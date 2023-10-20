10 архитектурных стилей, которые можно встретить в Москве (ФОТО)

Древнейшие сохранившиеся здания Москвы – это знаменитый собор Василия Блаженного, соборы Московского кремля и собор Андроникова монастыря XV века, где остались фрагменты фресок знаменитого Андрея Рублева. От допетровской России остались также несколько зданий палат (в том числе бояр Романовых XVI–XVII веков и Старый Английский двор XV—XVII веков).
Кремлевские соборы (XV век)
Палаты бояр Романовых (конец XVI — начало XVII века)
Спасский собор Андроникова монастыря (XV век)
С воцарением Петра на Русь проникло сильное западное влияние, в том числе в архитектуре. Европейский стиль барокко соединился с русским узорочьем, в результате чего родился уникальный стиль московского барокко, который и сегодня можно наблюдать во многих церквях Москвы и окраин, где знатные семьи строили для себя храмы.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (1690-94)
Ансамбль Новодевичьего монастыря (конец XVIII века)
Храм Троицы Живоначальной в Троице-Лыкове (1698-1703)
Устав от барокко с его чрезмерными декоративными элементами, архитекторы стали экспериментировать с готикой. Стрельчатые арки и устремленные ввысь шпили были поначалу чужды русскому взгляду, но в итоге вошли в моду и проникли даже в церковную архитектуру.
Царицыно (XVIII век)
Электрозавод (1928)
Римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1901-1911)
Особняк Зинаиды Морозовой (1893-98)
После долгих лет засилия всего европейского, при императоре Александре III в конце XIX века стало модно обращаться к русским корням. Одним из ярчайших примеров русского стиля стал Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, который чем-то напоминает московский Собор Василия Блаженного. Император лично утверждал проект этого храма. В Москве появилось множество частных домов, более похожих на терема, а прямо на Красную площадь в ансамбль древних построек вписали новое, стилизованное здание Исторического музея. Читайте подробнее про русский стиль тут.
Исторический музей (1875-1883)
Дом купца Игумнова (1888-1895)
Усадьба Щукина, ныне Биологический музей имени К. А. Тимирязева (1892-1915)
Ассиметричные композиции, растительные орнаменты, мозаичные панно и обращение к русскому прошлому - все это характерно для развития русского модерна, одного из самого необычного архитектурного стиля рубежа XIX-XX веков. Особняки в стиле модерн стремились построить для себя богатые люди и любители искусства, а одним из главных архитекторов модерна был Федор Шехтель, построивший и знаменитый Особняк Рябушинского, и здание Ярославского вокзала.
Особняк Рябушинского (1900-1903)
Ярославский вокзал (1902-1904)
Гостиница Метрополь (1899-1905)
Советская власть дала толчок искусству авангарда в архитектуре, и Москву наводнили экспериментальные здания с минимумом декора, зато с продуманной практичной конструкцией и часто большими окнами. Ведущим направлением советского авангарда в архитектуре был стиль конструктивизм, а его архитекторами Константин Мельников, Алексей Щусев и братья Веснины.
Здание газеты «Известия» (1925-27)
Здание Наркомзема (1928-1933)
Хлебозавод № 5 (1931)
Дом Мельникова (1927-29)
После конструктивистских экспериментов с формами советские архитекторы обратились снова к классике, которая была больше по вкусу Иосифу Сталину. Постконструктивизм – советский вариант стиля ар-деко, в котором построены, например, небоскребы Нью-Йорка. Для этого стиля характерен монументализм, колонны, украшения в виде гербов, барельефов и скульптур, а также строгость форм и сочетания бетона и металла.
Российская государственная библиотека (1928-1958)
Здания Министерства обороны в Колымажном переулке (1934-38)
Здание Государственной Думы (1932-35)
Со временем советская архитектура трансформировалась в стиль, который искусствоведы называют сталинским ампиром. Особенно заметно это было в послевоенной время. Это уже не просто классика, но помпезный и триумфальный стиль страны-победителя. Для этого стиля характерны колонны, портики, идеальная симметрия, завитки, лепнина, скульптуры, балконы-эркеры и фигурные карнизы, пятиконечные звезды и гербы СССР. Так строили и жилые дома, и парадные здания, вроде речного вокзала. А апогеем стиля стали сталинские высотки со стремящимися ввысь шпилями. Читайте подробнее про сталинский ампир тут.
Московский Государственный Университет (1949-1953)
Центральный павильон ВДНХ (1951-1954)
Северный речной вокзал (1933-37)
После Сталина была объявлена борьба с архитектурными излишествами и почти два десятилетия в стране массово строили типовые жилые дома-хрущевки. А в 1970-х, когда в стране появилось больше денег и возможностей, властям захотелось вновь показать мощь советской страны. Так появились монолитные здания из массивных бетонных фон без какого-либо декора, они впечатляли своими колоссальными размерами и нестандартными формами. Например, это был «лежачий небоскреб», или дом-корабль, построенный для работников атомной промышленности (он сам по себе по задумке должен был напоминать атомный реактор). Или зловещее здания онкологического центра. Даже останкинская телебашня, похожая на ракету, стоит на массивной бетонной основе и относится к этому стилю.
Центр онкологии имени Н. Н. Блохина (1972-1976)
Дом авиаторов (1973-1978)
Дом-корабль (1972-1986)
Останкинская телебашня (1960-1967)
1990-е были сложным временем для страны – не зря их называют «лихими», ведь когда СССР распался, настало время новой рыночной экономики, «новых русских» и криминала. Но при этом появилось и много свободы. Бывшим советским людям открылось вновь все западное, и они только пытались нащупать чувство стиля и вкуса. Предшествовал этому период неудачных экспериментов. При мэре (и фактически «хозяине» Москвы) Юрии Лужкове, в столице появилось множество зданий, которые сегодня часто включают в рейтинги самых безвкусных. Это попытка создать некий новый стиль с применением стекла, металлических конструкций и хай-тека, при этом опираясь на архитектурные направления прошлого – модерн, ар-деко и прочей эклектики.
ТЦ Наутилус (1999)
Дом-яйцо (2002)
Дом музыки (2002)
Театр Et cetera (2005)
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене