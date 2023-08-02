10 самых красивых парков и садов Санкт-Петербурга (ФОТО)

Этот парк, заложенный Петром I в 1704 году, занимает небольшой остров. Первоначально здесь была закрытая для посторонних летняя резиденция монарха, устроенная по образцу парка Версаля.
Сегодня Летний сад представляет собой настоящий музей под открытым небом. На его аллеях установлены копии античных статуй, а в летний сезон работают фонтаны, которые уступают петергофским только размерами, но не изяществом.
А еще в Кофейном домике XIX века сегодня работает кафе, где играют джаз.
Михайловский сад расположен неподалеку от Летнего сада. Прогулку по нему можно совместить с посещением Русского музея или храма Спаса на Крови.
На территории сада растет один из старейших дубов города, посаженных Петром I (второй такой – в Летнем саду).
Павильон Россиjimmyweee (CC BY 2.0)
Тут есть пруд, через который перекинут изящный и очень фотогеничный мостик, а также павильон, построенный на месте дворца супруги Петра императрицы Екатерины.
Небольшой по площади сад расположен у ключевых петербургских достопримечательностей – Дворцовой площади и Зимнего дворца, Адмиралтейства, Исаакиевского собора. А «Медный всадник» и вовсе находится на его территории.
Первоначально здесь был пустырь: сначала – земляная насыпь, часть фортификаций Адмиралтейства. Потом тут складировали корабельный лес и якоря, а затем на лугу стали устраивать народные гулянья. Городской сад открыли в 1874 году, в 1879-м в нем заработал самый большой на тот момент городской фонтан.
Елагин остров тоже бывшая императорская резиденция. Царская семья владела островом около ста лет, до революции 1917 года. Итальянский архитектор Карл Росси перестраивал для Романовых Елагиноостровский дворец, возвел комплекс павильонов и дополнительных корпусов. Придворный садовник Джозеф Буш-младший создал на острове английский пейзажный парк – полную противоположность по-французски строгому Летнему саду.
Летом на Елагином острове проводят концерты, зимой здесь работает каток. В Елагиноостровском дворце можно увидеть воссозданные царские интерьеры, в Музее стекла – освоить технологию горячей обработки стекла в мастерской.
В Ботаническом саду один из старейших в России парков-дендрариев, есть японский сад и альпийские горки, а его жемчужина – оранжерейный комплекс, где цветение можно застать круглый год (есть и календарь).
Экскурсии проводят по трем маршрутам – субтропическому, тропическому и с осмотром водных растений. Летом в саду проходят концерты под открытым небом, зимой устраивают световое шоу.
Университетский ботанический сад камернее предыдущего, но любителей флоры весьма порадует.
На территории находятся две большие оранжереи, японский сад и дендрарий. На обратном пути можно заглянуть во дворик филфака и увидеть коллекцию необычных памятников со всего мира.
В петровские времена здесь сушили лес, предназначенный для строительства кораблей, позднее тут же появилась тюрьма, затем – объекты военно-морского ведомства.
Сейчас в здании морской тюрьмы – «Бутылке» – открыли бутики и рестораны, в доме коменданта – детский центр.
На лужайке в центре острова летом проводят концерты, а зимой заливают каток. Новая Голландия – это в большей степени модное общественное пространство, хотя уголок природы тут тоже есть.
Самая большая зеленая зона Центрального района Санкт-Петербурга. Советуем заглянуть сюда по дороге к Смольному собору. Сад был разбит при Таврическом дворце – резиденции фаворита Екатерины II князя Григория Потемкина-Таврического. Сейчас во дворце находится штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, а сад открыт для всех желающих.
Здесь круглый год проводят городские праздники, зимой местные жители катаются на лыжах и коньках, а в остальное время выходят на пробежку или занимаются скандинавской ходьбой. Есть у сада и собственная небольшая оранжерея. Внутри работает кафе и проводят концерты.
Парк находится неподалеку от Нарвских триумфальных ворот, возведенных после Отечественной войны 1812 года. Сам Екатерингоф тоже памятник победам, одержанным веком ранее: 7 мая 1703 года в этой местности Петр I впервые разгромил шведов на воде. Он построил тут усадьбу и подарил ее своей супруге по случаю их свадьбы: Екатерингоф означает «двор Екатерины». При нем здесь ежегодно проводились майские гулянья на годовщину морской победы.
Позднее усадьбу переделали под молочную ферму, затем – под фруктовый сад и огороды, а после, наконец, вернули народные гулянья. Сегодня тут проводят спортивные и творческие фестивали; есть теннисные корты, а еще можно покататься на лодке.
На самом элитном острове Санкт-Петербурга расположен большой парк с широкими аллеями, где можно кататься на велосипедах, скейтах и самокатах. А еще покормить белок и лебедей, устроить пикник или совершить рейд по улице фудтраков. Тут же работает большой парк аттракционов «Диво остров».
На западной оконечности Крестовского острова вы можете увидеть похожий на летающую тарелку стадион «Газпром Арена» – один из лучших в России. За ним – просторная набережная с видом на акваторию Финского залива и самые современные строения Санкт-Петербурга: новый вантовый мост и небоскреб «Лахта Центр».
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