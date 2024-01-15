5 лучших советских фильмов о Наполеоновских войнах

С выхода киноэпопеи «Война и мир» прошло более 50 лет. Однако от показанных в ней батальных сцен все еще захватывает дух.

1. «Кутузов» (1943 г.)

Владимир Петров/«Мосфильм», 1943 Владимир Петров/«Мосфильм», 1943

Фильм рассказывает о событиях Отечественной войны 1812 года, когда Великая армия Наполеона вторглась в пределы Российской империи. В центре повествования – фигура главнокомандующего русскими войсками генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова.

Съемки проходили в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны. Красная армия уже начала выдавливать вермахт со своей территории, поэтому не случайно, что в «Кутузове» изгнанию французов из России уделено особое внимание.

Несмотря на тяжелое положение, в котором тогда находился СССР, к съемкам картины подошли основательно. Пылающие города, марширующие колонны пехоты, залпы артиллерии и лихие кавалерийские атаки – все это зритель увидел на экране.

2. «Гусарская баллада» (1962 г.)

Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1962 Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1962

Лето 1812 года. Начало войны против Наполеона. Семнадцатилетняя Шура Азарова мечтает биться с врагом. Поскольку женщинам на фронте нет места, она переодевается в мундир гусарского корнета и, выдавая себя за мужчину, направляется в действующую армию…

Считается, что прототипом Шуры стала кавалерист-девица Надежда Дурова, которая участвовала в боевых действиях под видом улана Александра Соколова. После разоблачения царь Александр I лично разрешил ей остаться в войсках уже под настоящим именем.

Снятую в жанре комедии «Гусарскую балладу» долгое время не хотели допускать до экранов. Чиновники считали, что она высмеивает подвиг героев Отечественной войны. Создателям фильма, однако, все-таки удалось убедить их, что фильм как раз романтизирует и прославляет образ гусар.

Зимние сцены снимали в апреле, когда снег уже растаял. Пришлось в больших количествах использовать мел, белую краску, мелкие опилки и нафталин, что у многих из съемочной группы вызвало аллергию.

Поскольку съемки проходили в весьма комфортных условиях в Подмосковье, игравшие роли гусар актеры прекрасно питались, высыпались, много гуляли на свежем воздухе и совсем не напоминали измученных войной с грозным врагом кавалеристов. Когда руководителю «Мосфильма» Ивану Пырьеву показали отснятый материал, он возмущенно воскликнул: «Где вы нашли эти сытые уродливые рожи?»

3. «Война и мир» (1965–1967 гг.)

Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965 Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965

Эпическая историческая драма в четырех частях по одноименному роману Льва Толстого охватывает события Третьей антифранцузской коалиции, включая сражение при Аустерлице 1805 года, и русской кампании Наполеона 1812 года.

Батальные сцены киноэпопеи поражают масштабом. К съемкам сражения под Красным привлекли 3 тыс. солдат Советской армии, а Бородинского – уже 15 тыс. и 950 кавалеристов из специально созданного кинематографического кавалерийского полка.

Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965 Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965

Четыре десятка предприятий создали аутентичную военную форму, экипировку и вооружение, 58 музеев предоставили свои коллекции уникальных предметов той эпохи. Только лишь в «боях» у Бородино израсходовали 23 тонны взрывчатки, 40 тыс. литров керосина, 2 тыс. шашек и 15 тыс. ручных дымовых гранат.

Режиссер фильма Сергей Бондарчук фанатично подошел к съемкам боевых действий. «Может, у самого Кутузова Бородинское сражение не было разработано так, как у Бондарчука, – утверждал его коллега режиссер Георгий Данелия. – Сколько во время работы перед ним лежало военных карт и чертежей, сколько военно-исторических документов он поднял! Остроумцы поговаривали, что если бы при Бородино командовал он, то, может быть, и Москву Наполеону не отдали бы».

В 1969 году «Война и мир» получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а спустя год известный итальянский продюсер Дино Де Лаурентис, впечатленный киноэпопеей, пригласил Бондарчука поработать режиссером над масштабным историческим блокбастером «Ватерлоо».

4. «Ватерлоо» (1970 г.)

Сергей Бондарчук/Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 Сергей Бондарчук/Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970

Фильм о последнем крупном сражении Наполеона совместно снимали СССР и Италия. Натурные съемки проходили на Западной Украине, и Советская армия, как когда-то для «Войны и мира», предоставила в распоряжение режиссера 15 тыс. солдат.

Сергей Бондарчук вновь проявил себя как уникальный мастер съемок масштабных батальных сцен. Сражение при Ватерлоо он реконструировал чуть ли не по минутам.

Сергей Бондарчук/Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 Сергей Бондарчук/Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970

Режиссер уделял внимание любой мелочи. Так, каждый эскадрон британской кавалерии у него сидел на лошадях определенной масти: один на каурых, другой на гнедых, третий в яблоках и т. д. Лошади выступали по команде в зависимости от изменения освещения.

Опять же из-за подходящего освещения Бондарчук мог начать снимать кавалерийскую атаку в два часа дня, когда лошадям обычно везли фураж и оторвать от еды их было практически невозможно. На раздражение режиссера консультант фильма генерал-лейтенант Иван Осликовский разводил руками: «Людям, солдатам, я прикажу, но как я животным-то прикажу?»

Несмотря на грандиозный размах и звездный актерский состав (Род Стайгер, Кристофер Пламмер и Орсон Уэллс), «Ватерлоо» полностью провалился в прокате. Из-за этого фиаско Стенли Кубрику пришлось немедленно отказаться от своего амбициозного проекта, посвященного биографии Наполеона.

5. «Эскадрон гусар летучих» (1981 г.)

Сергей Ермолинский/Киностудия им. М. Горького, 1980 Сергей Ермолинский/Киностудия им. М. Горького, 1980

Фильм рассказывает о знаменитом участнике Отечественной войны 1812 года, командире одного из партизанских «летучих» отрядов, офицере и поэте Денисе Давыдове. Состоявшие из гусар и казаков эти «летучие» отряды совершали лихие кавалерийские рейды по тылам Великой армии Наполеона, эффективно перерезая ее коммуникации и внося страх в сердца французов и их союзников.

«Эскадрон гусар летучих» стал одним из лидеров советского кинопроката в начале 1980-х годов. Его посмотрели более 23 млн человек.

«Впечатляюще сняты в картине пейзажи – эти стылые “верещагинские” леса, бескрайние зимние поля, искрящиеся на солнце речушки, теряющиеся в глухих зарослях, убегающие за горизонт дороги, – писал советский кинокритик Юрий Тюрин. – В лучших сценах фильма дух всенародной борьбы 1812 года воскрешается на киноэкране. И нас волнует сегодня образ славного певца-гусара, сказавшего о себе: “Пусть грянет Русь военною грозой – я в этой песне запевало!”».