Этот корабельный док Петра I работал аж до 2008 года

Первый в России сухой корабельный док построили по чертежам Петра I в 1752 году. Он был самым прогрессивным гидротехническим сооружением такого типа в Европе.

В 1720-х годах Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. В составе комплекса оборонительных сооружений Невской губы он прикрывал Санкт-Петербург со стороны Финского залива. А еще был кузницей морских кадров, военным, торговым и пассажирским портом.

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Кронштадт остро нуждался в сухом доке для ремонта подводной части кораблей. В Европе аналогичные сооружения имели серьезный недостаток: на выкачку воды из дока им требовалось больше месяца, в итоге ремонт занимал слишком много времени. Амбициозный Петр решил это исправить и самостоятельно подготовил проект российского дока.

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Идея императора состояла в том, чтобы воду из дока не выкачивали, а сливали. Для этого Петр спроектировал систему резервуаров разной глубины. У дока она составляла 10–12 метров, а у расположенного восточнее бассейна – 16.

Центр подводных исследований Русского географического общества Центр подводных исследований Русского географического общества

Вода должна была за день вытечь через сливное отверстие по специальному каналу в бассейн, а уже оттуда ее бы откачивали в море конные машины и ветряные мельницы.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

От идеи до ее воплощения прошло более 30 лет. Вводила док в эксплуатацию дочь царя Елизавета Петровна в 1752 году.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Длина сухого дока крестообразной формы составила 383 метра, ширина – 20 метров, одновременно он мог принять 10 кораблей. Общая протяженность сооружения – более 2 км.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

В 1774 году для выкачивания воды из бассейна установили шотландскую паровую машину. Она могла осушить водоем полностью за девять дней. Позднее ее заменили на электронасосы, и док функционировал до 2008 года.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Еще один уникальный элемент этого сооружения – Доковый мост – построили в 1854 году. Это единственный на территории Санкт-Петербурга поворотный, а не разводной мост (город-порт Кронштадт входит в состав Северной столицы). Чтобы корабль мог войти в док, мост отводили в сторону на 90 градусов.

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

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