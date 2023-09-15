Что такое «сталинский ампир» в архитектуре?

Тексты
Александра Гузева

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Этот стиль был довольно эклектичен и сочетал элементы и веяния самых разных направлений. Но главной его особенностью стали монументальность и помпезность.

В эпоху правления Сталина на смену ранним советским экспериментам в архитектуре – стилю конструктивизма и ар-деко – пришел строгий неоклассицизм. А после Второй мировой войны, во второй половине 1940-х, этот стиль перерос в гипермонументализм, который сегодня называют сталинским ампиром. Страна, победившая нацизм, теперь осмысляла классику и занималась героизацией прошлого, причем не только в архитектуре, но и в интерьере, мебели, декоре. Новый стиль должен был демонстрировать величие и могущество советской страны. 

В советское время (и тем более при Сталине) этот стиль назывался просто «советская архитектура». Сталинской архитектурой его стали называть уже позже, а термин «сталинский ампир» долгое время неофициально ходил в среде специалистов. Одним из первых его озвучил и предложил искусствовед Селим Хан-Магомедов.

Сталинский ампир вобрал в себя элементы большинства архитектурных стилей. В нем были черты ренессанса и классицизма с бесконечными колоннами, портиками, скульптурами и идеальной симметрией. Завитки и излишества рококо и барокко, многочисленные бронзовые детали ампира. Было очевидно и влияние американских небоскребов в стиле ар-деко. Частым декоративным элементом был герб СССР или пятиконечная звезда.

Первые предпосылки стиля зародились еще в 1930-е и первым, правда неосуществленным, проектом стал Дворец Советов, который планировали построить на месте снесенного храма Христа Спасителя. В конкурсе участвовали многие видные архитекторы, но в итоге был утвержден проект Бориса Иофана.

Считалось, что инициатором и идейным вдохновителем большинства зданий был лично Иосиф Сталин, который утверждал все проекты. А видными архитекторами, тонко почувствовавшими, что требуется от новых зданий, были Лев Руднев, Аркадий Мордвинов, Модест Шепилевский, Владимир Щуко и многие-многие другие.

Центральный павильон ВДНХ (1954 год, архитекторы Георгий Щуко и Евгений Столяров)

Центральный павильон ВДНХ (1954 год, архитекторы Георгий Щуко и Евгений Столяров)

Mario Modesto Mata (CC BY-SA 3.0)

Вся Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) была выстроена в этом помпезном стиле. У каждой советской республики был свой павильон, сочетавший со сталинской архитектурой национальные мотивы. Здесь же были построены и монструозные фонтаны. Например, «Дружба народов» состоит из скульптур, покрытых сусальным золотом и олицетворяющих союзные республики – вполне напоминание об императорской резиденции в Петергофе. 

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (1954 год, архитектор Константин Топуридзе)

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (1954 год, архитектор Константин Топуридзе)

Janet2015 (CC BY-SA 4.0)

В этом же стиле была построена и входная группа в московский парк Горького.

Главный вход в парк Горького (1955 год, архитектор Георгий Щуко)

Главный вход в парк Горького (1955 год, архитектор Георгий Щуко)

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Здание Северного речного вокзала также памятник сталинского ампира. Оно имело особое символическое значение, ведь было построено к открытию канала Москва – Волга, одного из важнейших сталинских проектов. 

Северный речной вокзал в Москве (1937 год, архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский)

Северный речной вокзал в Москве (1937 год, архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский)

Агентство «Москва»

Главными символами стиля стали семь московских высоток – проект каждой одобрял лично Сталин. 

Высотка на Котельнической набережной (1952 год, архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский)

Высотка на Котельнической набережной (1952 год, архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский)

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Монументальные небоскребы со шпилями стали настоящими памятниками сталинской эпохе. На их строительство и отделку не жалели никаких средств.  

Главное здание Московского университета (1953 год, архитектор Лев Руднев)

Главное здание Московского университета (1953 год, архитектор Лев Руднев)

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Советские архитекторы активно использовали детали декора из западноевропейского стиля ампир, имевшего корни в наполеоновской Франции. В СССР его освободили от излишней барочной вычурности, но все же золото, лепнину, резьбу по дереву и барельефы можно было встретить как снаружи, так и внутри сталинских построек. 

Интерьер сталинской высотки – гостиницы «Украина»

Интерьер сталинской высотки – гостиницы «Украина»

Владимир Астапкович/Sputnik

Помимо высоток весь центр Москвы был застроен жилыми домами, называемыми сталинками, где проживала советская номенклатура. Их фасады также украшали колоннами, балконами-эркерами и фигурными карнизами. Настоящим шедевром сталинского ампира был признан, например, этот жилой дом, построенный во второй половине 1940-х для работников Министерства государственной безопасности СССР. Архитектор Евгений Рыбицкий даже получил за него Сталинскую премию.  

Жилой дом работников МГБ, Москва, Земляной Вал, 46 (1949 год, архитектор Евгений Рыбицкий)

Жилой дом работников МГБ, Москва, Земляной Вал, 46 (1949 год, архитектор Евгений Рыбицкий)

NVO(CC BY-SA 3.0)

Парадным въездом в центр Москвы стали два полукруглых здания на площади Гагарина, достроенные к 1950 году. 

Площадь Гагарина. Жилые дома 30 и 37 по Ленинскому проспекту (1950 год, архитекторы Евгений Левинсон, Игорь Фомин и Аркадий Аркин)

Площадь Гагарина. Жилые дома 30 и 37 по Ленинскому проспекту (1950 год, архитекторы Евгений Левинсон, Игорь Фомин и Аркадий Аркин)

Сергей Субботин/Sputnik

Многие станции московского метро, которые сегодня называют подземными дворцами, были построены именно в таком стиле. Их важные отличительные черты – колонны, барельефы, обилие мозаики, а также огромные вычурные люстры. 

Станция метро «Комсомольская-кольцевая» (1952 год, главный архитектор Алексей Щусев)

Станция метро «Комсомольская-кольцевая» (1952 год, главный архитектор Алексей Щусев)

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Сталинский ампир распространился и за пределы Москвы, которая, конечно, была его главной витриной. Во многих городах и областных центрах были построены жилые дома-сталинки.

Жилой дом в Казани, Право-Булачная улица, 37 (1953 год)

Жилой дом в Казани, Право-Булачная улица, 37 (1953 год)

Google Maps

В Сталинграде, городе воинской славы, где советские войска одержали одну из самых главных побед – в Сталинградской битве, в центре города полностью в стиле ампир была выстроена площадь Павших Борцов, а также здания вокруг нее – гостиница, почта, театр и здание железнодорожного вокзала.

Площадь Павших Борцов в Волгограде (архитекторы Василий Симбирцев и Ефим Левитан)

Площадь Павших Борцов в Волгограде (архитекторы Василий Симбирцев и Ефим Левитан)

Б. Логинов/Sputnik

Стиль ампир Сталин выбирал и для себя лично. Так, интерьеры его кабинетов и дач имеют все отличительные признаки сдержанной, но все же помпезности: бархатные шторы с бахромой, деревянная мозаика, крупные выразительные светильники и многое другое. 

Дача Сталина в Сочи (1931 год, архитектор Мирон Мержанов)

Дача Сталина в Сочи (1931 год, архитектор Мирон Мержанов)

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Дача Сталина в Сочи (1931 год, архитектор Мирон Мержанов)

Дача Сталина в Сочи (1931 год, архитектор Мирон Мержанов)

Legion Media

Стиль «победителей», сталинский ампир, существовал до середины 1950-х, а исчез в одночасье после смерти Сталина. В 1955 году вышло постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Архитектурные «излишества» в декоре сталинской эпохи были раскритикованы и провозглашена новая линия партии – на простоту и строгость форм. Так монументальный классицизм в проектировании зданий заменило типовое строительство с минимумом декора. В середине 1950-х взамен сталинок появились первые хрущевки.

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