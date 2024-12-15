Как Сергей Бондарчук сражался в Великой Отечественной

«Война до сих пор живет незаживающей раной в душе», — говорил режиссер в 1977 году.

До войны Бондарчук играл в театре Красной армии в Грозном. Весной 1942 года его призвали на фронт.

О боевом пути знаменитого режиссера известно крайне мало. На эту тему Сергей Федорович распространяться не любил.

Мы знаем, что он участвовал в битве за Кавказ, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Об одном необыкновенном случае на фронте рассказала супруга режиссера Ирина Скобцева. Как-то под Грозным он попал под сильный обстрел и укрылся в окопе. Там к нему подошла опаленная собака с перебитым хвостом.

«Они встретились глазами и долго-долго смотрели друг на друга. Взгляд этой собаки, полный ужаса, Сергей Федорович запомнил на всю жизнь. Позже в одной из сцен «Войны и мира» он снял глаза волка, который также смотрел на людей как на чудовищ», — вспоминала Скобцева.

Пережитое на войне Бондарчук также отразил в своих картинах «Судьба человека» и «Они сражались за родину».

«Война до сих пор живет незаживающей раной в душе», — говорил режиссер в 1977 году.