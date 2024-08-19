Что такое «лейтенантская проза» и как она появилась в СССР?

Некоторые младшие офицеры, вернувшись с фронтов Великой Отечественной, хотели поделиться тем, что они пережили. «Окопная правда», которую они показывали без прикрас, оказалась очень востребованной в советской литературе.

В русской литературе есть богатая традиция военной прозы — многие писатели еще XIX века несли воинскую службу.

От Льва Толстого до модернистов начала XX века

В какой-то степени одним из родоначальников "лейтенантской прозы" можно считать автора «Севастопольских рассказов» - Льва Толстого. Писатель был на военной службе и описал события обороны Севастополя 1855 года, которые лицезрел воочию. Его считают и первым военным корреспондентом. Он без прикрас рассказывал о военных действиях, погружая читателя в гущу событий, описывал как выглядел фронт, город после военных действий, как мучились раненные. Главным его посылом стала бессмысленность войны.

Лев Толстой в мундире участника Крымской войны. 1856 г. Общественное достояние Общественное достояние

Критики считают, что если бы не этот жизненный и литературный опыт, то Толстой бы не смог так мастерски описать фронтовые сцены «Войны и мира».

Позже и Леонид Андреев написал очень сильный модернистский рассказ «Красный смех» об ужасах русско-японской войны.

«Окопная правда» о Великой Отечественной войне

Но о таком понятии как «лейтенантская проза» впервые заговорили после Великой Отечественной войны. Это было связано и с ее масштабом, затронувшим каждую советскую семью, и с фактом того, что большинство участников были грамотными. Почти каждый писал письма родным и мог оставить свидетельства пережитого.

Литературоведы до сих пор спорят о происхождения термина, иногда авторство приписывают то писателям (Юрию Бондареву или Виктору Астафьеву), то критикам (например, Игорю Виноградову).

Советский писатель Юрий Васильевич Бондарев Лев Иванов/Sputnik Лев Иванов/Sputnik

После победы свои воспоминания оставили многие — от маршала Жукова и известных писателей вроде Константина Симонова до младших офицеров. Порой эти бесхитростные и далеко не высокохудожественные произведения вызывали у читателя более сильные эмоции, чем творения профессиональных литераторов.

В противовес лакировке войны и изображению исключительно триумфа народа-победителя, "лейтенанты" писали и о сложных «окопных» моментах, и о радостях, которые находились даже во время войны.

«Мы писали о человеке, очутившемся в самой нечеловеческой обстановке. Мы искали в нем силы преодоления самого себя и в жесткие дни искали добро и пытались увидеть будущее», — отмечал Юрий Бондарев, один из ярчайших представителей «лейтенантской прозы».

Виктор Некрасов в 1945 году Общественное достояние Общественное достояние

Сразу после войны громко прозвучала повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Именно после этого произведения заговорили о «лейтенантской прозе», которая демонстрирует «окопную правду». Многие литераторы высоко оценили произведение и особенно его близость к реальным событиям. Повесть, опубликованную в журнале Знамя, прочитал и лично Сталин, после чего автор получил Сталинскую премию.

Кадр из фильма "Солдаты", экранизации "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова Александр Иванов/Ленфильм, 1956 Александр Иванов/Ленфильм, 1956

Однако вскоре власти стали опасаться, что слишком много «правдивых» свидетельств могут пагубно сказаться на героизации советских фронтовиков и вообще роли СССР и Сталина в войне и победе. Поэтому уже опубликованные произведения были убраны в спецхран, а новые до печати не допускались.

И лишь во время хрущевской «оттепели» стало больше возможностей для публикаций новых свидетельств без прикрас. (Хотя были исключения, и, например, эпопея Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» была запрещена).

Василь Быков дома в Минске. Евгений Коктыш/Sputnik Евгений Коктыш/Sputnik

Другими яркими представителями «лейтенантской прозы», помимо Некрасова, были:

Василь Быков. Он написал более десятка повестей, среди которых были «Третья ракета», «Дожить до рассвета», «Обелиск». Многие из них были экранизированы.

Он написал более десятка повестей, среди которых были «Третья ракета», «Дожить до рассвета», «Обелиск». Многие из них были экранизированы. Константин Воробьев . Его даже называли «русским Хемингуэем». Опыт участия в битве под столицей отразился в его самой известной повести «Убиты под Москвой». Кроме того, он побывал в плену и написал об этом повесть «Это мы, Господи!».

. Его даже называли «русским Хемингуэем». Опыт участия в битве под столицей отразился в его самой известной повести «Убиты под Москвой». Кроме того, он побывал в плену и написал об этом повесть «Это мы, Господи!». Ю рий Бо ндарев . Его «Батальоны просят огня», «Последние залпы» и «Горячий снег» были экранизированы. Писатель, прошедший всю войну, после победы окончил литературный институт и помимо прозы занимался сценариями к военным кинофильмам, в том числе эпопее «Освобождение».

. Его «Батальоны просят огня», «Последние залпы» и «Горячий снег» были экранизированы. Писатель, прошедший всю войну, после победы окончил литературный институт и помимо прозы занимался сценариями к военным кинофильмам, в том числе эпопее «Освобождение». Виктор Курочкин. Службу в танковой армии бывший блокадник описал в повести «На войне как на войне». Она стала очень популярной и уже через три года после выхода была экранизирована.

Кадр из фильма "На войне как на войне" Виктор Трегубович/Ленфильм, 1968 Виктор Трегубович/Ленфильм, 1968

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