Как Андрей Смирнов сражался в Великую Отечественную

Всенародно известный и невероятно смешной тунеядец Федя из фильма про приключения Шурика был настоящим героем.

Алексей Макарович Смирнов запомнился зрителю своими хоть и небольшими, но яркими ролями в комедийных и драматических фильмах. Такими, как тунеядец из «Операция “Ы“ и другие приключения Шурика» и механик Макарыч из «В бой идут одни “старики“».

Однако лишь немногие поклонники его таланта знали, что Смирнов — настоящий герой войны. Актер не очень любил распространяться о своем боевом прошлом.

Алексей Макарович ушел на фронт добровольцем летом 1941 года и принял участие в обороне Москвы. С 1942 года его служба проходила в 169-м минометном полку.

Свою первую награду — медаль «За отвагу» — актер получил в июле 1943 года за два героических эпизода. Он вместе с разведгруппой проник в расположение врага и уничтожил троих солдат противника, а спустя четыре дня заменил в бою раненого командира миномета и отогнал от позиций два немецких взвода.

В дальнейшем актер не раз отлично проявлял себя на поле боя: эффективно командовал минометным взводом, поднимал бойцов в атаки и брал пленных. В общей сложности он получил около десятка наград, среди которых — медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, а также Ордена Славы III и II степени.

Вместе со своим полком старшина Алексей Смирнов дошел до территории Германии, где получил сильную контузию. После лечения в госпитале его комиссовали.