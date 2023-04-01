Зачем кочевники каждую весну приводят своих оленей в города Сибири?

В этот день оленеводы Западной Сибири со своими стадами съезжаются все вместе и разбивают стоянку посреди современного города. Среди прочего здесь они проводят гонку «Формулы-1» на оленьих упряжках.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Только представьте. На берегу замерзшей реки на фоне жилых многоэтажек и труб ТЭЦ стоят как ни в чем не бывало десятки чумов. А на самой реке, прямо в центре города, проложена трасса для гонок. И вот по ней 45 оленьих упряжек одновременно несутся на скорости более 40 км/ч. Трасса всего 2,5 км, но она извивается, как удав, и из-за сложных поворотов рулить упряжкой очень сложно. Накал страстей, как на «Формуле-1». Вокруг собираются толпы кричащих болельщиков, и у каждого есть свой фаворит.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Самые быстрые олени в бригаде

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Такое в Салехарде, столице Ямала, а также других городах Крайнего Севера происходит каждый год, когда оленьи стада переходят с зимних пастбищ на летние. В города и поселки приезжают жители тундры и северной тайги, чтобы отметить с размахом свой профессиональный День оленевода.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Этот праздник был учрежден еще в 1950-е годы в СССР. Во-первых, считалось, что каждая профессия в Стране Советов почетна и достойна собственного праздника, а во-вторых, так власти хотели перевести на светские рельсы древний языческий культ оленя, практиковавшийся кочевыми народами Сибири. Но в советское время праздник все-таки проводился более камерно. Оленеводов собирали на торжественное собрание, говорили речи, награждали передовиков, затем проводили концерты и соревнования.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В новой России праздник постепенно приобрел другой масштаб. Он превратился в красочный фестиваль, на который съезжаются тысячи зрителей. Ведь это редчайшая возможность по-настоящему соприкоснуться с бытом кочевников, заглянуть к ним в чумы и прокатиться на оленьей упряжке не в дикой тундре, а прямо в городе! В этом году в одном Салехарде, столице Ямала, в мероприятии приняли участие более 50 тыс. человек.

Одно из главных событий праздника – это, конечно, гонки на упряжках.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На нынешних состязаниях среди каюров (погонщиков) есть как мужчины, так и женщины.

В каждой упряжке по пять оленей, один из них рулевой, который и тянет других за собой.

Победитель этого года получил снегоход – незаменимую вещь на Ямале! Так что побороться есть за что, и с каждый годом в соревнованиях принимают участие все больше спортсменов.

Погружение в кочевую культуру

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но кроме гонок оленеводы участвуют и в других традиционных соревнованиях. Например, в борьбе на поясах – куреш: в ней нужно суметь положить соперника на землю.

На этот раз более 50 спортсменов состязались и в северном многоборье, которое включало в себя перетягивание палки, метание аркана (тынзяна) на шест (хорей) и прыжки через нарты.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Лучшие мастерицы демонстрируют на сцене свои национальные костюмы. Северные наряды невероятно яркие и теплые. Одежда шьется вручную из шкур оленей и меха и украшается орнаментами на северную тематику.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Тут же на открытом огне готовят ямальские блюда: уху, строганину, щуку, шурпу из оленины (даже поставили рекорд – 202 литра!).

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

И, конечно, любой гость на празднике может зайти чум и лично пообщаться с его хозяевами. Марьям, хозяйка одного из таких кочевых домов, куда мы зашли, рассказала, что на Ямале женщины, родившие третьего ребенка, получают так называемый чумовой капитал – комплект для сборки чума. Он включает в себя печку, шесты, доски для пола, оленьи шкуры, брезент и нарты, чтобы это все перевозить.

Что сегодня празднуют оленеводы?

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Для жителей Крайнего Севера, где большую часть года зима, олени – это не только дань традициям, но и по-прежнему источник самой жизни. Олени – это пища, материал для сооружения жилища и изготовления одежды, это транспорт (ведь в тундре нет ни железных дорог, ни заправок).

Ямало-Ненецкий автономный округ – это главный «олений» регион России. Оленей здесь больше, чем людей: 760 тыс. животных против 510 тыс. жителей. Всего же в России 1,6 млн северных оленей, 60% от всех оленей мира.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Олени постоянно мигрируют в поисках самой вкусной еды, и людям, которые их разводят, приходится перемещаться вместе с ними. На Ямале кочуют порядка 10 тыс. человек, по большей части это ненцы, ханты, селькупы, коми.