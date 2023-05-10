Зачем писали иконы на сушеной рыбе? (ФОТО)

Образы Богородицы и Христа на рыбе писались в России не в столь отдаленные времена – уже в XIX веке. Кому была нужна такая странная разновидность иконописи?

Икона на сушеной камбале – одна из редчайших разновидностей икон, их сохранилось не так много. Два таких экземпляра попали в Русский музей в Санкт-Петербурге еще в 1906 году. Они были написаны в XIX веке масляными красками с двух сторон каждой рыбины. На обеих – образы Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Писать лики святых на высушенной рыбе было древней чумацкой традицией. Но почему был выбран именно такой материал? И кто такие эти чумаки?

Как рыба связана с христианством

Рыба – один из древнейших христианских символов. По-гречески слово «рыба» – ΙΧΘΥΣ («ихтис») — это акроним греческой же фразы Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ – «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Это не случайно, потому что именно рыбе уделено особое значение в библейской символике. Например, двумя рыбами и пятью хлебами, как сказано в Евангелии, Христос накормил пять тысяч человек, а его апостолы Петр, Андрей Первозванный и Иоанн Богослов были рыбаками. Сам Иисус называл их «ловцами человеков».

Тайная вечеря, фреска в Темной церкви (Каппадокия, национальный парк «Гёреме»), XIII век Общественное достояние Общественное достояние

Изображение рыбы с монограммой ΙΧΘΥΣ или без нее стало и визуальным кодом, чтобы определять «своих» в эпоху гонений на христиан в II–III веках. Указ о религиозной терпимости в Римской империи был подписан в 313 году, а до этого все изображения Иисуса Христа запрещались. Но вот рисовать рыбу все еще было возможно, и если при встрече один незнакомец чертил на земле дугу, а другой дорисовывал вторую, они понимали, что исповедуют одну веру. Таким же символом обозначали встречи христианских общин и христианские захоронения.

Чумаки в Малороссии, 1850–1860, Иван Айвазовский Государственный Русский музей/Общественное достояние Государственный Русский музей/Общественное достояние

Кто такие чумаки?

Так в XVI–XIX веках называли торговцев на территории нынешних Украины и Юга России, которые вели перевозной промысел. Прежде всего они продавали соль и рыбу. Свой товар чумаки везли от морей по торговым трактам за сотни километров, в том числе в другие страны.

Чумаки на отдыхе, 1885, Иван Айвазовский Национальный художественный музей Республики Беларусь/Общественное достояние Национальный художественный музей Республики Беларусь/Общественное достояние

Типичный чумак имел несколько десятков возов и волов, запрягая их в караван. Кое-кто кооперировался, и тогда караван мог насчитывать по 100-500 возов. В 1840-е годы из Крыма только соли ежегодно вывозили по 130 тыс. тонн усилиями 30 тыс. чумаков. Соответственно, потерять такой груз было уже большим риском. Тем более что такая вероятность была: на караваны чумаков периодически нападали на дороге и грабили. Так что нередко они нанимали конвой для охраны и сопровождения. А чтобы дорога была легкой, брали с собой обереги – иконы на рыбах. Их вешали на телеги (что-то вроде иконок в машинах современных водителей) и жертвовали храмам вместе с ценной по тем временам солью – за покровительство святых.

Чумацкий тракт в Мариуполе, 1875, Архип Куинджи Государственная Третьяковская галерея/Общественное достояние Государственная Третьяковская галерея/Общественное достояние

Иконы на рыбе начали пропадать вместе с чумацким промыслом, когда железная дорога сделала его невыгодным. Чумаки же остались только на полотнах именитых русских художников Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова и др.

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