5 лучших советских фильмов о Наполеоновских войнах

Фильм рассказывает о событиях Отечественной войны 1812 года, когда Великая армия Наполеона вторглась в пределы Российской империи. В центре повествования – фигура главнокомандующего русскими войсками генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова.
Съемки проходили в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны. Красная армия уже начала выдавливать вермахт со своей территории, поэтому не случайно, что в «Кутузове» изгнанию французов из России уделено особое внимание.
Несмотря на тяжелое положение, в котором тогда находился СССР, к съемкам картины подошли основательно. Пылающие города, марширующие колонны пехоты, залпы артиллерии и лихие кавалерийские атаки – все это зритель увидел на экране.
Лето 1812 года. Начало войны против Наполеона. Семнадцатилетняя Шура Азарова мечтает биться с врагом. Поскольку женщинам на фронте нет места, она переодевается в мундир гусарского корнета и, выдавая себя за мужчину, направляется в действующую армию…
Считается, что прототипом Шуры стала кавалерист-девица Надежда Дурова, которая участвовала в боевых действиях под видом улана Александра Соколова. После разоблачения царь Александр I лично разрешил ей остаться в войсках уже под настоящим именем.
Снятую в жанре комедии «Гусарскую балладу» долгое время не хотели допускать до экранов. Чиновники считали, что она высмеивает подвиг героев Отечественной войны. Создателям фильма, однако, все-таки удалось убедить их, что фильм как раз романтизирует и прославляет образ гусар.
Зимние сцены снимали в апреле, когда снег уже растаял. Пришлось в больших количествах использовать мел, белую краску, мелкие опилки и нафталин, что у многих из съемочной группы вызвало аллергию.
Поскольку съемки проходили в весьма комфортных условиях в Подмосковье, игравшие роли гусар актеры прекрасно питались, высыпались, много гуляли на свежем воздухе и совсем не напоминали измученных войной с грозным врагом кавалеристов. Когда руководителю «Мосфильма» Ивану Пырьеву показали отснятый материал, он возмущенно воскликнул: «Где вы нашли эти сытые уродливые рожи?»
Эпическая историческая драма в четырех частях по одноименному роману Льва Толстого охватывает события Третьей антифранцузской коалиции, включая сражение при Аустерлице 1805 года, и русской кампании Наполеона 1812 года.
Батальные сцены киноэпопеи поражают масштабом. К съемкам сражения под Красным привлекли 3 тыс. солдат Советской армии, а Бородинского – уже 15 тыс. и 950 кавалеристов из специально созданного кинематографического кавалерийского полка.
Четыре десятка предприятий создали аутентичную военную форму, экипировку и вооружение, 58 музеев предоставили свои коллекции уникальных предметов той эпохи. Только лишь в «боях» у Бородино израсходовали 23 тонны взрывчатки, 40 тыс. литров керосина, 2 тыс. шашек и 15 тыс. ручных дымовых гранат.
Режиссер фильма Сергей Бондарчук фанатично подошел к съемкам боевых действий. «Может, у самого Кутузова Бородинское сражение не было разработано так, как у Бондарчука, – утверждал его коллега режиссер Георгий Данелия. – Сколько во время работы перед ним лежало военных карт и чертежей, сколько военно-исторических документов он поднял! Остроумцы поговаривали, что если бы при Бородино командовал он, то, может быть, и Москву Наполеону не отдали бы».
В 1969 году «Война и мир» получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а спустя год известный итальянский продюсер Дино Де Лаурентис, впечатленный киноэпопеей, пригласил Бондарчука поработать режиссером над масштабным историческим блокбастером «Ватерлоо».
Фильм о последнем крупном сражении Наполеона совместно снимали СССР и Италия. Натурные съемки проходили на Западной Украине, и Советская армия, как когда-то для «Войны и мира», предоставила в распоряжение режиссера 15 тыс. солдат.
Сергей Бондарчук вновь проявил себя как уникальный мастер съемок масштабных батальных сцен. Сражение при Ватерлоо он реконструировал чуть ли не по минутам.
Режиссер уделял внимание любой мелочи. Так, каждый эскадрон британской кавалерии у него сидел на лошадях определенной масти: один на каурых, другой на гнедых, третий в яблоках и т. д. Лошади выступали по команде в зависимости от изменения освещения.
Опять же из-за подходящего освещения Бондарчук мог начать снимать кавалерийскую атаку в два часа дня, когда лошадям обычно везли фураж и оторвать от еды их было практически невозможно. На раздражение режиссера консультант фильма генерал-лейтенант Иван Осликовский разводил руками: «Людям, солдатам, я прикажу, но как я животным-то прикажу?»
Несмотря на грандиозный размах и звездный актерский состав (Род Стайгер, Кристофер Пламмер и Орсон Уэллс), «Ватерлоо» полностью провалился в прокате. Из-за этого фиаско Стенли Кубрику пришлось немедленно отказаться от своего амбициозного проекта, посвященного биографии Наполеона.
Фильм рассказывает о знаменитом участнике Отечественной войны 1812 года, командире одного из партизанских «летучих» отрядов, офицере и поэте Денисе Давыдове. Состоявшие из гусар и казаков эти «летучие» отряды совершали лихие кавалерийские рейды по тылам Великой армии Наполеона, эффективно перерезая ее коммуникации и внося страх в сердца французов и их союзников.
«Эскадрон гусар летучих» стал одним из лидеров советского кинопроката в начале 1980-х годов. Его посмотрели более 23 млн человек.
«Впечатляюще сняты в картине пейзажи – эти стылые “верещагинские” леса, бескрайние зимние поля, искрящиеся на солнце речушки, теряющиеся в глухих зарослях, убегающие за горизонт дороги, – писал советский кинокритик Юрий Тюрин. – В лучших сценах фильма дух всенародной борьбы 1812 года воскрешается на киноэкране. И нас волнует сегодня образ славного певца-гусара, сказавшего о себе: “Пусть грянет Русь военною грозой – я в этой песне запевало!”».