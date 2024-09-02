Григорий Речкалов: советский ас на американской «Аэрокобре»

Далеко не каждый мог управлять этим сложным истребителем. Но в руках Речкалова он стал грозным оружием.

«В бою смел и находчив. Среди личного состава эскадрильи пользуется деловым авторитетом. Дисциплинирован, идеологически выдержан, морально устойчив», — такую характеристику летчику-истребителю Григорию Андреевичу Речкалову дало командование в 1942 году.

За время войны Речкалов совершил 452 боевых вылета, участвовал в 122 воздушных боях, сбил лично 56 (по другим данным — 61) и в составе группы — 5 самолетов противника. Он сидел за штурвалом многих истребителей, но самым любимым для него стала американская «Аэрокобра».

Григорий Речкалов на фоне американской P-39 «Аэрокобры». Ольга Игнатович/Sputnik Ольга Игнатович/Sputnik

Одного из самых результативных асов антигитлеровской коалиции могли списать на землю в самый первый день войны. Речкалов страдал дальтонизмом, который он долго умудрялся скрывать.

22 июня 1941 года военно-врачебная комиссия установила правду и забраковала летчика. Однако в тот же день началась война, и Григорий Андреевич остался в строю.

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На истребителях И-153 и И-16 Речкалов сражался в небе Молдавии и за первый месяц боев сбил три вражеских самолета. Однако славный боевой путь летчика прервало полученное 26 июля тяжелое ранение — два десятка осколков немецкого снаряда впились ему в ногу.

«Заметил, что мои очки забрызгивает чем-то темным. Глянул в кабину и не поверил. Половинка перебитой правой педали валялась на полу в маслянисто-бурой луже. Нос сапога, наполовину развороченный, представлял собой месиво из кусков кожи и крови», — вспоминал советский ас.

Истребитель И-16. Общественное достояние Общественное достояние

Ногу хирургам удалось спасти, но в строй Речкалов вернулся лишь в апреле 1942 года. Он продолжил службу в 16-м гвардейском истребительном авиационном полку, где вместе с ним служил еще один прославленный летчик — Александр Покрышкин.

Григрий Андреевич освоил Як-1 и МиГ-3, а позже на вооружение авиаполка поступили американские Р-39 «Аэрокбора». Этот мощный истребитель с дверцами автомобильного типа и расположением двигателя позади пилотской кабины не прощал ошибок и при выполнении сложного пилотажа на малой высоте легко сваливался в штопор.

Трижды Герой Советского Союза летчик Александр Покрышкин, дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов и Николай Гулаев (слева направо) на Красной площади. Sputnik Sputnik

Однако в руках умелого Речкалова истребитель с буквами РГА (инициалы летчика) на хвостовой части фюзеляжа стал грозным оружием. В ходе воздушной битвы за Кубань летчик совершил более сотни боевых вылетов, сбил 17 вражеских самолетов, уничтожил десятки машин и артиллерийских орудий противника.

Речкалов стал самым результативным среди советских летчиков, воевавших на Р-39. Он одержал на нем более сорока побед.

Григорий Андреевич является обладателем еще одного рекорда. Ни у одного другого советского аса на его счету нет такого разнообразия сбитых самолетов: бомбардировщики «Хейнкель» He-111, «Юнкерс» Ju-88 и 87, истребители «Мессершмитт» Bf-109 и «Фокке-Вульф» Fw-190, разного рода транспортники, бензовозы, разведчики и даже итальянская летающая лодка «Савойя».

Подбитый бомбардировщик «Хейнкель» He-111. Universal Images Group via Getty Images Universal Images Group via Getty Images

Победу дважды Герой Советского Союза Речкалов встретил в звании гвардии майора на должности инспектора по пилотированию 6-го гвардейского истребительного корпуса. После 1945 года он продолжил службу в ВВС и дослужился до звания генерал-майора.