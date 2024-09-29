Как «Буба Касторский» участвовал в Великой Отечественной войне

Борис Сичкин ездил с концертами на самые тяжелые участки фронта. В один момент он решил сбежать на фронт воевать.

Советский актер Борис Сичкин запомнился массовому зрителю ролью конферансье Бубы Касторского из фильмов о приключениях «Неуловимых». Интересно, что этот яркий образ он освоил в ходе войны.

Сичкина с юности тянуло к сцене. За шесть дней до нападения Германии он стал артистом труппы Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа (после начала войны — ансамбль Юго-Западного фронта).

В составе труппы Борис Михайлович ездил с концертами на самые тяжелые участки фронта, где поднимал настроение и боевой дух бойцов. Однажды его талант даже помог спасти советскую автомобильную колонну.

Войска отступали из города Ромны. Дождь превратил дорогу в сплошное месиво и автомобили застряли в грязи. Враг приближался, но солдаты пребывали в полной прострации.

Тогда Сичкин пошел вдоль колонны: «Я пел и плясал цыганские танцы, пел частушки, куплеты, показывал фокусы с фигами, пародии…И произошло чудо. Люди начали улыбаться, потом смеяться. Прошла подавленность, исчезла обреченность. Кто-то обнаружил в поле сломанный трактор, мгновенно нашлись механики».

Бориса Михайловича наградили медалью «За боевые заслуги». А вот за другой эпизод он чуть не предстал перед военным трибуналом.

Во время Курской битвы Сичкин решил сбежать на фронт воевать. Он «потерялся», прибился к какому-то полку, где стал пулеметчиком.

Правда, провоевал он всего несколько дней. Его нашли, задержали и доставили к начальнику политуправления Центрального фронта генералу Сергею Галаджеву.

Тот не стал отдавать артиста под суд за дезертирство, а просто объяснил ему, что в ансамбле от него будет больше толку.