7 самых холодных городов России

1. Верхоянск

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Якутия – самый холодный регион России, где зимой обычно −40 °C и ниже. Но рекордсмен здесь – Верхоянск, расположенный за Полярным кругом. Здесь была зафиксирована температура −67,7 °C, а среднегодовая составляет около −15 °C.

При этом в 2020 году тут была экстремальная для севера жара в +38°C.

Город крошечный, с населением менее 800 жителей.

2. Норильск

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Это один из самых северных городов мира и один из самых крупных за Полярным кругом. Здесь живут и работают более 175 тысяч человек.

Условия для жизни очень суровые. Все дело в том, что помимо снежных и долгих зим, здесь дуют сильные ветра.

Среднегодовая температура составляет −9,6°C, а морозный рекорд держится на уровне −53,1°C. Лето тоже прохладное, хотя бывает и две-три недели настоящего теплого лета.

3. Певек

Global Look Press Global Look Press

Самый северный город России расположен на берегу одноименного пролива на Чукотке. Здесь живет 4500 человек. Погода примерно как в Норильске. Кроме холодных зим, местным жителям достался сильнейший ветер южак, который буквально сбивает с ног.

4. Дудинка

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

В этом небольшом городе на реке Енисей (20 тыс. человек) находится самый северный международный морской порт России. Работает он круглый год несмотря на погоду.

Это ближайший город к Норильску, между ними всего 90 км. Здесь тоже долгие и холодные зимы, а вот температурный рекорд немного ниже и составляет −56,1 °C.

5. Якутск

Светлана Павлова/TASS Светлана Павлова/TASS

Столица Якутии построена на вечной мерзлоте. Здесь живет более 380 тыс. человек и город все еще растет. Климат резко континентальный: зимой часто −50°C и ниже, а летом бывает +30°C. Зимой кроме морозов на город опускается густой туман.

6. Салехард

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Это единственный в мире город через который проходит линия Северного полярного круга (66°32′). Зимы здесь долгие, снег лежит 200 дней в году. Температура опускается ниже −30 °C и даже иногда доходит до −50°C. Здесь нет вредных производств, большая часть жителей занимаются обычной работой в офисах, школах, магазинах, а также развивают туризм.

7. Воркута

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Самый восточный город Европы и четвертый по величине за Полярным кругом (более 50 тыс. жителей) известен как место, где добывают уголь. Зима длится около восьми месяцев, а заморозки могут быть даже летом. И хотя среднегодовая температура здесь −5,3°C, в Воркуте были зафиксированы морозы и ниже −50°C.