Что делать в России зимой?

1. Насладиться снегом

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Такая роскошь, как снег, бывает даже зимой не везде. Но нам в России повезло! Кроме разве что совсем южных городов, с конца декабря снег выпадает практически по всей стране.

Что можно делать со снегом? Слепить снежную бабу, поиграть в снежки, построить крепость, сделать «снежного ангела», поймать снежинки языком, растереться снегом после бани и просто посмотреть на метель из окна.

2. Спуститься на лыжах или сноуборде с самых красивых гор

molchanovdmitry/Getty Images molchanovdmitry/Getty Images

Много снега – много горнолыжных курортов! В Сибири, например, можно кататься уже в ноябре. Один из самых популярных здесь курортов Шерегеш – это русская Ибица. Просто зимняя. Также есть новый курорт «Манжерок» на Алтае.

Для тех, кто не боится экстремальных холодов – милости просим в Арктику на горнолыжный курорт Хибины. Домбай, Архыз – тоже популярные места на Кавказе. Ну и конечно, «Красная поляна» в Сочи, правда, тут хороший снег появляется в конце декабря.

3. Отметить Новый год на широкую ногу

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Это самый главный и ожидаемый праздник в году. Поэтому отмечаем с размахом! Можно встретить его в Москве прямо на Красной площади и послушать бой кремлевских курантов. Можно выпить шампанского прямо на улице (и полиция будет благосклонна). Ну а фейерверки и салюты будут сопровождать вас во всех городах России.

Yuliya/Getty Images Yuliya/Getty Images

Лучше всего отмечать Новый год в домашней обстановке или в гостях. Красная икра, пять видов салатов, включая легендарный «оливье» и «селедку под шубой», и конечно, игристое в неограниченном количестве.

4. Покататься на тысячах катков

koromelena/Getty Images koromelena/Getty Images

Еще с советских времен в России принято зимой кататься на коньках, и многие могут удивить вас нетривиальными пируэтами!

Катки заливают во многих парках страны, на центральных площадях и даже дворах многоэтажек. Везти с собой коньки не обязательно – везде работают прокаты.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге открылся самый большой каток в мире! Не пропустите такое!

5. Узнать, сколько есть видов льда на Байкале

Anton Petrus/Getty Images Anton Petrus/Getty Images

Покататься на коньках, кстати, можно и на Байкале. Зимнее замерзшее озеро удивительно красиво. По сути это нерукотворная выставка всех видов льда: застывшие брызги, гроздья ледяных стрел, замерзшие волны, почти упавшие капли, прозрачные, блестящие и молочно-белые…

В общем, вместо тысячи слов, лучше смотрите фото и приезжайте проверить сами.

6. Увидеть северное сияние

Anadolu/Getty Images Anadolu/Getty Images

Увидеть это природное явление невероятной красоты – мечта многих путешественников. Самыми популярными местами для охоты за ним считаются Мурманская область и Ямал.

В небе Арктики северное сияние можно наблюдать ясными морозными ночами с сентября по март. Отчетливее всего – вдали от больших городов. Свечение бывает самых разных цветов, от зеленого до фиолетового и принимает невероятные формы.

7. Промчаться на санях по снегу

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Самой любимой зимней забавой на Руси было катание на санях. Чтобы промчаться с ветерком, отправляйтесь, например, в Суздаль – там резвая тройка покатает вас в санях.

А вблизи Москвы можно почувствовать себя как на настоящем Севере – в Московской области есть несколько мест, где вас прокатят на оленьих упряжках или на санях, запряженных хаски.

8. Увидеть зимнюю сказку из окна ретро-поезда

Марина Лысцева/ТАСС Марина Лысцева/ТАСС

Настоящую зимнюю сказку с заснеженными еловыми лесами можно увидеть в Карелии.

До популярного горного парка «Рускеала» ходит ретро-экспресс, удивительно уютный и атмосферный. В Рускеале можно полетать над ледяным каньоном на зип-лайне, посетить подземную экскурсию на бывшие мраморные штольни с россыпями сталактитов, а потом выпить горячих напитков, закусив карельскими пирожками-калитками из ржаного теста.

9. Побывать на зимней ярмарке

Konstantin Aksenov/Getty Images Konstantin Aksenov/Getty Images

Во многих городах России ярмарки не закрываются до самой Масленицы. Тут можно и покататься на карусели, и выпить теплых напитков (например, традиционного сбитня или глинтвейна), и наесться традиционной уличной еды – пирожков, блинов, чебуреков и других вкусностей.

Можно отправиться в Коломну в 100 км от Москвы, чтобы насладиться старым купеческим духом, а заодно купить в качестве сувенира традиционной местной яблочной пастилы.

10. Нырнуть в прорубь на Крещение

Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

19 января в России празднуют православное Крещение. Одна из традиций – в крещенскую ночь опускаться в вырубленную ледяную прорубь-иордань. Это занятие не для слабонервных. Но многие, кто хоть раз пробовал, говорят, что это изменило их жизнь!

Рекомендуем окунаться в ледяную воду только в специально оборудованных местах – они есть по всей России. Рядом всегда есть и теплые раздевалки, и бригада спасателей и медиков, и специальные помосты (ведь опускаться в «дикую» прорубь в большом водоеме очень опасно – вас может унести подводное течение).

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