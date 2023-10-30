10 главных городов Русского Севера

Русский Север – это уникальная цивилизация, образовавшаяся много веков назад на берегах холодных рек и морей. Здесь рубили огромные деревянные дома и церкви без единого гвоздя, создавали удивительные традиционные ремесла, которых больше нигде не встретишь.

Само понятие Русского Севера появилось в конце XIX века в записях архангельского губернатора, который так назвал общую культуру людей на северо-западе России. По большей части создателями этой цивилизации были потомки поморов-рыбаков, живших в этих суровых местах несколько столетий назад.

Жители Русского Севера берегут свои традиции, имеют похожий говор, похожую кухню, свои уникальные ремесла.

Территория Русского Севера условно ограничена берегами Баренцева и Белого морей и берегами Северной Двины, Онеги, Шексны, Печоры. На современной карте это будет вся Вологодская область, почти вся Архангельская область, Мурманская, Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ (в Российской империи эти области входили в Архангельскую губернию), частично Кировская область. Некоторые исследователи включают туда и часть Пермского края. Вот главные города, которые сохранили атмосферу Русского Севера.

1. Вологда (311 628 жителей)

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Путешествие по Русскому Северу начинается с Вологды – его души и негласной столицы. Город впервые упоминается в 1147 году, как и Москва. Исторически Вологда имела важное транспортное значение при торговле с Англией.

Город знаменит своим белокаменным кремлем XVI века, деревянными домами с резными наличниками, иконописью и, конечно, кружевным промыслом. В Вологде есть даже памятник букве О с кружевом из металла. А знаете, почему именно О? Потому что северный говор – это именно оканье.

2. Великий Устюг (28 266 человек)

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В Вологодской области есть большое количество старинных городов и селений, каждое из которых достойно посещения. Среди них особенно выделяется Великий Устюг, ровесник Вологды, ярмарки которого во времена Ивана Грозного соперничали с Москвой. А все из-за выгодного положения: здесь сливаются две реки, Сухона и Юг («Усть-Юг» – это и есть буквально устье реки Юг), по которым можно быстро выйти на Северную Двину и далее в Белое море.

Великий Устюг, кроме того, славился своими мастерами: это родина «мороза по жести», шемогодской резьбы по бересте, северной черни по серебру и многих других ремесел, которых больше нигде не найти.

А сегодня Великий Устюг еще и одно из самых популярных мест в России для зимнего туризма, ведь здесь находится официальная резиденция Деда Мороза.

3. Архангельск (298 617 жителей)

Сергей Яковлев/TASS Сергей Яковлев/TASS

До строительства Санкт-Петербурга именно Архангельск был для России торговым и культурным «окном в Европу». Через порт этого города проходили основные грузы с Запада в Сибирь и в Центральную Россию и наоборот. Официально датой основания Архангельска считается 1584 год, хотя поселения здесь были и раньше, прежде всего поморские, и из-за этого город считается столицей Поморья.

Старые купеческие деревянные дома сохранились на центральных улицах. Сейчас там по большей части музеи и сувенирные лавки. Есть и модные рестораны, где готовят традиционные поморские блюда в современном прочтении. Самое популярное место у местных жителей – это набережная реки Двины, откуда и начиналась история города.

Северный русский народный хор в Малых Корелах Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

Увидеть поморские деревянные дома и исполинские мельницы в несколько человеческих ростов можно в музее «Малые Корелы», который находится в нескольких километрах от Архангельска.

4. Каргополь (8849 жителей)

Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Небольшой провинциальный город на юге Архангельской области был заселен еще в XII веке. Находится он на берегу одной из главных северных рек, Онеги, которая ведет прямо к Белому морю. Известен Каргополь не только своими каноническими деревянными домами, но и расписными глиняными игрушками. Из местной красной глины мастера делают посуду и фигурки людей и животных с необычными узорами.

5. Кандалакша (28 438 жителей)

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Кандалакша – одно из старейших поморских поселений на Белом море, основанное еще в 1526 году, и один из самых больших городов России за Полярным кругом (67°09′). Сегодня это промышленный город, где работают алюминиевый завод, лесопильное производство, морской порт. Центр Кандалакши – это советские и современные здания, но стоит прогуляться по побережью Белого моря, чтобы увидеть настоящее Поморье. С осени по весну в Кандалакше можно наблюдать северное сияние.

В окрестностях есть также древние каменные лабиринты, назначение которых остается загадкой.

6. Тотьма (8647 жителей)

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По современным меркам Тотьма, основанная в 1137 году – это настоящая глубинка. Путь до Вологды занимает 4 часа! И представьте себе, что здесь можно увидеть огромные храмы в стиле тотемского барокко, украшенные каменным кружевным орнаментом.

Тотьма – это родина купца Ивана Кускова, который еще в 1808 году возглавил морской поход к берегам Америки и основал Форт-Росс в Калифорнии. Поэтому в городе есть традиция: летом здесь отмечается День Русской Америки.

7. Сольвычегодск (1952 жителя)

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Это сегодня для нас соль – самый доступный продукт. А еще несколько веков назад соль ценилась на вес золота, причем не только как приправа, но и как природный консервант. Одним из таких центров соледобычи был город Сольвычегодск в Архангельской области. Находится он удобном месте, по пути из Великого Устюга в Архангельск, и довольно быстро стал процветающим. Кроме соли город был еще и центром искусств – славился он иконописью и финифтью.

8. Белозерск (8183 человека)

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Белозерск – это один из древнейших городов нашей страны, который известен с середины IX века. Находится он на берегу Белого озера, и во времена Древней Руси через эти места проходил торговый путь «из варяг в греки», то есть до Византии. Археологи считают, что первоначально Белозерск был расположен на 17 км западнее, у истока реки Шексны (место затопленного при строительстве водохранилища села Крохино). Тем не менее на своем нынешнем месте город существует как минимум с XIV века, и здесь сохранились старинные церкви и северные деревянные дома.

Примерно в 40 км от Белозерска находится еще один старинный северный город – Кириллов, известный благодаря своему Кирилло-Белозерскому монастырю.

9. Кемь (9712 жителей)

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Один из главных центров поморской культуры в Карелии, город Кемь был основан еще в середине XV века. Сам город небольшой, обойти его можно за пару часов. У вокзала город может показаться серым и грустным, скорее транзитным, чем представляющим историческую ценность.

Главная красота – на окраине. Это одно из немногих мест, где можно зайти в действующий деревянный собор 1710-х годов и увидеть дореволюционные деревянные дома в окружении суровой карельской природы. Кемь, как и в прежние века, остается перевалочным пунктом на пути в Соловки, а также к небольшим поморским селениям вдоль Белого моря (вот одно из них, где до сих пор люди занимаются традиционным рыбным промыслом).

10. Тихвин (54 286 жителей)

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В Ленинградской области, где находятся по большей части города с европейской архитектурой (Санкт-Петербург, Гатчина, Выборг), есть небольшой кусочек настоящего Русского Севера. Тихвин был основан в 1383 году на перекрестке водных торговых путей из Волги к Балтийскому морю. Через него и сегодня проходит железная дорога на Архангельск и Вологду.

Главная достопримечательность города – это Успенский монастырь 1560 года, где хранится чудотворная икона Тихвинской Божией Матери.

Бонус: Великий Новгород (223 191 житель)

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До XVI века Великий Новгород владел огромными землями до Белого моря и соперничал с Москвой. Первыми жителями Русского Севера и были новгородцы. И хотя сам Великий Новгород сегодня не относится к землям Русского Севера (из-за присутствия в нем более поздних культурных особенностей), в этом древнем городе (а он известен с X века) можно увидеть памятники монументальной архитектуры северных земель. Собраны они в музее в бывшем селе Витославлицы. Подробнее рассказываем здесь.