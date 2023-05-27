Как выглядел Петроград во время революций 1917 года (ФОТО)

Отряды красноармейцев, демонстрации рабочих и женщин, взятие Зимнего и другие кадры из жизни города, который называют колыбелью революции.

Из-за Первой мировой войны, в которой Российская империя воевала с Германией, еще в 1914 году названный на немецкий манер Петербург переименовали на русский лад – в Петроград. И хотя войны на территории Петрограда не было, город уже тогда изменился. Повсюду были отряды солдат, отправляющихся на фронт. Многие женщины вступили в ряды сестер милосердия и вместо модных шляпок носили теперь почти что монашеские одеяния и платки. Даже главная царская резиденция – Зимний дворец – была отдана под госпиталь для офицеров. И в роскошных бальных залах стояли койки с ранеными.

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Ко всему этому безумию в 1917 году прибавились революционные волнения в городе. К военным неудачам на фронте и пессимистическим настроениям в тылу добавился продовольственный кризис. В городе начались хлебный бунт и антивоенные демонстрации. Мы не будем подробно говорить о причинах и ходе революции, а сфокусируемся на атмосфере в охваченном революцией Петрограде.

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Одними из первых начали бастовать и выходить на манифестации женщины – работницы ткацких фабрик. Массовые женские демонстрации требовали в том числе избирательного права для женщин. На Невском и Литейном проспектах в центре собираются огромные толпы демонстрантов, и отрядам казаков поручают подавить беспорядки. Они строят баррикады и стреляют в толпу. Февральскую революцию приказано было подавлять также солдатам Преображенского полка. Однако многие перешли на сторону протестующих.

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На решетках Зимнего дворца завесили имперский герб – двуглавых орлов.

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В марте от трона отрекся Николай II, и с тех пор и до лета он с семьей будет содержаться под стражей в своей резиденции Царское Село. После чего их отправят в ссылку на Урал. После отречения царя многие воинские части присягнули на верность Временному правительству.

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«Революционный народ» с удовольствием присвоил себе царское имущество, например автомобиль-сани Николая II.

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После революции в городе усилили меры безопасности. Невский патрулировал конный разъезд.

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У жителей выборочно проверяли документы.

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Апрель 1917-го. Большевики еще только борются за власть. Они устроили демонстрацию на Дворцовой площади и продавали партийную газету «Правда».

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Стали популярны публичные выступления ораторов от разных революционных сил. На фото – демонстрация у Исаакиевского собора.

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Впервые столь масштабно прошла первомайская демонстрация в честь Дня труда.

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Демонстранты у гостиницы «Астория».

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Демонстранты на Троицком мосту у Невы.

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И на Литейном мосту.

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Народ был все больше недоволен и Временным правительством, которое не заканчивало войну и не могло наладить порядок в стране. 1 июля 1917 года в демонстрации против Временного правительства участвовали около полумиллиона человек, многие скандировали «Пора кончать войну!», «Вся власть – Советам!».

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Антиправительственное восстание было также спровоцировано неудачным наступлением русской армии на фронте. И при этом войсковые части были вызваны в Петроград, чтобы подавить восстание.

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Войска жестоко подавили восстание, расстреляв мирных демонстрантов.

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В Петрограде появились военные бронированные машины. На подобном же автомобиле марки «Остин» выступал перед толпой Ленин, прибывший из эмиграции в Россию. «Ленин на броневике» стал одним из символов революции, хотя некоторые ученые и сомневаются в подлинности этого эпизода.

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Штурм Зимнего, где заседало Временное правительство, считается ключевым событием Октябрьского переворота. Большевики свергли Временное правительство и объявили свою власть.

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Отряды юнкеров, защищавшие Зимний, перешли на сторону восставших.

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Помимо юнкеров Зимний охранял женский батальон.

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Солдаты, матросы, рабочие вошли во дворец, начали грабить его и устроили беспорядок.

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Во время Октябрьской революции на улицах творился хаос, люди в тревоге выходили посмотреть на происходящее.

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Патруль на Красном мосту.

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Новым главным зданием города стал Смольный институт благородных девиц – настоящий символ революции. В этом здании был штаб большевиков.

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Охрана Смольного.

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В городе появились красногвардейские дружины, призванные навести порядок.

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Большевики вывели Россию из Первой мировой и заключили долгожданный мир. По этому поводу в Петрограде проходили демонстрации, приветствующие мир и социалистическую революцию.

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