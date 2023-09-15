Что такое «сталинский ампир» в архитектуре?

Этот стиль был довольно эклектичен и сочетал элементы и веяния самых разных направлений. Но главной его особенностью стали монументальность и помпезность.

В эпоху правления Сталина на смену ранним советским экспериментам в архитектуре – стилю конструктивизма и ар-деко – пришел строгий неоклассицизм. А после Второй мировой войны, во второй половине 1940-х, этот стиль перерос в гипермонументализм, который сегодня называют сталинским ампиром. Страна, победившая нацизм, теперь осмысляла классику и занималась героизацией прошлого, причем не только в архитектуре, но и в интерьере, мебели, декоре. Новый стиль должен был демонстрировать величие и могущество советской страны.

В советское время (и тем более при Сталине) этот стиль назывался просто «советская архитектура». Сталинской архитектурой его стали называть уже позже, а термин «сталинский ампир» долгое время неофициально ходил в среде специалистов. Одним из первых его озвучил и предложил искусствовед Селим Хан-Магомедов.

Сталинский ампир вобрал в себя элементы большинства архитектурных стилей. В нем были черты ренессанса и классицизма с бесконечными колоннами, портиками, скульптурами и идеальной симметрией. Завитки и излишества рококо и барокко, многочисленные бронзовые детали ампира. Было очевидно и влияние американских небоскребов в стиле ар-деко. Частым декоративным элементом был герб СССР или пятиконечная звезда.

Первые предпосылки стиля зародились еще в 1930-е и первым, правда неосуществленным, проектом стал Дворец Советов, который планировали построить на месте снесенного храма Христа Спасителя. В конкурсе участвовали многие видные архитекторы, но в итоге был утвержден проект Бориса Иофана.

Считалось, что инициатором и идейным вдохновителем большинства зданий был лично Иосиф Сталин, который утверждал все проекты. А видными архитекторами, тонко почувствовавшими, что требуется от новых зданий, были Лев Руднев, Аркадий Мордвинов, Модест Шепилевский, Владимир Щуко и многие-многие другие.

Центральный павильон ВДНХ (1954 год, архитекторы Георгий Щуко и Евгений Столяров) Mario Modesto Mata (CC BY-SA 3.0) Mario Modesto Mata (CC BY-SA 3.0)

Вся Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) была выстроена в этом помпезном стиле. У каждой советской республики был свой павильон, сочетавший со сталинской архитектурой национальные мотивы. Здесь же были построены и монструозные фонтаны. Например, «Дружба народов» состоит из скульптур, покрытых сусальным золотом и олицетворяющих союзные республики – вполне напоминание об императорской резиденции в Петергофе.

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (1954 год, архитектор Константин Топуридзе) Janet2015 (CC BY-SA 4.0) Janet2015 (CC BY-SA 4.0)

В этом же стиле была построена и входная группа в московский парк Горького.

Главный вход в парк Горького (1955 год, архитектор Георгий Щуко) Legion Media Legion Media

Здание Северного речного вокзала также памятник сталинского ампира. Оно имело особое символическое значение, ведь было построено к открытию канала Москва – Волга, одного из важнейших сталинских проектов.

Северный речной вокзал в Москве (1937 год, архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский) Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Главными символами стиля стали семь московских высоток – проект каждой одобрял лично Сталин.

Высотка на Котельнической набережной (1952 год, архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский) Legion Media Legion Media

Монументальные небоскребы со шпилями стали настоящими памятниками сталинской эпохе. На их строительство и отделку не жалели никаких средств.

Главное здание Московского университета (1953 год, архитектор Лев Руднев) Legion Media Legion Media

Советские архитекторы активно использовали детали декора из западноевропейского стиля ампир, имевшего корни в наполеоновской Франции. В СССР его освободили от излишней барочной вычурности, но все же золото, лепнину, резьбу по дереву и барельефы можно было встретить как снаружи, так и внутри сталинских построек.

Интерьер сталинской высотки – гостиницы «Украина» Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Помимо высоток весь центр Москвы был застроен жилыми домами, называемыми сталинками, где проживала советская номенклатура. Их фасады также украшали колоннами, балконами-эркерами и фигурными карнизами. Настоящим шедевром сталинского ампира был признан, например, этот жилой дом, построенный во второй половине 1940-х для работников Министерства государственной безопасности СССР. Архитектор Евгений Рыбицкий даже получил за него Сталинскую премию.

Жилой дом работников МГБ, Москва, Земляной Вал, 46 (1949 год, архитектор Евгений Рыбицкий) NVO(CC BY-SA 3.0) NVO(CC BY-SA 3.0)

Парадным въездом в центр Москвы стали два полукруглых здания на площади Гагарина, достроенные к 1950 году.

Площадь Гагарина. Жилые дома 30 и 37 по Ленинскому проспекту (1950 год, архитекторы Евгений Левинсон, Игорь Фомин и Аркадий Аркин) Сергей Субботин/Sputnik Сергей Субботин/Sputnik

Многие станции московского метро, которые сегодня называют подземными дворцами, были построены именно в таком стиле. Их важные отличительные черты – колонны, барельефы, обилие мозаики, а также огромные вычурные люстры.

Станция метро «Комсомольская-кольцевая» (1952 год, главный архитектор Алексей Щусев) Legion Media Legion Media

Сталинский ампир распространился и за пределы Москвы, которая, конечно, была его главной витриной. Во многих городах и областных центрах были построены жилые дома-сталинки.

Жилой дом в Казани, Право-Булачная улица, 37 (1953 год) Google Maps Google Maps

В Сталинграде, городе воинской славы, где советские войска одержали одну из самых главных побед – в Сталинградской битве, в центре города полностью в стиле ампир была выстроена площадь Павших Борцов, а также здания вокруг нее – гостиница, почта, театр и здание железнодорожного вокзала.

Площадь Павших Борцов в Волгограде (архитекторы Василий Симбирцев и Ефим Левитан) Б. Логинов/Sputnik Б. Логинов/Sputnik

Стиль ампир Сталин выбирал и для себя лично. Так, интерьеры его кабинетов и дач имеют все отличительные признаки сдержанной, но все же помпезности: бархатные шторы с бахромой, деревянная мозаика, крупные выразительные светильники и многое другое.

Дача Сталина в Сочи (1931 год, архитектор Мирон Мержанов) Legion Media Legion Media

Дача Сталина в Сочи (1931 год, архитектор Мирон Мержанов) Legion Media Legion Media

Стиль «победителей», сталинский ампир, существовал до середины 1950-х, а исчез в одночасье после смерти Сталина. В 1955 году вышло постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Архитектурные «излишества» в декоре сталинской эпохи были раскритикованы и провозглашена новая линия партии – на простоту и строгость форм. Так монументальный классицизм в проектировании зданий заменило типовое строительство с минимумом декора. В середине 1950-х взамен сталинок появились первые хрущевки.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене