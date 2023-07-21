Как Териберка стала самым модным туристическим местом России

Заброшенный корабль на пляже Териберки.Павел Кузьмичев
Кольский полуостров, холодная безлюдная тундра - край географии, одним словом. Дальше только Северный Ледовитый океан. Здесь находится село Териберка, одно из самых популярных туристических мест в России. Каждый день сюда приезжают толпы туристов: одни хотят увидеть заброшенные дома, где еще недавно жили люди, другие - Северное сияние, третьи - торжество дикой природы.
Больше всего людей бывает летом на главном событии года - Арктическом фестивале «Териберка».
Они преодолевают сотни (а кто-то и тысячи) километров, чтобы провести выходные на берегу Баренцева моря, послушать любимых музыкантов и попробовать диковинную еду Заполярья.
Вид на Териберку.Павел Кузьмичев
Териберка - это единственное место на берегу Баренцева моря в России, куда можно добраться на автотранспорте. До Мурманска отсюда около 120 км. Впрочем, дорогу сделали лишь в 1984, а до того попасть сюда можно было лишь по воде.
В конце XVI столетия здесь постепенно стали селиться поморы, потомственные рыболовы, который создали цивилизацию Русского Севера (подробнее об этом тут). В XIX веке поселение считалось крупнейшим в регионе.
Заброшенный корабль на пляже Териберки.Павел Кузьмичев
В советское время здесь было два рыболовецких колхоза и рыбзаводы, своя птицеферма, ферма, судостроительные мастерские, активно строились дома. Териберка была закрытым селом, куда нужно было получать специальный пропуск. В 1960-х в стране появились крупнотоннажные суда, которые перенесли рыбный промысел в океан подальше от берегов Териберки. Село стало приходить в упадок. Местные жители массово уезжали в поисках работы. Если в лучшие годы здесь проживало порядка 5 тысяч человек, то сегодня менее 900 (а по другим данным - около 500).
Поддерживать состояние домов уже особо было некому. Типичные пейзажи села - полуразрушенные деревянные дома, покосившиеся от времени, да одинокая школа у подножья сопок с окнами без стекол.
Закрытая школа.Павел Кузьмичев
Когда село открыли для свободного посещения в 2009 году, сюда стали приезжать любители заброшек, чтобы запечатлеть дома, где еще недавно теплилась жизнь. А зимой эти места облюбовали охотники за Северным сиянием. Популярности добавил и драматический фильм «Левиафан» (2014) режиссёра Андрея Звягинцева, который снимался в этих местах.
На время фестиваля у каждого заброшееного дома образуется стихийная парковка.Павел Кузьмичев
С каждым годом туристов все больше. На берегу появился ресторан, домики для проживания, качели с видом на море - у каждого приличного блогера уже есть такое фото.
«Скелет Левиафана» - муляж скелета кита на пляже Териберки.Павел Кузьмичев
Но главным мероприятием года стал Арктический фестиваль «Териберка», который также проводится с 2014. В этом году он состоялся 15-16 июля и собрал рекордные 15 тысяч гостей, что для небольшого села совершенно огромные цифры.
Кому арктической ухи?Павел Кузьмичев
Мобильные киоски с невероятными арктическими блюдами и напитками - это, без преувеличения, сердце фестиваля. Здесь более 30 ресторанов с северным колоритом из Мурманской области, а также Дальнего Востока.
Во всех блюдах - только местные продукты: оленина, дикие ягоды и травы, много рыбы и икры.
Дирстроганов - как бефстроганов, только из оленины с брусничным соусом.Павел Кузьмичев
«Рестораны выходят на улицы - такая наша идея, - говорит Екатерина Шаповалова из «Гастрономической карты России», которая собрала всех шеф-поваров вместе в Териберке. - В каждом киоске можно попробовать блюда, которые есть в меню, только в формате уличной еды».
Чипсы из ягеля стали визитной карточкой арктической кухни. Они на самом деле сделаны из ягеля и выварены в ягодном сиропе. А еще калитки, рыбники, кулебяка, расстегаи…
Шеф-повара Дальнего Востока тоже привезли свои фирменные блюда.Павел Кузьмичев
Но, пожалуй, наибольший ажиотаж у гостей вызвал традиционное поморское блюдо заебуриха, эдакое рагу из свежей рыбы с густым бульоном.
На свежем воздухе аппетит невозможный. Хочется попробовать все.Павел Кузьмичев
Териберский фестиваль в этом году стартовал с массового забега вокруг Кольской ветроэлектростанции, крупнейшей за Полярным кругом. Находится она на пути к селу. Можно было выбрать дистанцию по душе, от 3 до 50 километров. Для участия в заполярном забеге собралось 500 бегунов из 25 регионов России.
Николай Сугробов специально прилетел на забег из Москвы вместе с коллегами. «Решил взять 20 км, чтобы успеть еще и до Териберки доехать послушать музыку и перекусить».
Хотя у него за плечами уже большой опыт марафонов, за Полярным кругом он побежит впервые. «Главное - взял с собой два вида репеллентов от комаров, один на одежду, другой на открытые участки кожи».
Вечером мы видели Николая на берегу Баренцева моря. Пробежал чуть более, чем за 2 часа и успел на концерт!
На фестивале гости не только едят и слушают любимых артистов. Можно взять напрокат байдарку, сапборд, поиграть в настольную игру «Поймай северное сияние» в Доме культуре, оформить «паспорт полярника» со штампами о пересечении Полярного круга.
Паспорт полярника.Павел Кузьмичев
Многие остаются на ночь прямо в палатках на берегу, чтобы успеть еще и прогуляться до каменного пляжа «Яйца дракона» и водопада в ущелье между красных гор.
Очередь за фото на качелях.Павел Кузьмичев
Люди, которые помнят Териберку образца 2014 года, говорят, что ее совершенно не узнать. Это было камерное место для своих, о нем мало кто знал. А теперь в заброшенной школе людей больше, чем в Третьяковской галерее, а чтобы сделать фото на качелях или у старого корабля на пляже, приходится натурально стоять в очереди. Сама Териберка год за годом входит в списки лучших мест для путешествий.
Арктический фестиваль «Териберка» прошел 15–16 июля в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператором событий стал Фонд Росконгресс.