10 самых интересных объектов арт-парка «Таврида» в Крыму (ФОТО)

Вас встретит 15-метровый человек, смотрящий в море, Ассоль, вышедшая встречать алые паруса, и много других удивительных произведений искусства.

Еще со времен Екатерины II, когда Крым вошел в Российскую империю, полуостров стал не только популярным курортом, но и местом притяжения творческих людей. Известные художники, поэты и музыканты стремились сюда поправить здоровье, вдохновиться местными пейзажами.

Сегодня Крым не перестал быть Меккой для людей искусства, и в 2015 году здесь появился арт-кластер «Таврида», который привлекает творческую молодежь со всей страны на образовательные форумы, в арт-резиденции и на фестиваль молодого искусства.

В 2019 году в бухте Капсель под Судаком раскинулся одноименный арт-парк на 30 гектарах площади. Каждый год он пополняется новыми арт-объектами и инсталляциями от молодых дизайнеров, архитекторов и художников.

Вот как он выглядит сейчас.

1. «Человек, смотрящий в море»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

Одна из визитных карточек арт-парка – работа художника Сергея Паукера-Бравина 2019 года. Инсталляция 15 метров в высоту олицетворяет творческих людей, ищущих вдохновение перед новым свершением.

2. «Ассоль»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

В 2020 году к «Человеку, смотрящему в море» присоединилась героиня «Алых парусов» Ассоль. Тринадцатиметровую скульптуру выполнил тот же автор, она стоит напротив своего мечтающего друга, и по задумке художника это метафора уверенности в счастливом будущем. Ночью обе скульптуры светятся.

3. «Маски»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

Две огромные маски Аполлона и Венеры, символизирующие искусство и красоту – работа арт-группы DAP (design architecture placement). Скульптурная композиция – своеобразные ворота в арт-парк.

4. «Стоунхендж»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

Еще одна работа арт-группы DAP – композиция, напоминающая английский Стоунхендж, выполнена из промышленных бочек. Художники иронизировали над проблемой стрит-арта и осквернения памятников архитектуры и предложили всем желающим оставить свой след на их арт-объекте.

5. «Солнце Тавриды»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

Этот арт-объект художники Глеб Иванов и Александр Фунтов создали при помощи ученых радиоастрономической обсерватории. Световая инсталляция, как маяк, имитирует излучение астрофизических пульсаров.

6. «Светофор»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

Арт-группа DAP объединила в одном арт-объекте несколько смыслов и символов. Это и древо жизни, и перекресток множества дорог (и творческих путей), а еще это магический кристалл, который отвечает всем желающим на важные вопросы – нужно просто нажать кнопку.

7. «Там-Там»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

Идея этой работы родилась во время воркшопа в Тавриде. Любой желающий может ударить в огромный барабан и создать свой ритм, который будет звучать у моря. По мнению авторов, творческого объединения «Кешью», это метафора пульсации новой творческой энергии.

8. «Время»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

Еще одна работа, выполненная участниками воркшопа под руководством Сергея Паукера-Бравина. Девятиметровый циферблат показывает не время, но целую историю Вселенной от зарождения жизни до современности.

9. «Ласточкино гнездо»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

Готический замок на обрыве в Ялте получил в народе прозвище «Ласточкино гнездо» и стал одним из символов Крыма. Арт-группа DAP переосмыслила узнаваемую достопримечательность и сделала ее индустриальную копию.

10. «Башня»

Арт-парк «Таврида» Арт-парк «Таврида»

«Башня» работы бюро Megabudka на первый взгляд кажется памятником индустриальному искусству и оммажем металлических конструкций начала XX века. Но на самом деле прутья башни образуют орнамент, отсылающий к кеми-обинской культуре 3-го тысячелетия до нашей эры. Это реликты раннего бронзового века, которые археологи нашли в Крыму в 1957 году.

Уже более 160 тыс. творческих людей побывали в арт-кластере «Таврида», его резиденциях и поучаствовали в образовательных проектах в сфере креативных индустрий, культуры и искусства. Подробности об участии в проекте на сайте tavrida.art.