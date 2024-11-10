Как актер Евгений Весник сражался в Великую Отечественную

Весник отличился в ходе боев в Восточной Пруссии и при штурме Кенигсберга. За это его наградили медалью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды.

Этот замечательный артист, театральный режиссер и публицист известен массовому зрителю своими яркими эпизодическими ролями в популярных советских и российских фильмах. Такими, как учитель математики из «Приключений Электроника» или врач из «Ширли-мырли».

В Красную армию Евгения Яковлевича призвали 22 июня 1942 года. Его зачислили в Смоленское артиллерийское училище, которое находилось в эвакуации на Урале.

В 1944 году младший лейтенант Весник направился в действующую армию. Он командовал огневым взводом и служил адъютантом командира артиллерийской бригады.

Свою первую медаль «За отвагу» Евгений Яковлевич получил за то, что в ходе формирования реки Свирь под обстрелом финнов вынес с поля боя своего раненого командира.

«На карело-финском фронте я был увлечен девушкой-телефонисткой, — вспоминал артист. — Мы с ней мечтали о будущем. Но прямым попаданием мины ее разорвало на кусочки...»

В дальнейшем Весник отличился в ходе боев в Восточной Пруссии и при штурме Кенигсберга, за что его наградили второй медалью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды.

Конец войны Евгений Яковлевич встретил на пути в западную Латвию, где несмотря на капитуляцию Третьего рейха все еще держалась немецкая группа армий «Курляндия». Когда солдатам сообщили, что и она сдалась, Весник выпил кружку водки, лег в канаву и зарычал...