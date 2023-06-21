Какие города основал Петр I

Помимо Санкт-Петербурга в петровскую эпоху в России появилось более 50 больших и малых городов. Одни возникали как поселения при заводах и верфях, другие как крепости на завоеванных территориях.

По данным Фонда имени Дмитрия Лихачева, всего в стране насчитывается более 120 населенных пунктов, связанных с деятельностью первого российского императора. Мы собрали самые крупные и известные российские города, которые обязаны своим происхождением Петру Великому.

1. 1683 — Сызрань (Самарская область)

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Сызрань строилась как город-крепость, призванный охранять территории восточнее Москвы и торговые пути. Указ о ее строительстве подписали малолетний Петр и его брат Иоанн. Вскоре оборонная функция отошла на второй план: в XVIII веке город превратился в крупный торговый центр Поволжья.

2. 1698 — Таганрог (Ростовская область)

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Таганрог появился на карте после Второго Азовского похода Петра (1696), в ходе которого русские войска заняли турецкую крепость Азов. Но она стояла в устье Дона и не отвечала нуждам созданного в 1695 году царем Азовского флота: корабли не могли добраться до нее из-за мелководья. Поэтому на мысу Таганий Рог построили гавань и заложили Троицкую крепость. Она стала первым российским портом на открытом морском побережье и первой военно-морской базой России.

Екатерина II в переписке с Вольтером писала, что Петр даже рассматривал возможность переноса столицы в новую крепость. Однако уже в 1711 году, по условиям договора с турками, крепость пришлось сровнять с землей. Вторую жизнь Таганрог начал в 1769 году.

3. 1701 — Каменск-Уральский (Свердловская область)

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Он вырос из поселения Каменский Завод при первом на Урале чугунолитейном заводе, основанном по указу Петра I на берегах рек Каменки и Исети. Россия вступила в Северную войну (1700-1721), ей требовалось железо для обеспечения армии пушками, и царь обратил внимание на богатый рудами, но не освоенный Урал. Артиллерийские орудия, отлитые на Каменском чугунолитейном заводе, участвовали в Полтавской битве 27 июня 1709 года.

4. 1702 — Лодейное Поле (Ленинградская область)

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Основанный по указу Петра город наследовал древним погостам, чьи жители издавна занимались судостроением. Царь оценил местные сосновые леса, и здесь начали строить Олонецкую верфь. Она обеспечивала кораблями русский флот, участвовавший в Северной войне.

Название населенного пункта произошло от равнины Лодейное поле (от слова «лодья» в северном произношении). В 1785 году Екатерина II пожаловала поселению статус города. Сегодня его часто называют родиной Балтийского флота.

5. 1703 — Петрозаводск (Республика Карелия)

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Столица Республики Карелия — ровесник Санкт-Петербурга. Город ведет историю с закладки первого камня Шуйского (позднее название — Петровского) металлургического и оружейного завода. Эта местность была богата залежами медной и железной руды, и поэтому здесь построили предприятие по производству пушек, необходимых для ведения Северной войны. Вскоре рядом выросла одноименная слобода — Петровские Заводы. Современное название город получил в 1777 году по указу императрицы Екатерины II.

6. 1703 — Липецк (Липецкая область,)

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По указу Петра I на этих землях началось строительство железоделательных Липских (Ли­пецких) заводов, а также металлургической и оружейной мануфактур. Предприятия снабжали железом воронежские верфи, обеспечивали пушками корабли. Параллельно разрасталась заводская слобода Липские Железные Заводы. 16 сентября 1779 года она была переименована в Липецк и получила статус города.

7. 1704 — Новая Ладога (Ленинградская область)

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Как и Лодейное Поле, она возникла как поселение при верфи, построенной в 1702 году по приказу Петра на месте Николо-Медведского монастыря. Спустя два года по указу царя была основана Новая Ладога. Его название происходит от Ладожского озера, на берегу которого стоит город.

Правда, одна Ладога уже существовала на Руси с 753 года — это была резиденция первого новгородского князя Рюрика, и поэтому ее Петр переименовал в Старую.

8. 1709 – Бийск (Алтайский край)

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История Бийска началась с Бикатунского острога, основанного по указу Петра в месте слияния рек Бия и Катунь. Он был призван защищать юго-восточные рубежи страны и торговые пути в Китай и Монголию. Годом позже острог сожгли войска Джунгарского ханства, в 1718 году его заново отстроили на 20 км выше по течению Бии, переименовав в Бийскую крепость.

9. 1716 — Омск (Омская область)

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Город вырос из Омской крепости, которую заложил петровский сподвижник Иван Бухгольц на месте впадения реки Омь в Иртыш для защиты южных границ от набегов кочевников ойратов. Действовал он в соответствии с петровским указом о «строении крепостей при реке Иртыше».

10. 1723 — Пермь (Пермский край)

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История Перми отсчитывается с закладки Егошихинского медеплавильного завода. Его основателем стал сподвижник царя Василий Татищев, которому Петр Великий поручил строить на Урале заводы для выплавки меди и серебра. Статус города Пермь обрела в 1781-м.

11. 1723 — Екатеринбург (Свердловская область)

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Город возник при построенном на реке Исеть железоделательном заводе, в свое время крупнейшем в Европе. Как и в случае с Пермью, непосредственным «отцом-основателем» города считается Татищев, а еще – горный инженер Вильгельм де Геннин. Строительство завода и крепости начались по указу Петра, а название город получил в честь его супруги императрицы Екатерины I.

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