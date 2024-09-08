Как Леонид Гайдай воевал в Великую Отечественную

Он служил в разведке, чуть не потерял ногу и получил медаль «За боевые заслуги».

Будущий кинорежиссер и создатель культовых советских комедий только-только закончил школу, когда началась война. Он попытался уйти добровольцем на фронт, но его не взяли.

Гайдая призвали осенью 1941 года и направили служить в кавалерийский полк в соседнюю Монголию (Леонид Иович жил тогда в Иркутске). Там он объезжал лошадей, которые страна поставляла Советскому Союзу.

Однако молодой человек рвался на фронт, куда и попал в середине 1942 года. Гайдай неплохо знал немецкий язык и оказался в разведке 1263-го стрелкового полка 3-й ударной армии.

14 декабря того же года в ходе боев за деревню Енкино под Великим Луками он забросал гранатами огневую точку противника, лично уничтожил трех немцев и вместе с другими разведчиками захватил военнопленного. За это его наградили медалью «За боевые заслуги».

20 марта 1943 года Гайдай подорвался на противопехотной мине, получив тяжелое ранение ноги. «Иду, тяжело тащить "языка"! — писал он из госпиталя брату. — Передал его другому — нас там пять человек в поиске было, приотстал от усталости. Все уже прошли, а я иду, еле ноги волочу. И смотрю: проволочка какая-то. Я ее раз — и цепляю ногой! А это — натяжка от мины!»

Гайдаю пришлось сделать пять операций, но ногу в итоге спасли. В январе 1944 года его комиссовали из Красной армии. Он вернулся в Иркутск, где поступил в театральную студию при местном драмтеатре.

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