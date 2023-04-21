OTYKEN – музыкальная группа из Сибири, которая покорила весь мир! (ВИДЕО)

Представители малочисленных народов России сделали проект, который вдохнул новую жизнь в этнозвучание и теперь играет на европейских вечеринках.

Группа аборигенов сибирской тайги переправляется по замерзшей реке. Небо затянуто, ветер все сильнее: это шторм рядом. Они достают из повозки огромные барабаны и начинают в них колотить.

OTYKEN OTYKEN

«Идешь на восток?» – завывает девушка в колоритном национальном костюме и с длинными черными волосами по пояс. «Тогда будь осторожен», – предупреждает она. После чего начинается полный этнический рок-н-ролл: горловое пение, которому аккомпанирует синтезатор, веселая тряска маракасов, звон бубнов. В кадре мелькает что-то похожее на череп большого животного… Да, это он и есть, без сомнений.

Так начинается самый просматриваемый клип группы OTYKEN на песню «Storm» – этнического коллектива, участники которого коренные жители Сибири. За меньше чем год у этого видео почти 6 млн просмотров на YouTube. Сейчас их музыку ставят на европейских вечеринках, а в 2022 году группу номинировали на «Грэмми» с песней «Genesis».

Но даже для России OTYKEN – редкий феномен. Когда слышишь про этноколлектив, представляешь женщин в национальных костюмах, которые залихватски поют что-то из народного фольклора, притопывая ногой и периодически сливаясь в хоровод. Ты не ожидаешь увидеть молодых артистов в костюмах с короткими юбками, электрогитару наперевес и ритмичные движения как на техно-рейвах. Тем не менее это и есть OTYKEN.

OTYKEN OTYKEN

Группа появилась на Севере России, в Красноярском крае. Ее создал директор музея этнографии Андрей Медонос в 2019 году. Их стиль – экспериментальное смешение разных жанров (от рока и R&B до рэпа) с этническими мотивами и горловым пением. Песни исполняются на чулымском, хакасском и русском языках.

Все участники коллектива – представители коренных народов Сибири: чулымцы, кеты и селькупы. Все они родом из маленьких деревень в глухой тайге, мест, почти нетронутых цивилизацией, где нет ни аптек, ни кафе, ни даже света.

«Моя деревня живет рыбалкой. Ты родился мальчиком – ты будешь рыбачить. Ты можешь не любить это, но ты будешь делать это», – рассказывает солистка Азян. Она родом из чулымской деревни, где живут 200 человек. По одной из версий, чулымцы – это предки тюркоязычных народов, по другой – японских айнов и североамериканских индейцев.

«Мой папа тоже рыбачит. Ловишь рыбу, и тут же ее надо съесть. Причалил на берег, ее надо разделать, пока она живая, почистить и съесть. Только так», – вспоминает Азян. Она, как и другие участники OTYKEN, летом оставляет концертную деятельность и уезжает в родные места, в тайгу, где до сих пор люди живут традиционным укладом: рыбачат, доят коров, разводят пчел. На YouTube-канале группы вперемешку с их клипами и лайвами можно найти влоги из сел про то, как собирать мед на дикой пасеке, как солить и вялить дикое мясо или как писать картины на прополисе.

Их клипы также сняты на фоне родных северных пейзажей. Название OTYKEN произошло от тюркского и означает «священное место, где воины складывали оружие и вели переговоры».

По словам Андрея Медоноса, OTYKEN стал популярен именно благодаря иностранным туристам, у которых есть тяга к сибирскому этноколориту. Особенно у туристов из Северной и Южной Америки, Канады и Колумбии. Они искали культурные параллели между своими народами и коренными жителями Сибири. Поначалу OTYKEN звучала более аутентично, но чтобы увеличить охват, группа начала экспериментировать со звучанием. Их треки вирусились в TikTok, становились трендами.

Костюмы тоже пришлось адаптировать: это не костюмы конкретных народностей, а интересный микс из традиционных элементов и современности. В клипах они часто одеты в шкуры животных, костюмы украшены перьями и традиционным орнаментом.

Что касается инструментов, то их тоже стараются делать «зрелищными». «Самый необычный, интересный наш инструмент – это моринхур [монгольский смычковый инструмент] с черепом лошади. У нас есть еще инструменты из костей: маракасы, рога», – рассказывает Цвета, которая играет на варгане.

OTYKEN OTYKEN

Пока с пиаром у группы все складывается: их заметил западный зритель (куда больше, чем российский). Например, миксованную версию их треков крутит Jaydee, нидерландский продюсер и диджей, который сотрудничает с Armin van Buuren. «С нами очень многие диджеи работают мировые. Мы им отправляем дорожки, они делают ремиксы. Они крутят [их] на европейских, американских, индусских фестивалях, дискотеках», – рассказывает Андрей Медонос.

Все это отлично работает на главную идею проекта: как многократно признавались OTYKEN, они здесь для того, чтобы этническая музыка и малые коренные народы не ушли в прошлое. «Мы создали группу, чтобы сохранить этот фольклор. Наступает другое время, и я чувствую, как это все угасает», – говорит чулымка Азян. В 2010 году Всероссийская перепись населения насчитала всего 355 чулымцев. Из них родным языком владели 44 человека.

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