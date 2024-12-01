Как поэт-песенник Михаил Танич сражался в Великую Отечественную

Однажды после тяжелой контузии Танича чуть не закопали в братской могиле — лишь в последний момент он смог дать знак, что все-еще жив.

Когда началась война будущий автор многих советских и российских хитов только-только закончил школу. В 1943-м его призвали в армию и направили на учебу в Тбилисское артиллерийское училище.

С лета 1944-го Танич командовал артиллерийским орудием в 33-й отдельной Черкасской истребительно-противотанковой артиллерийской бригаде, сражался в Прибалтике и Германии.

На поле боя он регулярно демонстрировал героизм и мужество. Так, в боях за Клауспуссен в Литве в январе 1945 года, когда весь его расчет был выведен из строя, он не оставил орудия и сам, будучи раненным, продолжал вести огонь по противнику.

Однажды после тяжелой контузии Танича чуть не закопали в братской могиле — лишь в последний момент он смог дать знак, что все-еще жив.

Среди военных наград поэта — ордена Красной Звезды, Славы III степени и Отечественной войны I степени.