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Как Юрий Никулин сражался в Великую Отечественную

Тексты
Борис Егоров
Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (2-й слева в 1-м ряду) с боевыми товарищами. Ленинградский фронт.

Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (2-й слева в 1-м ряду) с боевыми товарищами. Ленинградский фронт.

Дмитрий Чернов/Sputnik
Не раз Никулин находился на краю гибели, но всегда оставался жив. «Я и в самом деле родился в сорочке», — рассказывал артист.

В Красную армию будущую легенду советского цирка и кинематографа призвали сразу после школы в 1939 году. Он оказался в 115-м зенитно-артиллерийском полку и во время Зимней войны против Финляндии охранял небо Ленинграда.

В том же полку Никулин встретил начало войны против нацистской Германии. Артисту пришлось пережить все ужасы блокады: голод, холод, цингу и куриную слепоту.

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После полученной в 1943 году контузии и лечения в госпитале Юрия Владимировича перевели в 72-й отдельный зенитный дивизион. Там он служил командиром отделения разведки и помощником командира взвода 

Не раз Никулин находился на краю гибели — он покидал блиндажи буквально за минуту до того, как в них прилетали вражеские снаряды. А однажды артист с сослуживцами по ошибке заехал на грузовике в занятую немцами деревню — уйти удалось чудом. 

«Какие-то случайности сохраняли жизнь. Видимо, я и в самом деле родился в сорочке, как любила повторять мама», — рассказывал артист.

Победу старший сержант Никулин встретил в западной Латвии, где участвовал в ликвидации «Курляндского котла». Среди его военных наград — медали «За оборону Ленинграда» и «За отвагу». 

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