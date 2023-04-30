10 советских зданий-символов

Необычное здание фабрики-кухни в Самаре выглядит с воздуха как серп и молот, символ СССР.
В столице Бурятии Улан-Удэ есть жилой комплекс, который в народе называют «Пентагон». Он построен в форме трех букв С. Планировалось возвести еще одно здание, чтобы очертания складывались в аббревиатуру СССР, однако из-за распада страны проект так и не осуществили.
В Таганроге есть жилой дом в форме буквы С или разорванного кольца. По одной из городских легенд, в 1930-х планировалось построить еще три здания, которые бы вместе складывались в аббревиатуру СССР.
В начале 1930-х в городе Иваново появился жилой дом-подкова в стиле конструктивизма.
А в Москве есть два дома идеально круглой формы. Перед Олимпиадой-80 планировалось построить пять таких, чтобы с воздуха они складывались в олимпийские кольца.
В Москве есть также Театр Российской армии, который построен в форме пятиконечной звезды.
Институт робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге напоминает своей формой тюльпан.
Здание Омского музыкального театра напоминает одновременно и рояль, и корабль с парусом – с какой стороны посмотреть.
Балконы этой гостиницы в Домбае будто бы складываются в пчелиные соты.
А еще один отель в Домбае вполне себе напоминает летающую тарелку.
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене