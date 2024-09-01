Как Юрий Никулин сражался в Великую Отечественную

Не раз Никулин находился на краю гибели, но всегда оставался жив. «Я и в самом деле родился в сорочке», — рассказывал артист.

В Красную армию будущую легенду советского цирка и кинематографа призвали сразу после школы в 1939 году. Он оказался в 115-м зенитно-артиллерийском полку и во время Зимней войны против Финляндии охранял небо Ленинграда.

В том же полку Никулин встретил начало войны против нацистской Германии. Артисту пришлось пережить все ужасы блокады: голод, холод, цингу и куриную слепоту.

После полученной в 1943 году контузии и лечения в госпитале Юрия Владимировича перевели в 72-й отдельный зенитный дивизион. Там он служил командиром отделения разведки и помощником командира взвода

Не раз Никулин находился на краю гибели — он покидал блиндажи буквально за минуту до того, как в них прилетали вражеские снаряды. А однажды артист с сослуживцами по ошибке заехал на грузовике в занятую немцами деревню — уйти удалось чудом.

«Какие-то случайности сохраняли жизнь. Видимо, я и в самом деле родился в сорочке, как любила повторять мама», — рассказывал артист.

Победу старший сержант Никулин встретил в западной Латвии, где участвовал в ликвидации «Курляндского котла». Среди его военных наград — медали «За оборону Ленинграда» и «За отвагу».