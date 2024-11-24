Как Виктор Астафьев сражался в Великую Отечественную войну

«Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме — не могу: страшно, даже сейчас страшно. И сердце останавливается...»

Советский и российский писатель, автор знаменитого романа «Прокляты и убиты» ушел добровольцем на фронт в 1942 году. На войне он сменил несколько специальностей: был водителем, связистом и разведчиком.

В рядах 17-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования Астафьев участвовал в Курской битве и форсировании Днепра, которое стало для него одним из самых тяжелых испытаний в жизни.

«Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме — не могу: страшно, даже сейчас страшно. И сердце останавливается...», — говорил Виктор Петрович.

В ноябре 1943 года Астафьева наградили медалью «За отвагу». Он, «горя ненавистью к врагу», под вражеским огнем четыре раза исправлял телефонную связь с передовым командным пунктом.

Осенью 1944 году в Польше Астафьев получил тяжелое ранение левого предплечья. После него он до конца войны выполнял разные должности в тылу — от конвоира до почтальона.

Помимо медали «За отвагу» Виктора Астафьева наградили медалями «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также орденом Красной Звезды.