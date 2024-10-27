Как звезда фильма «Офицеры» Георгий Юматов сражался в Великой Отечественной

«Стою как-то за штурвалом. Вроде ничего и не заметил. И вдруг смотрю — по лбу течет кровь… Пуля прямо наизлет прошла, немного не дойдя до кости…»

В юности Юматов совершенно не думал об актерской карьере. Он мечтал о море и в 1941 году поступил в Московскую специальную военно-морскую школу.

В войну Георгий Александрович служил рулевым и сигнальщиком на Азовской и Дунайской флотилиях, воевал на Балканах, в Австрии и Венгрии. Среди его наград — медали за взятие Будапешта и Вены.

За бои около югославского города Смедерево в октябре 1944 года будущего актера наградили медалью Ушакова. «Когда на катер был направлен весь огонь противника, товарищ Юматов сам стрелял из пулемета ДТ, своим огнем он подавил три огневых точки противника», — говорилось в наградном листе.

Он спасся с трех тонущих катеров, несколько раз был тяжело ранен и контужен, а также получил сильное обморожение рук. «Стою как-то за штурвалом. Вроде ничего и не заметил. И вдруг смотрю — по лбу течет кровь… Пуля прямо наизлет прошла, немного не дойдя до кости…» — вспоминал Юматов об одном из ранений.

Шрам на спине, который Люба видит на спине Алексея в фильме «Офицеры», — не работа гримеров. Он остался у актера со времен тяжелых боев за Вену.