Как Владимир Этуш сражался в Великой Отечественной

«Товарищ Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага… уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемет».

Будущий «товарищ Саахов» из «Кавказской пленницы» учился в Щукинском театральном училище, когда началась война. Летом 1941 года его с другими студентами направили под Вязьму строить оборонительные сооружения, а в сентябре он добровольцем ушел на фронт.

Владимир Абрамович знал немецкий язык и оказался в школе военных переводчиков. В начале 1942 года он лейтенантом попал на фронт под Ростов-на-Дону. Ему предстояло принять участие в битве за Кавказ и освобождении Украины.

«Днем жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено, — вспоминал он боевые будни в Кавказских горах. — Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал».

В разное время Этуш служил заместителем начальника отдела разведки, помощником начальника штаба стрелкового полка по тылу, участвовал в допросах немецких военнопленных.

Между тем будущий актер не раз храбро сражался на поле боя. За бои под украинским городом Моспино в сентябре 1943 года его наградили орденом Красной Звезды.

«Товарищ Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага… при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемет», — говорилось в наградном листе.

Вскоре после этого Владимира Абрамовича тяжело ранили под городом Токмак. В феврале 1944 года после долгого лечения он был комиссован из армии и вернулся в Москву, где полностью посвятил себя искусству.