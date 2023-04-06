10 гигантских арктических муралов на домах Салехарда

Мамонты, ледоколы и белые медведи смотрят на жителей буквально на каждом углу.

В северных городах России дома часто раскрашивают в яркие цвета. В Салехарде, кроме того, можно увидеть и такое украшение, как муралы (мурал – это картина на стене дома). Их создают художники со всей России в рамках летних арт-фестивалей. Каждый мурал согласовывается с местной администрацией. Сегодня в Салехарде порядка дюжины таких муралов, и каждый из них – настоящий шедевр!

1. Ледокол «Ямал»

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мурал с легендарным атомным ледоколом «Ямал», совершившим более 40 рейсов на Северный полюс, появился в 2016 году. На создание этого 18- метрового изображения ушло 100 банок аэрозоли!

2. Мамонт

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Гигантский мамонт с льдиной в лапах расположился на многоэтажке слева от ледокола.

3. Турист

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мурал с путешественником, покоряющим ямальские просторы, находится по соседству с ледоколом и мамонтом. Три мурала образуют единое художественное пространство в центре города.

4. Белый мишка

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Буквально через пару домов от «Туриста» виден огромный белый медведь в шапке и шарфе с северными орнаментами, нарисованный в 2020 году.

5. Скелет мамонта

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Рисунок изображает скелет огромного мамонта в музейном пространстве. Если смотреть издалека, то рисунок кажется трехмерным.

6. 3D-дом

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Издалека кажется, что у дома нет одного угла и крыши. Но это лишь невероятная оптическая иллюзия.

7. Стела «66-я параллель» в цветах

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Салехард – это единственный в мире город, который расположен прямо на Полярном круге. Точка начала Арктики обозначена стелой «66-я параллель». Мурал со стелой в весенних цветах можно увидеть на стене одного из домов в микрорайоне Изумрудный.

8. Сноубордист

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мурал «Сноубордист» с надписью «Салехард» появился в 2018 году во время арт-фестиваля граффити «Культурная оборона».

9. Северный Lego

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Еще одна работа – это конструктор Lego с колоритом народов Севера. Здесь и чум, и белый медведь, и ребенок, играющий с игрушечной рыбкой на удочке. Он нарисован в 2017 году.

10. Чум

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Это один из новых муралов, появившийся летом 2022 года. Чум на фоне северного сияния, а внутри него – красочная тундра.

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