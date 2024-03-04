10 главных советских фильмов о Великой Отечественной

Драматизм и батальные сцены в них дадут фору даже современным историческим блокбастерам.

1. «Два бойца» (1943 г.)

Леонид Луков/ Ташкентская киностудия, 1943 Леонид Луков/ Ташкентская киностудия, 1943

Блокадный Ленинград, 1941 год. Аркадий и Борис — сослуживцы и закадычные друзья. Кажется, что ничего не может разрушить их крепкую дружбу, но однажды между товарищами пробегает черная кошка…

Фильм снимали в 1943 году в самый разгар войны. Блокаду города еще не сняли, и съемки проходили в эвакуации в Центральной Азии. Специально для фильма была написана песня «Темная ночь», которая в исполнении актера Марка Бернеса (Аркадия) стала в СССР по-настоящему культовой.

Режиссер Леонид Луков так говорил о своем творении: «В картине "Два бойца" главное — не сюжет и не внешние обстоятельства, а люди на войне. Здесь важно все: как они дерутся, как тоскуют по дому, как любят чудесную женщину, как мечтают о будущем… Хотелось в вое мин и взрывах снарядов услышать стук простого человеческого сердца, подслушать солдатские думы, хотелось говорить с экрана языком простых людей, петь их песни, показать то высокое и честное чувство советского патриота, которое ведет нас к бессмертной победе над врагом».

2. «Летят журавли» (1957 г.)

Михаил Калатозов/Мосфильм, 1957 Михаил Калатозов/Мосфильм, 1957

Москва, 1941 год. Борис и Вероника собираются пожениться, и кажется, что их ждет прекрасное безоблачное будущее. Однако начавшаяся внезапно война ломает все их планы и становится настоящим испытанием чувств.

Актеры не жалели себя во время съемок. Исполнившая роль Вероники Татьяна Самойлова заболела туберкулезом, но не прервала работу, а исполнитель роли Бориса Алексей Баталов даже попал на операционный стол с серьезной травмой лица. Благодаря профессионализму хирургов все прошло благополучно.

«Летят журавли» стал единственным советским полнометражным фильмом, удостоенным Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.

3. «Баллада о солдате» (1959 г.)

Григорий Чухрай/Мосфильм, 1959 Григорий Чухрай/Мосфильм, 1959

Рядовой Алексей Скворцов уничтожил из противотанкового ружья два немецких танка, и командование в награду разрешило ему съездить домой повидать мать. Фильм рассказывает об этой непростой поездке, при этом в самом начале картины закадровый голос сообщает, что до Победы солдат так и не дожил.

«Баллада о солдате» с большим успехом прошла как в Советском Союзе, так и за рубежом. Фильм был отмечен специальным призом жюри Каннского кинофестиваля, а также номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».

4. «На войне как на войне» (1968 г.)

Виктор Трегубович/Ленфильм, 1968 Виктор Трегубович/Ленфильм, 1968

1944 год. Экипаж самоходной артиллерийской установки Су-100 гвардии младшего лейтенанта Александр Малешкин участвует в боях по освобождению Правобережной Украины. Командир младше по возрасту и менее опытен своих подчиненных. Ему постоянно приходится доказывать, что он достоин вести своих людей в бой.

Фильм снимали недалеко от чехословацкой границы в 1968 году с привлечением войск Прикарпатского военного округа. В то время как раз происходили бурные события «Пражской весны».

После ввода войск Организации Варшавского договора в Чехословакию британские СМИ утверждали, что русские прикрывались съемками фильма, чтобы скрытно сосредоточить на границе с этой страной крупные танковые соединения.

5. «Проверка на дорогах» (1971, 1986 г.)

Алексей Герман/Ленфильм, 1971 Алексей Герман/Ленфильм, 1971

Оккупированная нацистами Псковская область, 1942 год. К местному партизанскому отряду присоединяется бывший коллаборационист Александр Лазарев. Он хочет кровью искупить свое предательство…

Фильм сняли в 1971 году, однако цензура не допустила его в широкий прокат. Чиновники обвинили режиссера Алексея Германа в дегероизации партизанского движения, искажении «образа героического времени» и «образа советского народа».

Лишь в 1986 году, в период перестройки, «Проверка на дорогах» дошла до массового зрителя.

6. «А зори здесь тихие» (1972 г.)

Станислав Ростоцкий/Центральная Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1972 Станислав Ростоцкий/Центральная Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1972

Карелия, 1942 год. Здесь, в глубоком тылу советских войск несут службу девушки-зенитчицы под командованием старшины Федота Васкова. Неожиданно поблизости появляется взвод немецких диверсантов. До подхода подкрепления сдерживать врага придется Васкову и его хрупким подчиненным.

Снятый по одноименной повести Бориса Васильева фильм приобрел огромную популярность в Китае. Там повесть даже включили в обязательную школьную программу.

В 2005 году в честь 60-летия Победы Россия и Китай совместно сняли 19-серийный сериал «А зори здесь тихие». Спустя десять лет китайцы поставили оперу по культовому произведению.

7. «Горячий снег» (1972 г.)

Гавриил Егиазаров/Мосфильм, 1972 Гавриил Егиазаров/Мосфильм, 1972

Юг Советского Союза, декабрь 1942 года. В Сталинграде окружена крупная группировка под командованием генерал Фридриха Паулюса. Немцы начинают операцию «Зимняя гроза» по прорыву кольца окружения, и советским войскам придется стоять насмерть, чтобы не пропустить противника к городу.

Снимать фильм по одноименному роману Юрия Бондарева решили под Новосибирском — местные военные обещали предоставить стрелковое оружие того времени, а также овчинные тулупы и валенки.

Сибирская зима оказалась крайне суровой. «Было минус сорок, очень сильный ветер. Мы обморозили лица, руки, ноги. Гримеры плакали, потому, что приходилось накладывать грим на лица, которые были сильно обожжены морозом. Так что снег был для нас, действительно, горячим», — вспоминал актер Борис Токарев.

8. «В бой идут одни старики» (1974 г.)

Леонид Быков/Киностудия имени А. Довженко, 1974 Леонид Быков/Киностудия имени А. Довженко, 1974

Битва за Днепр, лето 1943 года. Летчики-истребители под руководством гвардии капитана Алексея Титаренко по прозвищу «Маэстро» отчаянно сражаются с врагом, а во время редких минут отдыха самозабвенно занимаются музыкой.

Эта картина также могла стать жертвой цензуры — киночиновникам не нравилась эта «негероическая» история с какими-то песнями. На помощь режиссеру Леониду Быкову (также исполнившему роль «Маэстро») пришел маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.

Знаменитый ас уладил проблемы с бюрократией. Он также обеспечил съемочную группу четырьмя учебными Як-18, загримированными под советские истребители, а также чехословацким спортивно-пилотажным Zlin Z-326, который исполнил роль немецкого «Мессершмитта».

9. «Батальоны просят огня» (1985 г.)

Владимир Чеботарёв, Александр Боголюбов/Мосфильм, 1985 Владимир Чеботарёв, Александр Боголюбов/Мосфильм, 1985

В ходе битвы за Днепр советские войска мужественно форсируют водную преграду и пытаются закрепиться на противоположном берегу. Два стрелковых батальона отчаянно удерживают плацдармы, надеясь на обещанную огневую поддержку своей артиллерии. Вот только командование внезапно изменило свои планы и оказать эту поддержку наступающим просто некому…

В основу фильма легла одноименная повесть Юрия Бондарева. Автор в качестве артиллерийского офицера принял участие в форсировании Днепра, поэтому знал о тех событиях не понаслышке.

10. «Иди и смотри» (1985 г.)

Элем Климов/Мосфильм, Беларусьфильм, 1985 Элем Климов/Мосфильм, Беларусьфильм, 1985

Поражающий своей натуралистичностью фильм рассказывает о зверствах нацистов в оккупированной Белоруссии в 1943 году. В центре истории — подросток Флера, который на протяжении фильма буквально седеет от перенесенного ужаса.

Режиссер Элем Климов собирался снимать «Убейте Гитлера» (как тогда хотели назвать фильм) еще в 1977 году, но столкнулся с жестким противодействием цензоров. Ознакомившись со сценарием, они нашли в нем «всепрощенчество», «неклассовый подход» и даже «пропаганду эстетики грязи».

Чиновникам не нравился излишний «натурализм» и то, что партизаны «показаны грязными, предельно убогими, зачастую лишившимися человеческого облика». Разрешения на съемки не дали, и свой проект режиссер смог реализовать лишь спустя семь лет к 40-летию Победы.