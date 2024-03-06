10 неочевидных достопримечательностей Санкт-Петербурга (ФОТО)

Соляной переулок, 15
Здание академии, построенное на средства банкира и мецената Александра Штиглица в конце 1870-х годов, похоже на венецианский дворец. Фасад богато украшен барельефами, полуколоннами и мозаиками. Внутри — огромный атриум с фресками и аркадами под большим прозрачным куполом из стекла и железа.
В академии работает и Музей прикладного искусства с европейскими вещами XIV-XIX веков. В убранстве его 32 залов угадываются разные исторические эпохи и стили, от античности до русского терема.
Садовая улица, 62
Говорят, что если встать на пересечении канала Грибоедова и Крюкова канала и насчитать вокруг семь мостов, то сбудется ваше заветное желание. А чтобы наверняка сбылось, лучше сделать это 7 числа любого месяца в 7 часов вечера.
Как это сделать? Нужно встать на Пикалов мост (1), чтобы колокольня бело-голубого Николо-Богоявленского Морского собора была слева. Впереди откроются Красногвардейский мост (2) через канал Грибоедова, за ним – Ново-Никольский мост (3). Справа через Крюков канал будет Старо-Никольский мост (4), за ним – Смежный (5). Если повернуться спиной к Красногвардейскому мосту, на канале Грибоедова будет виден Могилевский мост (6). Справа по Крюкову каналу будет Кашин мост (7).
7-я линия Васильевского острова, 16
Считается, что этой аптеке более 250 лет. Самый известный ее владелец – провизор Вильгельм (Василий) Пель. В 1850 году он организовал здесь одну из первых в России химических лабораторий и открыл собственное производство лекарств.
Сегодня аптека работает как музей. В ней воссозданы исторические интерьеры, в экспозиции представлены медицинские инструменты и аппараты разных эпох. На экскурсиях рассказывают, как развивалась фармацевтика в России, почему на стене аптеки висит крокодил, какими легендами овеяна спрятанная во дворе Башня грифонов. А в подвале можно увидеть настоящую алхимическую лабораторию.
Площадь Растрелли, 1
Если вам понравились виды с колоннады Исаакиевского собора, поднимитесь и на звонницу Смольного собора, построенного Бартоломео Растрелли в XVIII веке, — это самая высокая обзорная площадка в городе. Круговой панорамы нет, но три проема открывают вид на бывший Смольный монастырь, Неву и самый красивый мост города – Большеохтинский.
Приморский проспект, 91
Внутренний сад дацана – островок спокойствия. Обстановка располагает к тому, чтобы подумать о смысле жизни, покрутить молитвенные барабаны, полюбоваться на развешанные флаги удачи и каменные скульптуры львов.
Петербургский дацан — первый в Европе буддийский храм, до 2014 года был самым северным в мире. Построен в стиле северный модерн, освящен в 1915 году. Внутри можно увидеть востановленные витражи по эскизам художника Николая Рериха. По воскресеньям ламы проводят экскурсии.
Набережная Адмиралтейского канала, 2
Небольшой уютный остров с собственным прудом внутри несколько лет назад стал концептуальной площадкой с модными ресторанами и магазинами, выставочными пространствами, тенистыми аллеями, мини-парком развлечений, большой лужайкой, которую зимой превращают в каток. И все это – в пространстве дореволюционной индустриальной архитектуры.
Когда-то остров принадлежал Адмиралтейству: здесь сушили лес для строительства кораблей. В 1830 году на острове возвели круглое здание с открытым внутренним двором, которое до 1917 года служило тюрьмой. Бывшие камеры ныне занимают кафе и магазины, а во дворе установлена сцена.
Литейный проспект, 62
Еще одно культурное пространство, но уже в историческом особняке XIX века. Здесь проводят выставки современного искусства, лекции, спектакли, концерты и кинопоказы.
В особняк стоит заглянуть за чисто питерской атмосферой: увидеть роскошные аристократические интерьеры с налетом времени. У «Третьего места» есть камерный внутренний дворик, не отреставрированный, но тоже сохраняющий следы былой роскоши.
Высотная улица, 1
В 2023 году в Санкт-Петербурге у подножья самого высокого небоскреба Европы обустроили набережную. Здесь можно прогуляться по променаду, покататься на скейтборде или велосипеде, отдохнуть на качелях и скамейках, оборудованных беспроводными зарядками для телефонов, или позагорать в амфитеатре. Пространство украшает зеркальный арт-объект «Перо».
С площадки открывается футуристическая панорама: три гигантских флага (современный, советский и имперский) на самых высоких в Европе 175-метровых флагштоках, «Газпром-Арена» и Вантовый мост. А справа можно увидеть копию линейного корабля «Полтава» петровских времен.
Садовая улица, 18
Если вам по вкусу атмосфера древних библиотек, вам понравится этот готический зал, который напоминает европейскую монастырскую келью XV века. Помещение с арочными сводами и витражами спроектировали в 1857 году для хранения томов, изданных до 1501 года, – инкунабул. Сначала комнату с первопечатными книгами, по старой традиции прикованными к стеллажам цепями, назвали Залом инкунабул. Вскоре из-за сходства с кабинетом средневекового ученого за ней закрепилось название Кабинет Фауста.
Также здесь хранятся издания из библиотек Людовика XIV, Анны Австрийской, маркизы Помпадур, кардинала Ришелье, Наполеона, первые книги, отпечатанные петровским гражданским шрифтом в 1708 году, первая в стране газета «Ведомости» 1703 года и другие редкости. Осмотреть Кабинет Фауста можно в ходе экскурсии.
Кирочная улица, 8Б
Снаружи здание лютеранской церкви св. Анны выглядит вполне обычно. Внутри атмосфернее: вас встретят голые стены. Интерьеры так и не восстановили после сильного пожара 2002 года. Но так даже интереснее: организаторы культурных событий обыгрывают пространство с помощью света и декораций, добиваясь театрального эффекта. Помимо служб, тут проводят концерты, выставки, ярмарки и лекции.
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