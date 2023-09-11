7 самых больших городов России в Заполярье

Из-за сурового климата и сложной логистики во всем мире в Арктике живет не так много людей – всего 4 миллиона. И более половины из них – это россияне.

Около 20% территории России располагается за Полярным кругом, и живут здесь более 2,3 млн человек. В частных домах в таком климате жить неудобно, поэтому практически все арктическое население России проживает в городах. Так и получилось, что сразу несколько российских городов стали крупнейшими во всей Арктике.

1. Мурманск (267 422 жителя)

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Самые большой в мире арктический город находится в России. Мурманск севернее Полярного круга примерно на 200 км (68°58′). Здесь, на Кольском заливе Баренцева моря, расположен один из крупнейших портов России.

Мурманск был основан в 1916 году и в течение XX века неоднократно попадал в историю. В революционные времена здесь были центр Белого движения и базы интервентов, во время Великой Отечественной войны он был полностью разрушен (подробнее здесь). Нынешний Мурманск – это панельные дома 1960–1980-х и небольшая часть кирпичных домов 1950-х. Конечно, есть и современные торговые центры, и жилые комплексы.

Во многих северных городах России принято украшать фасады домов яркими граффити – муралами. На окраинах Мурманска тоже есть такие необычные кварталы.

2. Норильск (175 237 жителей)

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Второй по численности заполярный город мира тоже в России, и это Норильск (Красноярский край). Находится он в 300 км севернее Полярного круга (69°20′).

Основан Норильск в 1935 году (статус города получил в 1953-м), причем изначально до 1950-х он строился с использованием принудительного труда.

Условия для жизни в Норильске – одни из самых суровых в России. Все дело в том, что помимо снежных и долгих зим здесь бушуют страшные ветра. И при этом он остается крупнейшим промышленным городом: здесь добывают и перерабатывают никель, медь, кобальт, палладий.

Глядя на фото, может показаться, что это такой типичный советский индустриальный город с красивым центром в стиле сталинского ампира, разноцветными панельками и заводским районом. Однако здесь есть невероятно интересные архитектурные решения, которые позволяют выжить даже во время пурги. Рассказываем о них здесь.

3. Воркута (56 985 жителей)

Legion Media Legion Media

Этот самый восточный город Европы и четвертый по величине в Арктике (после норвежского Тромсё). Воркута (67°30′) была основана в 1936 году, и здесь до сих пор добывают уголь. Шахтерские поселки расположены вокруг Воркуты и соединены в кольцо.

До 1991 года численность жителей росла и составила 117 тыс. человек (а вместе с окрестностями – 216 тыс.) к моменту распада СССР. Из-за развала прежней хозяйственной системы и острого экономического кризиса Воркута стала стремительно терять население. В память об этом здесь можно увидеть районы и даже целые поселки-призраки. Здесь по сей день одни из самых дешевых в стране квартиры, причем периодически местные жители отдают квартиры бесплатно, только чтобы новый хозяин оплачивал коммунальные услуги. Есть и люди, которые отдают свои квартиры городской администрации.

4. Апатиты (48 748 жителей)

George Zakharchuk/Global Look Press George Zakharchuk/Global Look Press

Город в Мурманской области – пятый по величине в мире за Полярным кругом (67°34′). Он был основан в 1926 году как поселок для строителей Мурманской железной дороги. Активно расти и развиваться стал уже при индустриализации, когда в округе открыли месторождение апатитовых руд.

Сегодня Апатиты – это еще и популярное у туристов направление. Привлекают их виды Хибинских гор и озера Имандры.

5. Североморск (43 394 жителя)

Юлия Кондратьева (CC BY 3.0) Юлия Кондратьева (CC BY 3.0)

Шестой по величине в мире заполярный город (69°04′) тоже находится в Мурманской области, причем всего в 25 км от Мурманска. Люди стали селится здесь в конце 1890-х, но при этом статус города Североморск получил только в 1951 году.

В городе базируется Северный флот России, он имеет статус закрытого города (ЗАТО), то есть случайных людей здесь не ждут. Но тем не менее туристы сюда приезжают, предварительно получив разрешение и купив путевку у местных туроператоров.

6. Мончегорск (39 477 жителей)

George Zakharchuk/Global Look Press George Zakharchuk/Global Look Press

Еще один крупный промышленный город в Мурманской области (67°56′). Мончегорск был основан в 1935 году (статус города получил в 1937-м) в связи с разработкой медно-никелевых месторождений в очень живописном месте. С одной стороны – берег озера Имандры. С другой – горный массив Мончетундра. На вершине, кстати, есть популярная лыжная база «Лопарьстан», где уже в ноябре можно кататься по склонам.

7. Кандалакша (28 438 жителей)

Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Даже один из самых южных городов Мурманской области (67°09′) все равно находится севернее Полярного круга. Кандалакша – одно из старейших поморских поселений на Белом море, основанное еще в 1526 году (поморы – это потомственные рыбаки, которые создали цивилизацию Русского Севера, читайте о них здесь). Но люди жили здесь еще раньше, возможно, и несколько тысяч лет назад. В окрестностях есть загадочные каменные лабиринты, назначение которых до сих пор не установлено.

В конце XIX века в этом районе уже стало развиваться лесопильное дело, а затем сюда подвели и железную дорогу, построили морской порт. В советское время здесь появляется алюминиевый завод – до сих пор единственный за Полярным кругом. Работает и сегодня.

Бонус: Салехард (48 619 жителей)

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Салехард, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, тоже относится к городам Арктики. Это единственный в мире город, через который проходит линия Северного полярного круга (66°32′). В отличие от других городов из нашего списка здесь есть полярный день, но нет полярной ночи.

Здесь нет вредных производств, большая часть жителей занимаются обычной работой в офисах, школах, магазинах, а также развивают туризм. В Салехарде, кстати, можно побывать на очень ярком городском празднике – Дне оленевода. Каждый год тундровики приезжают в город вместе со стадами оленей, чтобы познакомить городских жителей со своей культурой (наш репортаж читайте здесь).