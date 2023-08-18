Потрясающие арктические граффити на фасадах домов Мурманска (ФОТО)

Мурманск – это самый большой в мире город за Полярным кругом. Чтобы скрасить жизнь местных жителей в таких непростых климатических условиях, художники постарались украсить их дома.

Здесь и герои саамских сказок, и корабли, бороздящие просторы Северного Ледовитого океана, и полярная ночь в образе девушки, и другие муралы с северным характером.

1. Взгляд

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Вот это глаза! Художник Дамир Бозик нарисовал на фасаде панельной многоэтажки портрет северянки с гипнотическим взглядом. Мимо точно не пройдешь.

2. Цветы и дедушка-бублик

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Уютная домашняя зарисовка: ребенок пьет чай из своей любимой кружки с цветочком, а рядом с ним его плюшевый мишка. Для самых внимательных художник Артем Хазанов оставил свой фирменный знак – «дедушку-бублика».

3. Полярная ночь

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Так изобразила местная художница Вероника Вологжанникова мурманскую полярную ночь. В руках девушка держит Луну и звезды, которые освещают дома горожан.

4. Саамские сказки

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Легенды и сказки коренных народов Севера поселились во дворе мурманских многоэтажек. Автором стала якутская художница Кыдана Игнатьева, которая очень любит использовать традиционные мотивы в своих работах. Она добавила на фасад образ девушки в саамском костюме, северного оленя и полярную ночь.

5. Плед

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А на другой стороне того же дома на прохожих смотрит современная мурманчанка, закутавшись в плед, состоящий из окон дома. Ее создала местная художница Мария Михайленко, которая считает, что панельная застройка – это и есть лицо российских городов. А образ с пледом передает ощущение дома.

6. Саамский ковер

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

С ковром каждый дом становится теплее, даже если этот ковер нарисован снаружи. Художница Мария Рудаковская усилила эффект обогрева, добавив рядом огромного кота, играющего с узором рыбы.

7. Залив

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Соседний двор стал пристанью для двух нарисованных кораблей. Его автор Илья Байдаковский на другом доме изобразил балкон с видом на залив, сопки и траулер.

8. Возвращение

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А здесь советский торпедный катер ТКА12, служивший на Северном флоте во время Великой Отечественной войны.

9. Прекрасное ветхое

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Девушки с книгами – это один из самых известных образов художника Андрея Зикича (работает под псевдонимом Artez). Их можно увидеть в разных городах Европы. Угадаете, какую книгу с таким интересом читает эта девушка в Мурманске?

10. Легенда

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

То ли северный олень, то ли человек – чтобы разглядеть это фантастическое существо, придется отойти на несколько метров от здания. Оно просто огромное! Придумал его художник Дмитрий Потапов, вдохновившись саамскими легендами.