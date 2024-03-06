10 неочевидных достопримечательностей Санкт-Петербурга (ФОТО)

Эрмитаж и дворцы Петергофа, прогулки по рекам и каналам и Петропавловская крепость. Если эти экскурсионные маршруты уже исхожены, пора открывать новые места.

1. Художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица

Соляной переулок, 15

Здание академии, построенное на средства банкира и мецената Александра Штиглица в конце 1870-х годов, похоже на венецианский дворец. Фасад богато украшен барельефами, полуколоннами и мозаиками. Внутри — огромный атриум с фресками и аркадами под большим прозрачным куполом из стекла и железа.

Legion Media Legion Media

В академии работает и Музей прикладного искусства с европейскими вещами XIV-XIX веков. В убранстве его 32 залов угадываются разные исторические эпохи и стили, от античности до русского терема.

Legion Media Legion Media

2. Семимостье

Садовая улица, 62

Говорят, что если встать на пересечении канала Грибоедова и Крюкова канала и насчитать вокруг семь мостов, то сбудется ваше заветное желание. А чтобы наверняка сбылось, лучше сделать это 7 числа любого месяца в 7 часов вечера.

Legion Media Legion Media

Как это сделать? Нужно встать на Пикалов мост (1), чтобы колокольня бело-голубого Николо-Богоявленского Морского собора была слева. Впереди откроются Красногвардейский мост (2) через канал Грибоедова, за ним – Ново-Никольский мост (3). Справа через Крюков канал будет Старо-Никольский мост (4), за ним – Смежный (5). Если повернуться спиной к Красногвардейскому мосту, на канале Грибоедова будет виден Могилевский мост (6). Справа по Крюкову каналу будет Кашин мост (7).

Александра Королева Александра Королева

3. Музей «Аптека доктора Пеля»

7-я линия Васильевского острова, 16

Считается, что этой аптеке более 250 лет. Самый известный ее владелец – провизор Вильгельм (Василий) Пель. В 1850 году он организовал здесь одну из первых в России химических лабораторий и открыл собственное производство лекарств.

Legion Media Legion Media

Сегодня аптека работает как музей. В ней воссозданы исторические интерьеры, в экспозиции представлены медицинские инструменты и аппараты разных эпох. На экскурсиях рассказывают, как развивалась фармацевтика в России, почему на стене аптеки висит крокодил, какими легендами овеяна спрятанная во дворе Башня грифонов. А в подвале можно увидеть настоящую алхимическую лабораторию.

Legion Media Legion Media

4. Смотровая площадка на звоннице Смольного собора

Площадь Растрелли, 1

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Если вам понравились виды с колоннады Исаакиевского собора, поднимитесь и на звонницу Смольного собора, построенного Бартоломео Растрелли в XVIII веке, — это самая высокая обзорная площадка в городе. Круговой панорамы нет, но три проема открывают вид на бывший Смольный монастырь, Неву и самый красивый мост города – Большеохтинский.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

5. Дацан Гунзэчойнэй

Приморский проспект, 91

Внутренний сад дацана – островок спокойствия. Обстановка располагает к тому, чтобы подумать о смысле жизни, покрутить молитвенные барабаны, полюбоваться на развешанные флаги удачи и каменные скульптуры львов.

Legion Media Legion Media

Петербургский дацан — первый в Европе буддийский храм, до 2014 года был самым северным в мире. Построен в стиле северный модерн, освящен в 1915 году. Внутри можно увидеть востановленные витражи по эскизам художника Николая Рериха. По воскресеньям ламы проводят экскурсии.

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

6. Новая Голландия

Набережная Адмиралтейского канала, 2

Небольшой уютный остров с собственным прудом внутри несколько лет назад стал концептуальной площадкой с модными ресторанами и магазинами, выставочными пространствами, тенистыми аллеями, мини-парком развлечений, большой лужайкой, которую зимой превращают в каток. И все это – в пространстве дореволюционной индустриальной архитектуры.

Legion Media Legion Media

Когда-то остров принадлежал Адмиралтейству: здесь сушили лес для строительства кораблей. В 1830 году на острове возвели круглое здание с открытым внутренним двором, которое до 1917 года служило тюрьмой. Бывшие камеры ныне занимают кафе и магазины, а во дворе установлена сцена.

Legion Media Legion Media

7. Третье место

Литейный проспект, 62

Еще одно культурное пространство, но уже в историческом особняке XIX века. Здесь проводят выставки современного искусства, лекции, спектакли, концерты и кинопоказы.

В особняк стоит заглянуть за чисто питерской атмосферой: увидеть роскошные аристократические интерьеры с налетом времени. У «Третьего места» есть камерный внутренний дворик, не отреставрированный, но тоже сохраняющий следы былой роскоши.

8. Набережная у Лахта-Центра

Высотная улица, 1

В 2023 году в Санкт-Петербурге у подножья самого высокого небоскреба Европы обустроили набережную. Здесь можно прогуляться по променаду, покататься на скейтборде или велосипеде, отдохнуть на качелях и скамейках, оборудованных беспроводными зарядками для телефонов, или позагорать в амфитеатре. Пространство украшает зеркальный арт-объект «Перо».

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

С площадки открывается футуристическая панорама: три гигантских флага (современный, советский и имперский) на самых высоких в Европе 175-метровых флагштоках, «Газпром-Арена» и Вантовый мост. А справа можно увидеть копию линейного корабля «Полтава» петровских времен.

Вероника Краснова/ТАСС Вероника Краснова/ТАСС

9. Кабинет Фауста в Российской национальной библиотеке

Садовая улица, 18

Если вам по вкусу атмосфера древних библиотек, вам понравится этот готический зал, который напоминает европейскую монастырскую келью XV века. Помещение с арочными сводами и витражами спроектировали в 1857 году для хранения томов, изданных до 1501 года, – инкунабул. Сначала комнату с первопечатными книгами, по старой традиции прикованными к стеллажам цепями, назвали Залом инкунабул. Вскоре из-за сходства с кабинетом средневекового ученого за ней закрепилось название Кабинет Фауста.

Также здесь хранятся издания из библиотек Людовика XIV, Анны Австрийской, маркизы Помпадур, кардинала Ришелье, Наполеона, первые книги, отпечатанные петровским гражданским шрифтом в 1708 году, первая в стране газета «Ведомости» 1703 года и другие редкости. Осмотреть Кабинет Фауста можно в ходе экскурсии.

A.Savin A.Savin

10. Анненкирхе

Кирочная улица, 8Б

Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0) Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)

Снаружи здание лютеранской церкви св. Анны выглядит вполне обычно. Внутри атмосфернее: вас встретят голые стены. Интерьеры так и не восстановили после сильного пожара 2002 года. Но так даже интереснее: организаторы культурных событий обыгрывают пространство с помощью света и декораций, добиваясь театрального эффекта. Помимо служб, тут проводят концерты, выставки, ярмарки и лекции.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене