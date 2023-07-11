Самые красивые парадные Санкт-Петербурга (ФОТО)

Многие из них далеки от своего былого великолепия, но все еще считаются достопримечательностью и привлекают множество туристов!

Обширный центр Санкт-Петербурга в основном застроен дореволюционными домами (ХIX и начала XX века). Их замечательная красота не ограничивается внешним обликом, но охватывает и внутреннее устройство. Изящные парадные входы и лестничные клетки поражают воображение зрителя даже сейчас, когда многие из них откровенно обветшали. «Парадные» – это специфическое питерское название подъездов домов, сохранившееся до сих пор со времен, когда Санкт-Петербург был первым городом империи, в котором проживали весь чиновничий аппарат, двор и богатейшие люди страны. Парадные лестницы были богато украшены лепниной, витражами, барельефами и скульптурами. К парадным подъезжали роскошные экипажи, чтобы везти хозяев на бал. А по черным лестницам ходила прислуга.

Исторических зданий в Питере так много, что город не справляется с их ремонтом и реставрацией. В то же время многим жителям нравится жить в старинных домах, даже разрушающихся. Находятся и те, кто самостоятельно занимается их восстановлением.

Улица Тележная, дом 9. Год постройки – 1909

Когда большевики пришли к власти в 1917-м, они упразднили частную собственность на жилье. Дома бывших господ начали «уплотнять». Уплотнение – это подселение к жильцам домов новых жильцов без их согласия. Так новое правительство пыталось решить недостаток жилья для рабочих и крестьян, переселяющихся в города.

Если до уплотнения одна богатая семья могла занимать до 15 комнат, то после в каждой комнате такой квартиры могло жить несколько поколений одной семьи. Послереволюционный период нанес серьезный ущерб убранству парадных. Крестьяне и рабочие часто варварски относились к элементам интерьера, считая их пережитком прошлого. Затем город серьезно пострадал и во время Второй мировой и страшной блокады.

Улица Большая Морская, дом 34. Год постройки – 1873

Этот дом возвели для купца Эрнста Юнкера, но в скором времени дом выкупила некая Мария Кельмейер. Известно, что в здании располагались правление Владикавказской железной дороги и музыкальный магазин. Сейчас там разместились несколько отелей и ресторан.

Улица Большая Морская, дом 35. Год постройки – 1907

В этом здании сохранились оригинальные витражи, печь у входа и барельефы, символизирующие времена года. Доступ в здание свободный, а по четвергам в 19.00 даже проходят экскурсии по дому.

Переулок Ульяны Громовой, дом 4. Год постройки – 1881

В некоторых домах сохранились кариатиды и атланты, как, например, в доходном доме Владислава Краевского. Там в собственной квартире в 1885 году он основал первый в России кружок спорта и борьбы.

Улица Кирочная, дом 40. Год постройки – 1910

Дом также известен как особняк Нейдгарта. Совсем недалеко от этого дома расположился особняк-тезка, в котором снимают кино и проводят праздничные мероприятия. Но дома принадлежали разным Нейдгартам.

Улица Ломоносова, дом 14. Год постройки – 1892

Жители города прозвали парадную «ромашкой» за сочетание желтых стен и белого потолка. Шахта лифта, которую видно на фото, давно пустует – лифт не сохранился. Но некоторые источники указывают, что некогда в доме был установлен первый в Петербурге паровой лифт.

Попасть в дом можно, заплатив 130 рублей консьержу.

Проспект Добролюбова, дом 19. Год постройки – 1915

Дом был построен по проекту архитектора Якова Гервица для акционерного общества «Строитель». Уже после революции в доме в основном жила советская номенклатура и интеллигенция – начальник местного НКВД, ректор Ленинградского университета, художники и писатели.

В доме снимали несколько сцен из культового фильма Алексея Балабанова «Брат».

Улица Чайковского, дом 31 и улица Фурштатская, дом 25. 1873 и 1892 годы постройки

В некоторых домах сохранились даже мельчайшие детали интерьера – фигурные ножки лестниц и барельефы.

Набережная Фонтанки, дом 64. Год постройки – 1890

Домом владел Григорий Елисеев – представитель купеческого рода Елисеевых. Они владели кондитерской фабрикой, магазинами и лавками.

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