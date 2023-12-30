Великий Устюг: самый новогодний город Русского Севера (ФОТО)

Старинный город-музей под открытый небом особенно привлекает гостей в холодное время года. Ведь это родина Деда Мороза.

На Русском Севере есть большое количество старинных городов и селений, которые достойны посещения. Но даже на их фоне Великий Устюг в Вологодской области выделяется.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Находится он в 450 км к северо-востоку от Вологды, почти на границе с Архангельской областью.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Первое упоминание о нем относится к 1147 году. Эта дата делает его ровесником Москвы. На самом деле, люди жили здесь и ранее.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Славяне селились на этих северных окраинах из-за выгодного торгового положения: здесь сливаются две реки – Сухона и Юг («Усть-Юг» – это и есть буквально устье реки Юг), по которым можно быстро выйти на Северную Двину и далее в Белое море. А там уже открывается путь и в Европу, и в Азию.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Еще пару веков назад город был крупнейшим торговым центром Русского Севера. Его ярмарки даже соперничали в Москвой. В XVI веке торговое значение Устюга возросло, поэтому Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги на государев обиход. В этот период за Устюгом утвердился титул Великий.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В то же время город прославился не только купеческой жизнью, но и своими мастерами. Это родина «мороза по жести», северной черни по серебру и других уникальных ремесел. Многие промыслы сохранились до наших дней.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Великий Устюг — это настоящий город-музей. Здесь находится более 150 объектов культурного наследия, среди которых 28 величественных храмов XVII—XVIII веков.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Соборное дворище – сердце города, мимо которого невозможно пройти. Это храмовый комплекс (XVII-XVIII вв.) из Успенского собора с колокольней, Собор Прокопия Праведного и Церковь Иоанна Праведного, а также еще несколько хозяйственных построек.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Соборы стоят на набережной, с которой открывается вид на противоположный берег реки Сухоны и Дымковскую слободу с ее старинными церквями.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А сегодня Великий Устюг еще и одно из самых популярных мест в России для зимнего туризма, ведь здесь находится целых две резиденции Деда Мороза. В центре города его первая резиденция, которая занимает купеческий дом XIX века.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А под Великий Устюгом — его загородная вотчина, где он принимает гостей лично.

Во время зимних каникул до железнодорожного вокзала Великого Устюга ходят специальные туристические поезда.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

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