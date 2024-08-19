Что такое «лейтенантская проза» и как она появилась в СССР?

Кадр из фильма "Батальоны просят огня" по повести Юрия БондареваВладимир Чеботарёв, Александр Боголюбов/Мосфильм, 1985
В русской литературе есть богатая традиция военной прозы — многие писатели еще XIX века несли воинскую службу.
В какой-то степени одним из родоначальников "лейтенантской прозы" можно считать автора «Севастопольских рассказов» - Льва Толстого. Писатель был на военной службе и описал события обороны Севастополя 1855 года, которые лицезрел воочию. Его считают и первым военным корреспондентом. Он без прикрас рассказывал о военных действиях, погружая читателя в гущу событий, описывал как выглядел фронт, город после военных действий, как мучились раненные. Главным его посылом стала бессмысленность войны.
Лев Толстой в мундире участника Крымской войны. 1856 г.Общественное достояние
Критики считают, что если бы не этот жизненный и литературный опыт, то Толстой бы не смог так мастерски описать фронтовые сцены «Войны и мира».
Позже и Леонид Андреев написал очень сильный модернистский рассказ «Красный смех» об ужасах русско-японской войны.
Но о таком понятии как «лейтенантская проза» впервые заговорили после Великой Отечественной войны. Это было связано и с ее масштабом, затронувшим каждую советскую семью, и с фактом того, что большинство участников были грамотными. Почти каждый писал письма родным и мог оставить свидетельства пережитого.
Литературоведы до сих пор спорят о происхождения термина, иногда авторство приписывают то писателям (Юрию Бондареву или Виктору Астафьеву), то критикам (например, Игорю Виноградову).
Советский писатель Юрий Васильевич БондаревЛев Иванов/Sputnik
После победы свои воспоминания оставили многие — от маршала Жукова и известных писателей вроде Константина Симонова до младших офицеров. Порой эти бесхитростные и далеко не высокохудожественные произведения вызывали у читателя более сильные эмоции, чем творения профессиональных литераторов.
В противовес лакировке войны и изображению исключительно триумфа народа-победителя, "лейтенанты" писали и о сложных «окопных» моментах, и о радостях, которые находились даже во время войны.
«Мы писали о человеке, очутившемся в самой нечеловеческой обстановке. Мы искали в нем силы преодоления самого себя и в жесткие дни искали добро и пытались увидеть будущее», — отмечал Юрий Бондарев, один из ярчайших представителей «лейтенантской прозы».
Виктор Некрасов в 1945 годуОбщественное достояние
Сразу после войны громко прозвучала повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Именно после этого произведения заговорили о «лейтенантской прозе», которая демонстрирует «окопную правду». Многие литераторы высоко оценили произведение и особенно его близость к реальным событиям. Повесть, опубликованную в журнале Знамя, прочитал и лично Сталин, после чего автор получил Сталинскую премию.
Кадр из фильма "Солдаты", экранизации "В окопах Сталинграда" Виктора НекрасоваАлександр Иванов/Ленфильм, 1956
Однако вскоре власти стали опасаться, что слишком много «правдивых» свидетельств могут пагубно сказаться на героизации советских фронтовиков и вообще роли СССР и Сталина в войне и победе. Поэтому уже опубликованные произведения были убраны в спецхран, а новые до печати не допускались.
И лишь во время хрущевской «оттепели» стало больше возможностей для публикаций новых свидетельств без прикрас. (Хотя были исключения, и, например, эпопея Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» была запрещена).
Василь Быков дома в Минске.Евгений Коктыш/Sputnik
Другими яркими представителями «лейтенантской прозы», помимо Некрасова, были:
Кадр из фильма "На войне как на войне"Виктор Трегубович/Ленфильм, 1968
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