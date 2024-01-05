Какую обувь носят зимой в Сибири и на Крайнем Севере России?

Зимой здесь не редкость и минус 50, но все равно нужно ходить на работу и учебу. О том, как тепло одеваются люди, мы уже писали. А вот какая традиционная обувь в почете в разных регионах России зимой.
Эта традиционная зимняя обувь из валяной овечьей шерсти давно стала таким же символом России, как матрешка или самовар. Массовое производство началось в XIX веке, и валенки стали популярны по всей стране. Сегодня кроме обычных серо-коричневых валенок есть и модели с декором на толстой удобной подошве – для модного города.
Особенность валенок в том, что нет разницы между левым и правым. При носке они дают усадку по форме ноги, так что всегда стоит брать на размер больше. Они спокойно служат по 10 сезонов.
Валенки, кстати, обладают и лечебными свойствами: шерсть содержит ланолин, который эффективно снимает мышечные и ревматические боли, способствует заживлению ран.
У коренных народов Севера ненцев и коми есть своя разновидность зимней обуви. Она называется «пимы» и отлично подходит для снежной зимы в тундре.
Это высокие сапоги из оленьей шкуры (камуса) с мехом наружу. Как правило, пимы украшены сверху традиционным северным орнаментом. Так как голенище мягкое, его подвязывают либо к поясу, либо под коленом. Сейчас пимы делают и с кисточками. Пимы носят 5–7 лет.
Кисы – это тоже традиционная обувь народов Севера из оленьей шкуры, но предназначенная для более легкой зимы или весны. Голенище у кис бывает только из сукна или кожи, а вот низ обязательно меховой.
Как и пимы, кисы украшают орнаментом. Также мастерица может расшить сапоги бисером или меховыми полосками. Женские кисы бывают с небольшим каблучком.
Унты – это тоже сапоги из меха, но в отличие от пим они могут быть сделаны не только из оленьей, но и из овечьей шкуры. Само слово в переводе с эвенкийского и значит «обувь». Они очень популярны на Крайнем Севере, в Якутии, регионах Сибири. Одна пара может прослужить 10–15 лет.
Женская команда Москвы по парашютному спорту на соревнованиях в Свердловске, советские годыИгорь Снегирев/Sputnik
В советские годы унты стали частью униформы летчиков, которые работали на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Они отличались от традиционных унт тем, что низ (сам ботинок) был мехом внутрь, а снаружи гладкий и водонепроницаемый. Голенище было отделано овчиной и дополнено ремнями, чтобы его можно было затянуть и не допустить попадание снега. Сегодня унты входят в обмундирование северных пилотов.
Сапоги с голенищем из войлока были специально разработаны для холодного климата в XIX веке на территории современной Беларуси. А в советские годы, в середине XX века, бурки стали очень популярны зимой в сельских районах.
Московская область. 1964. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и лидер кубинской революции Фидель Кастро (на лыжах) во время загородной прогулкиTASS
Сегодня их также массово производят в России, и они пользуются спросом у рабочих на Крайнем Севере, лесников, охотников. Это очень прочные и удобные для активных работ сапоги.
Традиционная обувь народов Дальнего Востока, особенно у нанайских охотников. Она изготовлена из яловой кожи (коровьей) с наружними швами, чтобы не натирались ноги. Голенище может быть как из кожи, так и из брезента или замши. Подошва из фетра или старых валенок. Конструкция обуви позволяет передвигаться по лесу практически бесшумно, а при необходимости быстро их снять. Олочи и их подобия есть сегодня и фабричные, хотя и с современными модификациями.
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