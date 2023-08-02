10 самых красивых парков и садов Санкт-Петербурга (ФОТО)

Самые роскошные садово-парковые ансамбли расположены за городом. Но в Петербурге есть достаточно зеленых зон и недалеко от центра.

1. Летний сад

Ближайшее метро – «Гостиный двор»

График работы

Вход свободный

Чем заняться: пофотографироваться на фоне скульптур и фонтанов, послушать джаз

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Этот парк, заложенный Петром I в 1704 году, занимает небольшой остров. Первоначально здесь была закрытая для посторонних летняя резиденция монарха, устроенная по образцу парка Версаля.

Владимир Астапкович/Sputnik/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik/Sputnik

Сегодня Летний сад представляет собой настоящий музей под открытым небом. На его аллеях установлены копии античных статуй, а в летний сезон работают фонтаны, которые уступают петергофским только размерами, но не изяществом.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

А еще в Кофейном домике XIX века сегодня работает кафе, где играют джаз.

2. Михайловский сад

Ближайшее метро – «Гостиный двор»/«Невский проспект»

График работы

Вход свободный

Чем заняться: увидеть дуб, посаженный Петром I, сфотографироваться в павильоне Росси

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Михайловский сад расположен неподалеку от Летнего сада. Прогулку по нему можно совместить с посещением Русского музея или храма Спаса на Крови.

Alx_Yago/Getty Images Alx_Yago/Getty Images

На территории сада растет один из старейших дубов города, посаженных Петром I (второй такой – в Летнем саду).

Павильон Росси jimmyweee (CC BY 2.0) jimmyweee (CC BY 2.0)

Тут есть пруд, через который перекинут изящный и очень фотогеничный мостик, а также павильон, построенный на месте дворца супруги Петра императрицы Екатерины.

3. Александровский сад

Ближайшее метро – «Адмиралтейская»

Вход свободный

Чем заняться: красиво прогуляться от Эрмитажа до «Медного всадника»

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Небольшой по площади сад расположен у ключевых петербургских достопримечательностей – Дворцовой площади и Зимнего дворца, Адмиралтейства, Исаакиевского собора. А «Медный всадник» и вовсе находится на его территории.

Alx0yago (CC BY-SA 4.0) Alx0yago (CC BY-SA 4.0)

Первоначально здесь был пустырь: сначала – земляная насыпь, часть фортификаций Адмиралтейства. Потом тут складировали корабельный лес и якоря, а затем на лугу стали устраивать народные гулянья. Городской сад открыли в 1874 году, в 1879-м в нем заработал самый большой на тот момент городской фонтан.

4. Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове

Ближайшее метро – «Старая деревня»

График работы

Свободный вход по будням, в выходные и праздники только с 6.00 до 10.00 и с 22.00 до 23.00

Чем заняться: поплавать на лодке, сходить в музеи, покормить белок

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Елагин остров тоже бывшая императорская резиденция. Царская семья владела островом около ста лет, до революции 1917 года. Итальянский архитектор Карл Росси перестраивал для Романовых Елагиноостровский дворец, возвел комплекс павильонов и дополнительных корпусов. Придворный садовник Джозеф Буш-младший создал на острове английский пейзажный парк – полную противоположность по-французски строгому Летнему саду.

Damnific (CC BY-SA 4.0) Damnific (CC BY-SA 4.0)

Летом на Елагином острове проводят концерты, зимой здесь работает каток. В Елагиноостровском дворце можно увидеть воссозданные царские интерьеры, в Музее стекла – освоить технологию горячей обработки стекла в мастерской.

5. Ботанический сад Петра Великого

Ближайшее метро – «Петроградская»

График работы

Вход платный

Чем заняться: сходить на экскурсию в оранжерею и японский сад, посетить старейший ботанический музей

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В Ботаническом саду один из старейших в России парков-дендрариев, есть японский сад и альпийские горки, а его жемчужина – оранжерейный комплекс, где цветение можно застать круглый год (есть и календарь).

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Экскурсии проводят по трем маршрутам – субтропическому, тропическому и с осмотром водных растений. Летом в саду проходят концерты под открытым небом, зимой устраивают световое шоу.

6. Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного университета

Ближайшее метро – «Василеостровская», «Спортивная», «Адмиралтейская»

Вход платный, посетить можно по расписанию экскурсий

Чем заняться: проникнуться университетской атмосферой

Университетский ботанический сад камернее предыдущего, но любителей флоры весьма порадует.

На территории находятся две большие оранжереи, японский сад и дендрарий. На обратном пути можно заглянуть во дворик филфака и увидеть коллекцию необычных памятников со всего мира.

7. Новая Голландия

Ближайшее метро – «Адмиралтейская»

График работы

Вход свободный

Чем заняться: посетить рестораны, зимой сходить на каток

Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0) Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)

В петровские времена здесь сушили лес, предназначенный для строительства кораблей, позднее тут же появилась тюрьма, затем – объекты военно-морского ведомства.

Afanasovich (CC BY-SA 4.0) Afanasovich (CC BY-SA 4.0)

Сейчас в здании морской тюрьмы – «Бутылке» – открыли бутики и рестораны, в доме коменданта – детский центр.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

На лужайке в центре острова летом проводят концерты, а зимой заливают каток. Новая Голландия – это в большей степени модное общественное пространство, хотя уголок природы тут тоже есть.

8. Таврический сад

Ближайшее метро – «Чернышевская»

Вход свободный

Чем заняться: спортом

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Самая большая зеленая зона Центрального района Санкт-Петербурга. Советуем заглянуть сюда по дороге к Смольному собору. Сад был разбит при Таврическом дворце – резиденции фаворита Екатерины II князя Григория Потемкина-Таврического. Сейчас во дворце находится штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, а сад открыт для всех желающих.

LenaLi Diva (CC BY-SA 3.0) LenaLi Diva (CC BY-SA 3.0)

Здесь круглый год проводят городские праздники, зимой местные жители катаются на лыжах и коньках, а в остальное время выходят на пробежку или занимаются скандинавской ходьбой. Есть у сада и собственная небольшая оранжерея. Внутри работает кафе и проводят концерты.

9. Екатерингоф

Ближайшее метро – «Нарвская»

Вход свободный

Чем заняться: приобщиться к истории города

Uz1awa (CC BY-SA 4.0) Uz1awa (CC BY-SA 4.0)

Парк находится неподалеку от Нарвских триумфальных ворот, возведенных после Отечественной войны 1812 года. Сам Екатерингоф тоже памятник победам, одержанным веком ранее: 7 мая 1703 года в этой местности Петр I впервые разгромил шведов на воде. Он построил тут усадьбу и подарил ее своей супруге по случаю их свадьбы: Екатерингоф означает «двор Екатерины». При нем здесь ежегодно проводились майские гулянья на годовщину морской победы.

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Позднее усадьбу переделали под молочную ферму, затем – под фруктовый сад и огороды, а после, наконец, вернули народные гулянья. Сегодня тут проводят спортивные и творческие фестивали; есть теннисные корты, а еще можно покататься на лодке.

10. Приморский парк Победы

Ближайшее метро – «Крестовский остров»

Вход свободный

Чем заняться: активными видами спорта и покататься на аттракционах

Bestalex (CC BY-SA 4.0) Bestalex (CC BY-SA 4.0)

На самом элитном острове Санкт-Петербурга расположен большой парк с широкими аллеями, где можно кататься на велосипедах, скейтах и самокатах. А еще покормить белок и лебедей, устроить пикник или совершить рейд по улице фудтраков. Тут же работает большой парк аттракционов «Диво остров».

Алексей Решетников (CC BY-SA 3.0) Алексей Решетников (CC BY-SA 3.0)

На западной оконечности Крестовского острова вы можете увидеть похожий на летающую тарелку стадион «Газпром Арена» – один из лучших в России. За ним – просторная набережная с видом на акваторию Финского залива и самые современные строения Санкт-Петербурга: новый вантовый мост и небоскреб «Лахта Центр».

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