7 самых холодных городов России

Скульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска.Болот Бочкарев/Sputnik
Якутия – самый холодный регион России, где зимой обычно −40 °C и ниже. Но рекордсмен здесь – Верхоянск, расположенный за Полярным кругом. Здесь была зафиксирована температура −67,7 °C, а среднегодовая составляет около −15 °C.
При этом в 2020 году тут была экстремальная для севера жара в +38°C.
Город крошечный, с населением менее 800 жителей.
Это один из самых северных городов мира и один из самых крупных за Полярным кругом. Здесь живут и работают более 175 тысяч человек.
Условия для жизни очень суровые. Все дело в том, что помимо снежных и долгих зим, здесь дуют сильные ветра.
Среднегодовая температура составляет −9,6°C, а морозный рекорд держится на уровне −53,1°C. Лето тоже прохладное, хотя бывает и две-три недели настоящего теплого лета.
Самый северный город России расположен на берегу одноименного пролива на Чукотке. Здесь живет 4500 человек. Погода примерно как в Норильске. Кроме холодных зим, местным жителям достался сильнейший ветер южак, который буквально сбивает с ног.
В этом небольшом городе на реке Енисей (20 тыс. человек) находится самый северный международный морской порт России. Работает он круглый год несмотря на погоду.
Это ближайший город к Норильску, между ними всего 90 км. Здесь тоже долгие и холодные зимы, а вот температурный рекорд немного ниже и составляет −56,1 °C.
Столица Якутии построена на вечной мерзлоте. Здесь живет более 380 тыс. человек и город все еще растет. Климат резко континентальный: зимой часто −50°C и ниже, а летом бывает +30°C. Зимой кроме морозов на город опускается густой туман.
Это единственный в мире город через который проходит линия Северного полярного круга (66°32′). Зимы здесь долгие, снег лежит 200 дней в году. Температура опускается ниже −30 °C и даже иногда доходит до −50°C. Здесь нет вредных производств, большая часть жителей занимаются обычной работой в офисах, школах, магазинах, а также развивают туризм.
Самый восточный город Европы и четвертый по величине за Полярным кругом (более 50 тыс. жителей) известен как место, где добывают уголь. Зима длится около восьми месяцев, а заморозки могут быть даже летом. И хотя среднегодовая температура здесь −5,3°C, в Воркуте были зафиксированы морозы и ниже −50°C.
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