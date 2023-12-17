Дед Мороз существует! Побывали в Великом Устюге накануне Нового года (ФОТО)

Вотчина главного зимнего волшебника принимает гостей круглый год, но в это время года здесь особенно сказочно. И если вы вели себя хорошо, то тоже познакомитесь с Дедом Морозом.

Где живет Дед Мороз? Конечно, на Севере! Если точнее, то в Великом Устюге в Вологодской области. Здесь у него сразу два дома – городская резиденция на одной из центральных улиц и вотчина возле деревни Морозовицы.

Терем, где живет Дед Мороз. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Здесь круглый год царит новогодняя атмосфера, но основное веселье начинается после 18 ноября, дня рождения Деда Мороза. Считается, что именно с этого дня на Русском Севере наступает зима. Под Новый год и мы поспешили к нему в гости.

В гостях у сказки

Как после этого не поверить в Деда Мороза? Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Самая горячая пора у меня наступила!», – сказал Дед Мороз, когда мы вошли к нему в терем. Каждый день к нему приходит все больше гостей, и он этому очень радуется.

Елочка около терема просто огромная! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Владения его обширны: детский городок, ярмарка, кузница, гостевые дома. Он сам их обходит, все проверяет.

«Очень мне нравятся все зимние виды спорта, но больше всего с ребятней с горок волшебных на ватрушках погонять!», – рассказывает он.

В вотчине всегда Новый год. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Кажется, что в вотчине и правда все волшебное: пока стоишь около терема, мимо проносится светящаяся печка Емели из сказки «По щучьему велению». Хотели рассмотреть получше, но не догнали – очень шустрая.

Хотели бы погонять на такой? Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На сказочной лесной тропе встретили Бабу Ягу, которая пыталась зарядить свой лесофон после созвона с Кощеем. От нее узнали, что на самом деле она Василиса Прекрасная, просто заколдованная. А чтобы расколдовать, нужно зайти к ней в избушку. Что ж, верим вам на слово, бабушка. То есть, Василиса!

"Хорошо себя вели весь год?" Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Чтобы попасть на сказочную тропу, сначала нужно отгадать загадки! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На этой тропе сплошь загадки. В глубине леса набрели на костер, у которого, как в сказке про «Двенадцать месяцев», грелись помощники Деда Мороза – Петрушка, Ворон и Заяц. Холодно в лесу, но так и задумано, чтобы дедушка не растаял.

Даже сказочным героям бывает холодно. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сам же он постоянно живет в тереме. «Рано встаю утром, водицей студеной умываюсь, зарядку делаю. Каждое утро! – говорит Дед Мороз. – На завтрак очень люблю кашу. Потом сажусь в рабочий кабинет, разбираю письма, гостей встречаю, фестивали и праздники устраиваю».

Почтовое отделение на вотчине, где хранятся письма. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Внутри 12 комнат: библиотека, обсерватория, комната, где хранятся детские сказки, комната для подарков. Ведь Дед Мороз тоже их любит получать, а как же! Поздравляют его и дети, и взрослые, и «коллеги» - зимние сказочники из других регионов.

Вечерами вотчина особенно сказочная. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Приезжайте ко мне почаще! Надеюсь, что наша с вами дружба тоже будет дальше крепнуть!», – желает дедушка.

В городской резиденции

Городская резиденция находится в самом центре Великого Устюга. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Бывает Дед Мороз и в своем городском доме – это его первая резиденция. Как нам рассказали его помощники, когда в конце 1990-х он после долгих странствий вернулся на родину в Великий Устюг, то решил поселиться именно здесь. Находится она в купеческом доме конца XIX века.

Первый трон Деда Мороза. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Здесь можно увидеть первый трон волшебника, его сказочные вещи, а также посмотреть на книгу добрых дел.

Каждое доброе дело учитывается! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Дед Мороз наблюдает за нами через морозные узоры и дела добрые записывает, – рассказали его помощники. – Определить, насколько дело доброе, помогают ему весы добрых дел».

Есть у него и бездонный мешок с подарками для каждого. Подарки обретают невесомость у него в мешке, поэтому дедушке легко его таскать.

Посохи от Двенадцати месяцев. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В труднодоступные места он отправляется на самонаводящихся лыжах. На его день рождения Двенадцать месяцев подарили дедушке четыре волшебных посоха – каждый символизирует свое время года. Их тоже можно увидеть в его кабинете.

О чем просят Деда Мороза?

Сюда приходят все письма Деду Морозу. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Рядом с городской резиденцией разместилась и почта Деда Мороза. Количество писем, которые он получил, приближается к 5 миллионам. Все они хранятся в его загородной вотчине, а в городском отделении разбирают новые послания.

С каждым днем приходит все больше писем. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«В начале октября в день было по 20 писем, а бывали дни, когда вообще ничего не присылали. А сейчас уже счет на тысячи, – рассказали нам помощники Деда Мороза на почте. - Вчера разобрали 2633 письма, сегодня 1083».

Все они тщательно сортируются по регионам... Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Письма сортируются по регионам, странам, а также по разным категориям: добрые, творческие (рисунки, стихи, песни), социальные. Нередко устраивают конкурсы. Конечно, дедушка старается ответить каждому и даже подарить подарок.

... и по темам. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Не переживайте, друзья мои, ни одна весточка от вас не останется непрочитанной», – заверил нас Дед Мороз.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Для меня, старика, все одинаковые – большие, дети малые, все равны, – сказал волшебник. – Ребятишки, конечно, просят современные игрушки, телефоны, компьютеры, но больше всего мне нравится, когда они пишут: сделай так, чтобы бабушка с дедушкой у меня никогда не болели, у папы всегда была хорошая работа, а мама почаще была дома вместе с нами!»

Пожелаем Дедушке хороших праздников!

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

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