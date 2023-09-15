Что такое «сталинский ампир» в архитектуре?

В эпоху правления Сталина на смену ранним советским экспериментам в архитектуре – стилю конструктивизма и ар-деко – пришел строгий неоклассицизм. А после Второй мировой войны, во второй половине 1940-х, этот стиль перерос в гипермонументализм, который сегодня называют сталинским ампиром. Страна, победившая нацизм, теперь осмысляла классику и занималась героизацией прошлого, причем не только в архитектуре, но и в интерьере, мебели, декоре. Новый стиль должен был демонстрировать величие и могущество советской страны.
В советское время (и тем более при Сталине) этот стиль назывался просто «советская архитектура». Сталинской архитектурой его стали называть уже позже, а термин «сталинский ампир» долгое время неофициально ходил в среде специалистов. Одним из первых его озвучил и предложил искусствовед Селим Хан-Магомедов.
Сталинский ампир вобрал в себя элементы большинства архитектурных стилей. В нем были черты ренессанса и классицизма с бесконечными колоннами, портиками, скульптурами и идеальной симметрией. Завитки и излишества рококо и барокко, многочисленные бронзовые детали ампира. Было очевидно и влияние американских небоскребов в стиле ар-деко. Частым декоративным элементом был герб СССР или пятиконечная звезда.
Первые предпосылки стиля зародились еще в 1930-е и первым, правда неосуществленным, проектом стал Дворец Советов, который планировали построить на месте снесенного храма Христа Спасителя. В конкурсе участвовали многие видные архитекторы, но в итоге был утвержден проект Бориса Иофана.
Считалось, что инициатором и идейным вдохновителем большинства зданий был лично Иосиф Сталин, который утверждал все проекты. А видными архитекторами, тонко почувствовавшими, что требуется от новых зданий, были Лев Руднев, Аркадий Мордвинов, Модест Шепилевский, Владимир Щуко и многие-многие другие.
Центральный павильон ВДНХ (1954 год, архитекторы Георгий Щуко и Евгений Столяров)Mario Modesto Mata (CC BY-SA 3.0)
Вся Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) была выстроена в этом помпезном стиле. У каждой советской республики был свой павильон, сочетавший со сталинской архитектурой национальные мотивы. Здесь же были построены и монструозные фонтаны. Например, «Дружба народов» состоит из скульптур, покрытых сусальным золотом и олицетворяющих союзные республики – вполне напоминание об императорской резиденции в Петергофе.
Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (1954 год, архитектор Константин Топуридзе)Janet2015 (CC BY-SA 4.0)
В этом же стиле была построена и входная группа в московский парк Горького.
Главный вход в парк Горького (1955 год, архитектор Георгий Щуко)Legion Media
Здание Северного речного вокзала также памятник сталинского ампира. Оно имело особое символическое значение, ведь было построено к открытию канала Москва – Волга, одного из важнейших сталинских проектов.
Северный речной вокзал в Москве (1937 год, архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский)Агентство «Москва»
Главными символами стиля стали семь московских высоток – проект каждой одобрял лично Сталин.
Высотка на Котельнической набережной (1952 год, архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский)Legion Media
Монументальные небоскребы со шпилями стали настоящими памятниками сталинской эпохе. На их строительство и отделку не жалели никаких средств.
Главное здание Московского университета (1953 год, архитектор Лев Руднев)Legion Media
Советские архитекторы активно использовали детали декора из западноевропейского стиля ампир, имевшего корни в наполеоновской Франции. В СССР его освободили от излишней барочной вычурности, но все же золото, лепнину, резьбу по дереву и барельефы можно было встретить как снаружи, так и внутри сталинских построек.
Интерьер сталинской высотки – гостиницы «Украина»Владимир Астапкович/Sputnik
Помимо высоток весь центр Москвы был застроен жилыми домами, называемыми сталинками, где проживала советская номенклатура. Их фасады также украшали колоннами, балконами-эркерами и фигурными карнизами. Настоящим шедевром сталинского ампира был признан, например, этот жилой дом, построенный во второй половине 1940-х для работников Министерства государственной безопасности СССР. Архитектор Евгений Рыбицкий даже получил за него Сталинскую премию.
Жилой дом работников МГБ, Москва, Земляной Вал, 46 (1949 год, архитектор Евгений Рыбицкий)NVO(CC BY-SA 3.0)
Парадным въездом в центр Москвы стали два полукруглых здания на площади Гагарина, достроенные к 1950 году.
Площадь Гагарина. Жилые дома 30 и 37 по Ленинскому проспекту (1950 год, архитекторы Евгений Левинсон, Игорь Фомин и Аркадий Аркин)Сергей Субботин/Sputnik
Многие станции московского метро, которые сегодня называют подземными дворцами, были построены именно в таком стиле. Их важные отличительные черты – колонны, барельефы, обилие мозаики, а также огромные вычурные люстры.
Станция метро «Комсомольская-кольцевая» (1952 год, главный архитектор Алексей Щусев)Legion Media
Сталинский ампир распространился и за пределы Москвы, которая, конечно, была его главной витриной. Во многих городах и областных центрах были построены жилые дома-сталинки.
Жилой дом в Казани, Право-Булачная улица, 37 (1953 год)Google Maps
В Сталинграде, городе воинской славы, где советские войска одержали одну из самых главных побед – в Сталинградской битве, в центре города полностью в стиле ампир была выстроена площадь Павших Борцов, а также здания вокруг нее – гостиница, почта, театр и здание железнодорожного вокзала.
Площадь Павших Борцов в Волгограде (архитекторы Василий Симбирцев и Ефим Левитан)Б. Логинов/Sputnik
Стиль ампир Сталин выбирал и для себя лично. Так, интерьеры его кабинетов и дач имеют все отличительные признаки сдержанной, но все же помпезности: бархатные шторы с бахромой, деревянная мозаика, крупные выразительные светильники и многое другое.
Дача Сталина в Сочи (1931 год, архитектор Мирон Мержанов)Legion Media
Дача Сталина в Сочи (1931 год, архитектор Мирон Мержанов)Legion Media
Стиль «победителей», сталинский ампир, существовал до середины 1950-х, а исчез в одночасье после смерти Сталина. В 1955 году вышло постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Архитектурные «излишества» в декоре сталинской эпохи были раскритикованы и провозглашена новая линия партии – на простоту и строгость форм. Так монументальный классицизм в проектировании зданий заменило типовое строительство с минимумом декора. В середине 1950-х взамен сталинок появились первые хрущевки.
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