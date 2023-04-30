10 советских зданий-символов

В СССР любое искусство должно было иметь идеологический смысл, даже архитектура.

Необычное здание фабрики-кухни в Самаре выглядит с воздуха как серп и молот, символ СССР.

Kak vse (CC BY-SA) Kak vse (CC BY-SA)

В столице Бурятии Улан-Удэ есть жилой комплекс, который в народе называют «Пентагон». Он построен в форме трех букв С. Планировалось возвести еще одно здание, чтобы очертания складывались в аббревиатуру СССР, однако из-за распада страны проект так и не осуществили.

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В Таганроге есть жилой дом в форме буквы С или разорванного кольца. По одной из городских легенд, в 1930-х планировалось построить еще три здания, которые бы вместе складывались в аббревиатуру СССР.

В начале 1930-х в городе Иваново появился жилой дом-подкова в стиле конструктивизма.

А в Москве есть два дома идеально круглой формы. Перед Олимпиадой-80 планировалось построить пять таких, чтобы с воздуха они складывались в олимпийские кольца.

Михаил Колобаев/Mos.ru (CC BY 4.0) Михаил Колобаев/Mos.ru (CC BY 4.0)

В Москве есть также Театр Российской армии, который построен в форме пятиконечной звезды.

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Институт робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге напоминает своей формой тюльпан.

Красный (CC BY-SA) Красный (CC BY-SA)

Здание Омского музыкального театра напоминает одновременно и рояль, и корабль с парусом – с какой стороны посмотреть.

Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Балконы этой гостиницы в Домбае будто бы складываются в пчелиные соты.

Pexels Pexels

А еще один отель в Домбае вполне себе напоминает летающую тарелку.

Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

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