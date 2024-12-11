Самый большой каток в мире открылся в Санкт-Петербурге! (ФОТО)

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов на открытии катка.

«Каток у Флагштока» на Крестовском острове занимает площадь 28 тыс. кв. м, а кататься на нем могут сразу несколько тысяч человек. Достижение зафиксировали в Книге рекордов России.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Каток расположен на набережной Финского залива. Прямо со льда можно увидеть новые архитектурные достопримечательности Петербурга — небоскреб «Лахта Центр» (самый высокий в Европе!) и стадион «Газпром Арена», похожий на космический корабль.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Самые зоркие заметят и огни Васильевского острова на противоположном берегу.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Особенно красиво каток выглядит после заката, когда лед подсвечивается яркими сине-белыми огнями – цветами петербургского футбольного клуба «Зенит». Флагшток именно этой команды и стал центральным на катке.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Здесь есть отдельная площадка для детей, а также теплые кафе и зоны отдыха.

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина на открытии. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В этом зимнем сезоне ожидают до миллиона посетителей!

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

По утрам кататься можно бесплатно, а самый дорогой билет стоит 500 рублей.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

К следующему сезону обещают сделать и круглогодичный теплый бассейн под открытым небом.

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