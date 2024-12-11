Самый большой каток в мире открылся в Санкт-Петербурге! (ФОТО)

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов на открытии катка.Павел Кузьмичев
Каток расположен на набережной Финского залива. Прямо со льда можно увидеть новые архитектурные достопримечательности Петербурга — небоскреб «Лахта Центр» (самый высокий в Европе!) и стадион «Газпром Арена», похожий на космический корабль.
Самые зоркие заметят и огни Васильевского острова на противоположном берегу.
Особенно красиво каток выглядит после заката, когда лед подсвечивается яркими сине-белыми огнями – цветами петербургского футбольного клуба «Зенит». Флагшток именно этой команды и стал центральным на катке.
Здесь есть отдельная площадка для детей, а также теплые кафе и зоны отдыха.
Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина на открытии.Павел Кузьмичев
В этом зимнем сезоне ожидают до миллиона посетителей!
По утрам кататься можно бесплатно, а самый дорогой билет стоит 500 рублей.
К следующему сезону обещают сделать и круглогодичный теплый бассейн под открытым небом.
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