Как Териберка стала самым модным туристическим местом России

Еще несколько лет назад это северное захолустье было известно только любителям заброшек. А сегодня сюда приезжают тысячи фотоохотников за северным сиянием, поклонников суровой природы и арктического стрит-фуда.

Кольский полуостров, холодная безлюдная тундра - край географии, одним словом. Дальше только Северный Ледовитый океан. Здесь находится село Териберка, одно из самых популярных туристических мест в России. Каждый день сюда приезжают толпы туристов: одни хотят увидеть заброшенные дома, где еще недавно жили люди, другие - Северное сияние, третьи - торжество дикой природы.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Больше всего людей бывает летом на главном событии года - Арктическом фестивале «Териберка».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Они преодолевают сотни (а кто-то и тысячи) километров, чтобы провести выходные на берегу Баренцева моря, послушать любимых музыкантов и попробовать диковинную еду Заполярья.

Самая доступная Арктика

Вид на Териберку. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Териберка - это единственное место на берегу Баренцева моря в России, куда можно добраться на автотранспорте. До Мурманска отсюда около 120 км. Впрочем, дорогу сделали лишь в 1984, а до того попасть сюда можно было лишь по воде.

В конце XVI столетия здесь постепенно стали селиться поморы, потомственные рыболовы, который создали цивилизацию Русского Севера (подробнее об этом тут). В XIX веке поселение считалось крупнейшим в регионе.

Заброшенный корабль на пляже Териберки. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В советское время здесь было два рыболовецких колхоза и рыбзаводы, своя птицеферма, ферма, судостроительные мастерские, активно строились дома. Териберка была закрытым селом, куда нужно было получать специальный пропуск. В 1960-х в стране появились крупнотоннажные суда, которые перенесли рыбный промысел в океан подальше от берегов Териберки. Село стало приходить в упадок. Местные жители массово уезжали в поисках работы. Если в лучшие годы здесь проживало порядка 5 тысяч человек, то сегодня менее 900 (а по другим данным - около 500).

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Поддерживать состояние домов уже особо было некому. Типичные пейзажи села - полуразрушенные деревянные дома, покосившиеся от времени, да одинокая школа у подножья сопок с окнами без стекол.

Закрытая школа. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Когда село открыли для свободного посещения в 2009 году, сюда стали приезжать любители заброшек, чтобы запечатлеть дома, где еще недавно теплилась жизнь. А зимой эти места облюбовали охотники за Северным сиянием. Популярности добавил и драматический фильм «Левиафан» (2014) режиссёра Андрея Звягинцева, который снимался в этих местах.

На время фестиваля у каждого заброшееного дома образуется стихийная парковка. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

С каждым годом туристов все больше. На берегу появился ресторан, домики для проживания, качели с видом на море - у каждого приличного блогера уже есть такое фото.

«Скелет Левиафана» - муляж скелета кита на пляже Териберки. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но главным мероприятием года стал Арктический фестиваль «Териберка», который также проводится с 2014. В этом году он состоялся 15-16 июля и собрал рекордные 15 тысяч гостей, что для небольшого села совершенно огромные цифры.

Попробовать Арктику на вкус

Кому арктической ухи? Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мобильные киоски с невероятными арктическими блюдами и напитками - это, без преувеличения, сердце фестиваля. Здесь более 30 ресторанов с северным колоритом из Мурманской области, а также Дальнего Востока.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Во всех блюдах - только местные продукты: оленина, дикие ягоды и травы, много рыбы и икры.

Дирстроганов - как бефстроганов, только из оленины с брусничным соусом. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Рестораны выходят на улицы - такая наша идея, - говорит Екатерина Шаповалова из «Гастрономической карты России», которая собрала всех шеф-поваров вместе в Териберке. - В каждом киоске можно попробовать блюда, которые есть в меню, только в формате уличной еды».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Чипсы из ягеля стали визитной карточкой арктической кухни. Они на самом деле сделаны из ягеля и выварены в ягодном сиропе. А еще калитки, рыбники, кулебяка, расстегаи…

Шеф-повара Дальнего Востока тоже привезли свои фирменные блюда. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но, пожалуй, наибольший ажиотаж у гостей вызвал традиционное поморское блюдо заебуриха, эдакое рагу из свежей рыбы с густым бульоном.

На свежем воздухе аппетит невозможный. Хочется попробовать все. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Забег вокруг ветропарка

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Териберский фестиваль в этом году стартовал с массового забега вокруг Кольской ветроэлектростанции, крупнейшей за Полярным кругом. Находится она на пути к селу. Можно было выбрать дистанцию по душе, от 3 до 50 километров. Для участия в заполярном забеге собралось 500 бегунов из 25 регионов России.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Николай Сугробов специально прилетел на забег из Москвы вместе с коллегами. «Решил взять 20 км, чтобы успеть еще и до Териберки доехать послушать музыку и перекусить».

Хотя у него за плечами уже большой опыт марафонов, за Полярным кругом он побежит впервые. «Главное - взял с собой два вида репеллентов от комаров, один на одежду, другой на открытые участки кожи».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Вечером мы видели Николая на берегу Баренцева моря. Пробежал чуть более, чем за 2 часа и успел на концерт!

В палатке на пляже

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На фестивале гости не только едят и слушают любимых артистов. Можно взять напрокат байдарку, сапборд, поиграть в настольную игру «Поймай северное сияние» в Доме культуре, оформить «паспорт полярника» со штампами о пересечении Полярного круга.

Паспорт полярника. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Многие остаются на ночь прямо в палатках на берегу, чтобы успеть еще и прогуляться до каменного пляжа «Яйца дракона» и водопада в ущелье между красных гор.

Очередь за фото на качелях. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Люди, которые помнят Териберку образца 2014 года, говорят, что ее совершенно не узнать. Это было камерное место для своих, о нем мало кто знал. А теперь в заброшенной школе людей больше, чем в Третьяковской галерее, а чтобы сделать фото на качелях или у старого корабля на пляже, приходится натурально стоять в очереди. Сама Териберка год за годом входит в списки лучших мест для путешествий.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Арктический фестиваль «Териберка» прошел 15–16 июля в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператором событий стал Фонд Росконгресс.