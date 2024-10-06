Как актер Иннокентий Смоктуновский героически воевал в Великую Отечественную

Всенародную любовь и известность ему принесла роль благородного вора Юрия Деточкина в культовом фильме «Берегись автомобиля». Однако путь к киноэкрану был долог и проходил через войну.

Иннокентия Михайловича мобилизовали в начале 1943 года и направили в Киевское пехотное училище, которое находилось в эвакуации в Сибири.

Однако летом того же года Смоктуновского по неизвестным причинам без присвоения офицерского звания перевели на фронт. В составе 75-й гвардейской стрелковой дивизии будущий актер принял участие в Курской битве.

Вслед за Курском последовало форсирование Днепра. Здесь Иннокентий Михайлович получил свою первую медаль «За отвагу» — под плотным обстрелом врага он вброд через реку доставлял боевые донесения в штаб дивизии.

В декабре 1943 года Смоктуновский попал в плен под Житомиром, но через месяц с небольшим смог из него сбежать. Исхудалого и измученного солдата спрятала украинская крестьянка Василиса Шевчук.

«Он звал ее “бабой Васей”, — вспоминала дочь актера Мария, — и, став народным артистом СССР, помогал всем, чем мог, до самой ее смерти. А потом делал добро ее детям и внукам. Он всегда их помнил, любил и был им благодарен».

В начале 1944 года Смоктуновский присоединился к партизанскому отряду, а с приходом Красной армии вновь влился в ее ряды. Он принимал участие в боях на территории Польши и Германии и дослужился до гвардии сержанта.

В феврале 1945 года актера наградили второй медалью «За отвагу» — он одним из первых ворвался в траншеи противника и уничтожил двадцать солдат противника.