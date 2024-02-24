5 лучших советских фильмов о летчиках Великой Отечественной

Кадр из фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика».Наум Бирман, 1967/Ленфильм
Майору Василию Булочкину после ранения категорически запретили летать на скоростных боевых самолетах. К своему неудовольствию он был вынужден пересесть на тихоходный ночной бомбардировщик У-2 (По-2). Помимо этого его еще и назначили командиром женской эскадрильи…
Эту комедию начали снимать в 1944 году, когда исход Великой Отечественной войны был уже предрешен. Правительство дало киностудиям указание снять «веселый, радостный фильм о наших доблестных воинах».
Для съемок использовали настоящие боевые самолеты, а консультантами и дублерами выступили вернувшиеся с фронта летчики. Одна из актрис как-то попросила летчика покатать ее на самолете и продемонстрировать пару трюков. Во время выполнения «мертвой петли» она чудом не вывалилась из кабины — оказалось, что забыла пристегнуться.
Критики посчитали «Небесный тихоход» легкомысленным, а Сталин назвал его «безыдейным и пустым». Тем не менее, лента и сегодня остается одним из наиболее любимых советских фильмов в странах бывшего СССР.
В конце марта 1942 года над лесом на севере СССР сбивают истребитель Алексея Мересьева. Чтобы добраться до своих, летчику с поврежденными ногами предстоит проползти по мерзлой земле десятки километров.
В основу фильма легла реальная история летчика Алексея Маресьева (разница с фамилией героя в одну букву), который ценой огромных усилий смог выбраться из леса. Из-за обморожения ступней обе ноги ему ампутировали, но летчик не сдался и добился возвращения в военную авиацию.
Исполнитель главной роли Павел Кадочников лично встречался с Маресьевым и летал на истребителе. Чтобы правдоподобно изображать страдания своего героя, он во время съемок набивал сапоги еловыми шишками.
Фильм повествует о буднях одной из советских бомбардировочных авиационных эскадрилий летом 1944 года. Юные летчики скучают между боевыми вылетами, влюбляются, ссорятся, мирятся и готовят «ликер Шасси» из спирто-глицериновой смеси и малинового сиропа.
Ни одного действующего бомбардировщика Пе-2 к началу съемок не сохранилось. Их роль исполнили перекрашенные чехословацкие Let-L 200 Morava.
Военным консультантом на съемках работал Герой Советского Союза генерал-майор авиации Анатолий Анпилов. В фильме можно заметить нанесенную на одну из построек фразу «Бомбить так, как майор Анпилов!»
Фильм рассказывает историю второй эскадрильи гвардейского истребительного авиационного полка в ходе битвы за Днепр летом 1943 года. Летчики под руководством гвардии капитана Титаренко по прозвищу «Маэстро» отчаянно сражаются с врагом, а во время отдыха с удовольствием занимаются музыкой.
Режиссер Леонид Быков испытывал большие проблемы во время съемок — киночиновникам очень не нравилась эта, по их мнению, «негероическая» история с какими-то песнями.
В борьбе с бюрократией Быкову очень помог маршал авиации, трижды Героя Советского Союза, один из лучших летчиков-истребителей стран антигитлеровской коалиции Александр Покрышкин.
Кроме того, стараниями военачальника съемочная группа получила в своей распоряжение четыре учебных Як-18, загримированных под советские истребители, а также чехословацкий спортивно-пилотажный Zlin Z-326, который исполнил роль немецкого Мессершмитт-109.
«В бой идут одни старики» в 1974 году посмотрели 44 миллиона человек. В списках лучших фильмов за всю историю советского кинематографа он неизменно занимает одно из первых мест.
«Торпедоносцы» — это история летчиков гвардейского минно-торпедного авиаполка ВВС Северного флота в ходе обороны Заполярья. Они охотятся за немецкими конвоями в Арктике, а между вылетами пытаются решать свои сложные личные проблемы на земле.
Самолеты для съемок предоставил Музей ВВС Северного флота в Сафоново Мурманской области. Собранные буквально по частям Мессершмитт-109, гидросамолет МБР-2 и главный герой картины Ил-4 уже не могли летать, но на них еще можно было рулить по аэродрому.
Кадры полетов, боев и атак немецких кораблей взяли из военной кинохроники. Кроме того, в конце фильма зритель может увидеть фотографии летчиков Северного флота, которые приняли участие в Великой Отечественной войне.