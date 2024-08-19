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Что такое «лейтенантская проза» и как она появилась в СССР?

Тексты
Александра Гузева
Кадр из фильма "Батальоны просят огня" по повести Юрия Бондарева

Кадр из фильма "Батальоны просят огня" по повести Юрия Бондарева

Владимир Чеботарёв, Александр Боголюбов/Мосфильм, 1985
Некоторые младшие офицеры, вернувшись с фронтов Великой Отечественной, хотели поделиться тем, что они пережили. «Окопная правда», которую они показывали без прикрас, оказалась очень востребованной в советской литературе.

В русской литературе есть богатая традиция военной прозы — многие писатели еще XIX века несли воинскую службу.

От Льва Толстого до модернистов начала XX века

В какой-то степени одним из родоначальников "лейтенантской прозы" можно считать автора «Севастопольских рассказов»  - Льва Толстого. Писатель был на военной службе и описал события обороны Севастополя 1855 года, которые лицезрел воочию. Его считают и первым военным корреспондентом. Он без прикрас рассказывал о военных действиях, погружая читателя в гущу событий, описывал как выглядел фронт, город после военных действий, как мучились раненные. Главным его посылом стала бессмысленность войны.  

Лев Толстой в мундире участника Крымской войны. 1856 г.

Лев Толстой в мундире участника Крымской войны. 1856 г.

Общественное достояние

Критики считают, что если бы не этот жизненный и литературный опыт, то Толстой бы не смог так мастерски описать фронтовые сцены «Войны и мира».

Позже и Леонид Андреев написал очень сильный модернистский рассказ «Красный смех» об ужасах русско-японской войны.

«Окопная правда» о Великой Отечественной войне

Но о таком понятии как «лейтенантская проза» впервые заговорили после Великой Отечественной войны. Это было связано и с ее масштабом, затронувшим каждую советскую семью, и с фактом того, что большинство участников были грамотными. Почти каждый писал письма родным и мог оставить свидетельства пережитого.

Литературоведы до сих пор спорят о происхождения термина, иногда авторство приписывают то писателям (Юрию Бондареву или Виктору Астафьеву), то критикам (например, Игорю Виноградову).

Советский писатель Юрий Васильевич Бондарев

Советский писатель Юрий Васильевич Бондарев

Лев Иванов/Sputnik

После победы свои воспоминания оставили многие — от маршала Жукова и известных писателей вроде Константина Симонова до младших офицеров. Порой эти бесхитростные и далеко не высокохудожественные произведения вызывали у читателя более сильные эмоции, чем творения профессиональных литераторов.

В противовес лакировке войны и изображению исключительно триумфа народа-победителя, "лейтенанты" писали и о сложных «окопных» моментах, и о радостях, которые находились даже во время войны.

«Мы писали о человеке, очутившемся в самой нечеловеческой обстановке. Мы искали в нем силы преодоления самого себя и в жесткие дни искали добро и пытались увидеть будущее», — отмечал Юрий Бондарев, один из ярчайших представителей «лейтенантской прозы».

Виктор Некрасов в 1945 году

Виктор Некрасов в 1945 году

Общественное достояние

Сразу после войны громко прозвучала повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Именно после этого произведения заговорили о «лейтенантской прозе», которая демонстрирует «окопную правду». Многие литераторы высоко оценили произведение и особенно его близость к реальным событиям. Повесть, опубликованную в журнале Знамя, прочитал и лично Сталин, после чего автор получил Сталинскую премию. 

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Солдаты", экранизации "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова

Александр Иванов/Ленфильм, 1956

Однако вскоре власти стали опасаться, что слишком много «правдивых» свидетельств могут пагубно сказаться на героизации советских фронтовиков и вообще роли СССР и Сталина в войне и победе. Поэтому уже опубликованные произведения были убраны в спецхран, а новые до печати не допускались.

И лишь во время хрущевской «оттепели» стало больше возможностей для публикаций новых свидетельств без прикрас. (Хотя были исключения, и, например, эпопея Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» была запрещена).

Василь Быков дома в Минске.

Василь Быков дома в Минске.

Евгений Коктыш/Sputnik

Другими яркими представителями «лейтенантской прозы», помимо Некрасова, были: 

  • Василь Быков. Он написал более десятка повестей, среди которых были «Третья ракета», «Дожить до рассвета», «Обелиск». Многие из них были экранизированы. 
  • Константин Воробьев. Его даже называли «русским Хемингуэем». Опыт участия в битве под столицей отразился в его самой известной повести «Убиты под Москвой». Кроме того, он побывал в плену и написал об этом повесть «Это мы, Господи!». 
  • Юрий Бондарев. Его «Батальоны просят огня», «Последние залпы» и «Горячий снег» были экранизированы. Писатель, прошедший всю войну, после победы окончил литературный институт и помимо прозы занимался сценариями к военным кинофильмам, в том числе эпопее «Освобождение». 
  • Виктор Курочкин. Службу в танковой армии бывший блокадник описал в повести «На войне как на войне». Она стала очень популярной и уже через три года после выхода была экранизирована.
Кадр из фильма

Кадр из фильма "На войне как на войне"

Виктор Трегубович/Ленфильм, 1968

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