SA 4.0)

Двор. Все хозяйственные постройки были объединены под одной крышей для удобства работы зимой. Под крышей мог быть устроен даже небольшой огород. Но вот баню и мельницу не просто выносили из дома, но старались строить подальше от жилых строений из-за их пожароопасности и поближе к воде.

А как там живут сегодня?

Жилой дом в селе Кузомень Терского района в Мурманской области Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Такие дома вообще рассчитаны на одну семью: родители, несколько детей, старшие родственники. Когда дети вырастали и женились, они строили собственный дом. В советские годы дома стали уже поменьше, но традиция все равно сохранилась.

Разумеется, в таких домах продолжают жить люди. Все деревни давно электрифицированы, но во многих до сих пор нет газа, так что отапливают их по-прежнему с помощью русской печки (у некоторых в домах еще стоят дополнительные голландские печи). Деревянные дома отлично держат тепло.

Деревянные дома поморов обращены фасадами к морю Александр Лыскин/Sputnik Александр Лыскин/Sputnik

А вот необходимости держать большое количество домашних животных под домом сегодня нет, и в этих помещениях чаще всего просто хранят сезонные вещи.

В старых деревенских домах, конечно, не было водопровода и канализации, поэтому сегодня к ним делают пристройки с теплой ванной комнатой.

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