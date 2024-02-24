5 лучших советских фильмов о летчиках Великой Отечественной

В Советском Союзе о героях той страшной эпохи снимали как тяжелые драмы, так и легкие комедии. Самым популярным и всенародно любимым из них стал «В бой идут одни старики».

1. «Небесный тихоход» (1945 г.)

Семен Тимошенко, 1945/Ленфильм Семен Тимошенко, 1945/Ленфильм

Майору Василию Булочкину после ранения категорически запретили летать на скоростных боевых самолетах. К своему неудовольствию он был вынужден пересесть на тихоходный ночной бомбардировщик У-2 (По-2). Помимо этого его еще и назначили командиром женской эскадрильи…

Эту комедию начали снимать в 1944 году, когда исход Великой Отечественной войны был уже предрешен. Правительство дало киностудиям указание снять «веселый, радостный фильм о наших доблестных воинах».

Для съемок использовали настоящие боевые самолеты, а консультантами и дублерами выступили вернувшиеся с фронта летчики. Одна из актрис как-то попросила летчика покатать ее на самолете и продемонстрировать пару трюков. Во время выполнения «мертвой петли» она чудом не вывалилась из кабины — оказалось, что забыла пристегнуться.

Критики посчитали «Небесный тихоход» легкомысленным, а Сталин назвал его «безыдейным и пустым». Тем не менее, лента и сегодня остается одним из наиболее любимых советских фильмов в странах бывшего СССР.

2. «Повесть о настоящем человеке» (1948 г.)

Александр Столпер, 1948/Мосфильм Александр Столпер, 1948/Мосфильм

В конце марта 1942 года над лесом на севере СССР сбивают истребитель Алексея Мересьева. Чтобы добраться до своих, летчику с поврежденными ногами предстоит проползти по мерзлой земле десятки километров.

В основу фильма легла реальная история летчика Алексея Маресьева (разница с фамилией героя в одну букву), который ценой огромных усилий смог выбраться из леса. Из-за обморожения ступней обе ноги ему ампутировали, но летчик не сдался и добился возвращения в военную авиацию.

Исполнитель главной роли Павел Кадочников лично встречался с Маресьевым и летал на истребителе. Чтобы правдоподобно изображать страдания своего героя, он во время съемок набивал сапоги еловыми шишками.

3. «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967 г.)

Наум Бирман, 1967/Ленфильм Наум Бирман, 1967/Ленфильм

Фильм повествует о буднях одной из советских бомбардировочных авиационных эскадрилий летом 1944 года. Юные летчики скучают между боевыми вылетами, влюбляются, ссорятся, мирятся и готовят «ликер Шасси» из спирто-глицериновой смеси и малинового сиропа.

Ни одного действующего бомбардировщика Пе-2 к началу съемок не сохранилось. Их роль исполнили перекрашенные чехословацкие Let-L 200 Morava.

Военным консультантом на съемках работал Герой Советского Союза генерал-майор авиации Анатолий Анпилов. В фильме можно заметить нанесенную на одну из построек фразу «Бомбить так, как майор Анпилов!»

4. «В бой идут одни старики» (1973 г.)

Sputnik Sputnik

Фильм рассказывает историю второй эскадрильи гвардейского истребительного авиационного полка в ходе битвы за Днепр летом 1943 года. Летчики под руководством гвардии капитана Титаренко по прозвищу «Маэстро» отчаянно сражаются с врагом, а во время отдыха с удовольствием занимаются музыкой.

Режиссер Леонид Быков испытывал большие проблемы во время съемок — киночиновникам очень не нравилась эта, по их мнению, «негероическая» история с какими-то песнями.

В борьбе с бюрократией Быкову очень помог маршал авиации, трижды Героя Советского Союза, один из лучших летчиков-истребителей стран антигитлеровской коалиции Александр Покрышкин.

Кроме того, стараниями военачальника съемочная группа получила в своей распоряжение четыре учебных Як-18, загримированных под советские истребители, а также чехословацкий спортивно-пилотажный Zlin Z-326, который исполнил роль немецкого Мессершмитт-109.

«В бой идут одни старики» в 1974 году посмотрели 44 миллиона человек. В списках лучших фильмов за всю историю советского кинематографа он неизменно занимает одно из первых мест.

5. «Торпедоносцы» (1983 г.)

Семен Аранович, 1983/Ленфильм Семен Аранович, 1983/Ленфильм

«Торпедоносцы» — это история летчиков гвардейского минно-торпедного авиаполка ВВС Северного флота в ходе обороны Заполярья. Они охотятся за немецкими конвоями в Арктике, а между вылетами пытаются решать свои сложные личные проблемы на земле.

Самолеты для съемок предоставил Музей ВВС Северного флота в Сафоново Мурманской области. Собранные буквально по частям Мессершмитт-109, гидросамолет МБР-2 и главный герой картины Ил-4 уже не могли летать, но на них еще можно было рулить по аэродрому.

Кадры полетов, боев и атак немецких кораблей взяли из военной кинохроники. Кроме того, в конце фильма зритель может увидеть фотографии летчиков Северного флота, которые приняли участие в Великой Отечественной войне.