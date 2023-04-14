Джой – последний пёс Романовых

Эта собака – единственная из питомцев семьи Романовых, выжившая после расстрела царской семьи. Его последним хозяином в итоге стал всемирно известный спортсмен.

Когда семья Романовых приехала в дом Ипатьева в Екатеринбурге, с ними были три собаки, все три черные: французский бульдог Ортипо, принадлежавший великой княжне Татьяне, кавалер-кинг-чарльз-спаниель Джемми великой княжны Анастасии, и коккер-спаниель царевича Алексея по кличке Джой.

«Я… разрядил свой наган по осужденным. Результаты моих выстрелов я не знаю, так как вынужден был сразу же пойти на чердак, к пулемету. <...> Когда я вбежал на чердак – увидел, что в Горном институте, расположенном через улицу, загорелся свет. Хорошо были слышны выстрелы, и сильный вой царских собак». Когда Кабанов спустился обратно, все были уже мертвы, но «собаку Джек как не производившую вой, не тронули» – рассказывал участник расстрела царской семьи, чекист Алексей Кабанов в 1965 году.

Как Джой выжил?

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Кто и когда подарил цесаревичу Джоя, неизвестно. Кличку, означающую «Радость» по-английски, дала ему императрица Александра Федоровна – любимая внучка королевы Виктории, которая тоже очень любила собак.

Все три собаки сопровождали своих хозяев – из Царского Села в Тобольск, оттуда в Екатеринбург. Джемми убили вместе с царской семьей в подвале; Ортипо, который остался в доме, убили за громкий вой. А Джой пережил расстрел.

Дети царя со своими собаками: Анастасия Николаевна и Джемми, Татьяна Николаевна и Ортипо, Алексей и Джой Public domain Public domain

«Дверь из прихожей в комнаты, где жила царская семья, по-прежнему была закрыта, но в комнатах никого не было. Это было ясно: оттуда не раздалось ни одного звука. Раньше, когда там жила царская семья, всегда слышалась в их комнатах жизнь: голоса, шаги. В это же время там никакой жизни не было. Стояла только в прихожей у самой двери в комнаты, где жила царская семья, их собачка и ждала, когда ее впустят в эти комнаты. Хорошо помню, я еще подумал тогда: напрасно ты ждешь».

– Анатолий Якимов, охранник Ипатьева дома, из материалов допроса, Екатеринбург, 1919.

Собаку забрал себе один из охранников – Михаил Летёмин. Джой стал главной уликой, по которой мародера обнаружило следствие Белой армии, занявшей Екатеринбург. У Летёмина конфисковали ещё 79 предметов.

Селфи Алексея с Джоем Public domain Public domain

«Чехи [Чехословацкий корпус в составе Русской армии], захватив Екатеринбург, нашли бедное маленькое животное, полуголодное, бегавшее по двору Ипатьевского дома. Казалось, что собачка всё время искала своего хозяина, и его отсутствие ее так печалило и удручала, что она едва прикасалась к еде, даже когда о ней ласково заботились», – писала баронесса София Карловна Буксгевден, фрейлина императрицы Александры Федоровны.

«Я пошла поглядеть на Джоя. И он, видимо, по своей собачьей наивности подумав, что вместе со мной обязательно появятся и его Хозяева, заметно оживился. Я никогда не видела собаку в таком волнении.

Когда я позвала его, он мгновенно выскочил из вагона и бросился через платформу ко мне, подпрыгивая и делая вокруг меня широкие круги, и не прильнул ко мне передними лапами, но вышагивал на задних лапах, как цирковая собака. Генерал Дитерихс сказал мне, что он до этого никого так не приветствовал, а я приписала это тому, что моя одежда, которая была той же, что я носила в Тобольске, всё еще имела знакомый запах, при том, что я его особенно не ласкала.

Когда я ушла, Джой пролежал целый день у двери, через которую я ушла. Он отказался от еды и снова погрузился в своё обычное состояние отчаяния».

Джой НЕ похоронен в имении короля, это миф

Алексей играет с Джоем в парке Царского села Public domain Public domain

Спаниеля наследника забрал генерал Михаил Дитерихс, руководитель «белого» следствия о расстреле царской семьи. Далее Джой попал к полковнику Павлу Родзянко – русскому, сопровождавшему британскую военную миссию генерала Нокса, а также известному спортсмену и учителю верховой езды. После Октябрьского переворота Родзянко поступил на службу в британскую армию и эмигрировал в Великобританию.

В Англии Родзянко открыл школу верховой езды для аристократов. Одним из его учеников был будущий король Британии Эдуард VIII. Впоследствии племянник Павла Родзянко, епископ Православной Церкви в Америке Василий (Родзянко, 1915–1999), рассказал, будто Джой стал собственностью короля Георга V, которому Родзянко рассказывал о гибели его двоюродного брата и его семьи. Якобы Джой жил у английского короля и был похоронен на кладбище королевских собак в Виндзоре. Но это лишь легенда.

В своей автобиографии «Рваные флаги» («Tattered Banners», Лондон, 1938) Родзянко пишет о своей встрече с Георгом V: «Я описал холодные пустые комнаты и окровавленный подвал Ипатьевского дома, мои бесплодные поиски на кладбище и мрачную поездку через сибирский лес, чтобы найти горсть пепла. <...> Я рассказал ему о Джое, который бегает по моему саду. Он кажется вполне счастливым, но глядя в эти светло-карие глаза, я часто задаюсь вопросом, что он помнит».

Николай II играет с Джоем Public domain Public domain

Джой умер в Виндзоре, но не на королевском дворе, а в небольшом имении полковника Родзянко Sefton Lawn, парк которого примыкал к королевскому парку.

«Каждый раз, когда я прохожу мимо своего сада в Виндзоре, я думаю о могиле маленькой собачки в кустах с надписью "Здесь лежит Джой". Для меня этот маленький камень знаменует конец империи и образа жизни», писал в своих воспоминаниях Павел Родзянко.