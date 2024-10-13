Как актер Владимир Басов сражался в Великой Отечественной

Будущий актер командовал батареей минометного полка и участвовал в штурмах опорных пунктов противника. А также выступал с концертами.

Народный артист СССР, талантливый актер, режиссер и сценарист Владимир Павлович Басов с ранних лет обожал кинематограф. В 1941 году он учился в художественном училище и планировал поступать во ВГИК, но война спутала все его планы.

«В начале войны я получил приглашение в Театр Красной Армии, — вспоминал Басов, — но в моей юношеской голове не укладывалось, как это можно играть, когда нужно палить. Вместо институтов мои одноклассники оказались в окопах, вместо занятий науками — строевая, марш-броски с полной выкладкой».

Владимир Павлович пошел добровольцем на фронт и попал в артиллерийское училище, которое окончил в 1942 году. После недолгого времени в интендантской службе он оказался в минометной бригаде.

Будущий актер командовал батареей минометного полка и участвовал в штурмах опорных пунктов противника. При этом он находил время организовывать концерты художественной самодеятельности и кинопоказы для солдат на передовой.

Победу Владимир Басов встретил в звании капитана с медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды на груди.