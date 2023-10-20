10 архитектурных стилей, которые можно встретить в Москве (ФОТО)

Столицу России можно назвать городом контрастов. Тут можно увидеть и образцы древнерусского зодчества, и советскую архитектуру, и смелые эксперименты 1990-х и 2000-х.

1) Древнерусское зодчество

Древнейшие сохранившиеся здания Москвы – это знаменитый собор Василия Блаженного, соборы Московского кремля и собор Андроникова монастыря XV века, где остались фрагменты фресок знаменитого Андрея Рублева. От допетровской России остались также несколько зданий палат (в том числе бояр Романовых XVI–XVII веков и Старый Английский двор XV—XVII веков).

Кремлевские соборы (XV век)

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Палаты бояр Романовых (конец XVI — начало XVII века)

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Спасский собор Андроникова монастыря (XV век)

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2) Барокко

С воцарением Петра на Русь проникло сильное западное влияние, в том числе в архитектуре. Европейский стиль барокко соединился с русским узорочьем, в результате чего родился уникальный стиль московского барокко, который и сегодня можно наблюдать во многих церквях Москвы и окраин, где знатные семьи строили для себя храмы.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (1690-94)

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Ансамбль Новодевичьего монастыря (конец XVIII века)

Sylvain Sonnet/Getty Images Sylvain Sonnet/Getty Images

Храм Троицы Живоначальной в Троице-Лыкове (1698-1703)

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

3) Готика

Устав от барокко с его чрезмерными декоративными элементами, архитекторы стали экспериментировать с готикой. Стрельчатые арки и устремленные ввысь шпили были поначалу чужды русскому взгляду, но в итоге вошли в моду и проникли даже в церковную архитектуру.

Царицыно (XVIII век)

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

Электрозавод (1928)

Софья Сандурская/Агентство «Москва» Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1901-1911)

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Особняк Зинаиды Морозовой (1893-98)

Владимир Гердо/TASS Владимир Гердо/TASS

4) Русский стиль

После долгих лет засилия всего европейского, при императоре Александре III в конце XIX века стало модно обращаться к русским корням. Одним из ярчайших примеров русского стиля стал Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, который чем-то напоминает московский Собор Василия Блаженного. Император лично утверждал проект этого храма. В Москве появилось множество частных домов, более похожих на терема, а прямо на Красную площадь в ансамбль древних построек вписали новое, стилизованное здание Исторического музея. Читайте подробнее про русский стиль тут.

Исторический музей (1875-1883)

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Дом купца Игумнова (1888-1895)

Сергей Балдин/Getty Images Сергей Балдин/Getty Images

Усадьба Щукина, ныне Биологический музей имени К. А. Тимирязева (1892-1915)

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5) Модерн

Ассиметричные композиции, растительные орнаменты, мозаичные панно и обращение к русскому прошлому - все это характерно для развития русского модерна, одного из самого необычного архитектурного стиля рубежа XIX-XX веков. Особняки в стиле модерн стремились построить для себя богатые люди и любители искусства, а одним из главных архитекторов модерна был Федор Шехтель, построивший и знаменитый Особняк Рябушинского, и здание Ярославского вокзала.

Особняк Рябушинского (1900-1903)

Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0) Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)

Ярославский вокзал (1902-1904)

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

Гостиница Метрополь (1899-1905)

Tim Bieber/Getty Images Tim Bieber/Getty Images

6) Авангард

Советская власть дала толчок искусству авангарда в архитектуре, и Москву наводнили экспериментальные здания с минимумом декора, зато с продуманной практичной конструкцией и часто большими окнами. Ведущим направлением советского авангарда в архитектуре был стиль конструктивизм, а его архитекторами Константин Мельников, Алексей Щусев и братья Веснины.

Здание газеты «Известия» (1925-27)

Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Здание Наркомзема (1928-1933)

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Хлебозавод № 5 (1931)

Пресс фото/Зотов-центр Пресс фото/Зотов-центр

Дом Мельникова (1927-29)

Paulkuz (CC BY-SA 4.0) Paulkuz (CC BY-SA 4.0)

7) Советское ар-деко (постконструктивизм)

После конструктивистских экспериментов с формами советские архитекторы обратились снова к классике, которая была больше по вкусу Иосифу Сталину. Постконструктивизм – советский вариант стиля ар-деко, в котором построены, например, небоскребы Нью-Йорка. Для этого стиля характерен монументализм, колонны, украшения в виде гербов, барельефов и скульптур, а также строгость форм и сочетания бетона и металла.

Российская государственная библиотека (1928-1958)

Рома Бабакин/Getty Images Рома Бабакин/Getty Images

Здания Министерства обороны в Колымажном переулке (1934-38)

NVO (CC BY-SA 2.5) NVO (CC BY-SA 2.5)

Здание Государственной Думы (1932-35)

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

8) Сталинский ампир

Со временем советская архитектура трансформировалась в стиль, который искусствоведы называют сталинским ампиром. Особенно заметно это было в послевоенной время. Это уже не просто классика, но помпезный и триумфальный стиль страны-победителя. Для этого стиля характерны колонны, портики, идеальная симметрия, завитки, лепнина, скульптуры, балконы-эркеры и фигурные карнизы, пятиконечные звезды и гербы СССР. Так строили и жилые дома, и парадные здания, вроде речного вокзала. А апогеем стиля стали сталинские высотки со стремящимися ввысь шпилями. Читайте подробнее про сталинский ампир тут.

Московский Государственный Университет (1949-1953)

Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0) Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0)

Центральный павильон ВДНХ (1951-1954)

Mario Modesto Mata (CC BY-SA 3.0) Mario Modesto Mata (CC BY-SA 3.0)

Северный речной вокзал (1933-37)

Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

9) Брутализм

После Сталина была объявлена борьба с архитектурными излишествами и почти два десятилетия в стране массово строили типовые жилые дома-хрущевки. А в 1970-х, когда в стране появилось больше денег и возможностей, властям захотелось вновь показать мощь советской страны. Так появились монолитные здания из массивных бетонных фон без какого-либо декора, они впечатляли своими колоссальными размерами и нестандартными формами. Например, это был «лежачий небоскреб», или дом-корабль, построенный для работников атомной промышленности (он сам по себе по задумке должен был напоминать атомный реактор). Или зловещее здания онкологического центра. Даже останкинская телебашня, похожая на ракету, стоит на массивной бетонной основе и относится к этому стилю.

Центр онкологии имени Н. Н. Блохина (1972-1976)

Михаил Александров/TASS Михаил Александров/TASS

Дом авиаторов (1973-1978)

Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Дом-корабль (1972-1986)

Дмитрий Серебряков/TASS Дмитрий Серебряков/TASS

Останкинская телебашня (1960-1967)

Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

10) Лужковский стиль (постмодернизм)

1990-е были сложным временем для страны – не зря их называют «лихими», ведь когда СССР распался, настало время новой рыночной экономики, «новых русских» и криминала. Но при этом появилось и много свободы. Бывшим советским людям открылось вновь все западное, и они только пытались нащупать чувство стиля и вкуса. Предшествовал этому период неудачных экспериментов. При мэре (и фактически «хозяине» Москвы) Юрии Лужкове, в столице появилось множество зданий, которые сегодня часто включают в рейтинги самых безвкусных. Это попытка создать некий новый стиль с применением стекла, металлических конструкций и хай-тека, при этом опираясь на архитектурные направления прошлого – модерн, ар-деко и прочей эклектики.

ТЦ Наутилус (1999)

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Дом-яйцо (2002)

Мария Девахина/Sputnik Мария Девахина/Sputnik

Дом музыки (2002)

T3ru (CC BY-SA 4.0) T3ru (CC BY-SA 4.0)

Театр Et cetera (2005)

Анна Клименко/Sputnik Анна Клименко/Sputnik

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