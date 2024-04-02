10 женщин, прославивших Россию

Можно составить список из сотен мужчин, которые вошли в историю, женщины же веками оставались в их тени. Но эти дамы смогли стать настоящей национальной гордостью.

1/ Княгиня Ольга

Святая великая княгиня Ольга Николай Бруни Николай Бруни

Ольга была женой князя Игоря, правившего в конце IX – начале X века. После смерти мужа она стала регентом при малолетнем сыне и фактически первой правительницей-женщиной. Ольга наиболее известна своими жестокими расправами над племенем древлян в ответ на убийство мужа. Вместе с тем, она была первой русской правительницей, принявшей христианство, и стала одной из первых святых, почитаемых на Руси наравне с апостолами.

2/ Екатерина II

Екатерина II в виде Законодательницы в храме богини Правосудия Дмитрий Левицкий Дмитрий Левицкий

Великая императрица правила Россией более 30 лет. Будучи немкой по происхождению, она приняла православие и считала себя русской патриоткой. При Екатерине территория Российской Империи значительно увеличилась, были присоединены Крым и другие южные земли. Она основала множество городов по всей стране, считалась сторонницей просвещенного абсолютизма, переписывалась с европейскими философами, провела множество реформ. Впрочем, были в ее правлении и противоречивые страницы — от фаворитизма до гнета крестьян.

3/ Анна Павлова

Балерина Анна Павлова в 1912 году Общественное достояние Общественное достояние

Русская балерина в начале XX века была известна на весь мир. Ей посвящали стихи и скульптуры. В ее честь даже назвали десерт! С гастролями она объехала едва ли не всю планету. Казалось, что она может преодолеть гравитацию — настолько легкими были ее движения, настольно воздушным был ее прыжок. Павлова была звездой знаменитых балетных сезонов Дягилева, а еще первая в мире исполнила знаменитый ныне танец умирающего лебедя.

Читайте подробнее про Анну Павлову в нашей статье.

4/ Анна Ахматова

Анна Ахматова Общественное достояние Общественное достояние

Она не любила слово «поэтесса», сама себя называла поэт. Ахматова — одна из ярчайших литературных фигур XX века. Ее стихи о любви и горе, судьбах России и проблемах мироздания поражают своей глубиной. Благодаря своему таланту, она одной из первых женщин-писательниц пробилась на литературный олимп, занятый до этого лишь мужчинами. А невероятно твердый характер помог ей пережить страшные годы репрессий, когда ее мужа расстреляли, сына арестовали, а стихи не печатали. При этом она оставалась загадочной женщиной и была музой для многих художников эпохи, включая Амадео Модильяни.

5/ Зоя Космодемьянская

Зоя Космодемьянская

Во Второй мировой войне русские девушки сражались на поле боя наравне с мужчинами. Есть множество историй о героизме снайперш, летчиц, медсестер и других «боевых подруг». Но эта 18-летняя девушка стала настоящей легендой. Во время войны она пошла на фронт добровольцем и вместе с партизанами проводила разведку и диверсии в логове противника. В ходе одной из диверсионных операций Космодемьянскую выдали врагу жители захваченной деревни, сотрудничавшие с оккупантами. Несмотря на жестокие пытки, Зоя не выдала ни одного секрета: ни своего настоящего имени, ни информации о других диверсантах. В итоге нацисты повесили девушку, и только через месяц ее тело сняли с виселицы советские солдаты.

Читайте подробнее про Зою Космодемьянскую в нашей статье.

6/ Валентина Терешкова

Валентина Терешкова Sputnik Sputnik

Первой женщиной, побывавшей в космосе, стала 25-летняя Валентина Терешкова. В 1963 году она совершила одиночный полет и обогнула Землю 48 раз. Ее рекорд так никто и не побил. Дочь тракториста и работницы текстильной фабрики выбрали из восьми тысяч других советских девушек, пожелавших лететь в космос. Советский лидер Никита Хрущев подчеркивал, что при социализме женщины имеют равные возможности - даже могут полететь в космос.

7/ Майя Плисецкая

Майя Плисецкая на сцене Большого театра В.Блиох/Sputnik В.Блиох/Sputnik

«В области балета мы впереди планеты всей», — поется в песне советского барда Юрия Визбора. Неудивительно, что именно балерины прославили Россию, как никто другой. Одной из величайших, по-настоящему гениальных танцовщиц советского времени, была Майя Плисецкая. Она танцевала в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра целых 30 лет!!! Легендарная балерина исполняла роль главного лебедя с 1947 по 1977 год, отыграв не менее 800 спектаклей. На Одетту-Одиллию в исполнении Плисецкой смотрел и Иосиф Сталин, и Никита Хрущев, и многие иностранные гости. До сих пор она считается лучшей исполнительницей роли, а движение ее длинных рук современникам напоминали взмахи лебединых крыльев.

8/ Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского дворца Сергей Фадеичев/ТАСС Сергей Фадеичев/ТАСС

Мощный голос и невероятная харизма оперной певицы покорила весь мир. Имя Нетребко красовалось на афишах в большинстве мировых оперных столиц — от Нью-Йорка и Лондона до Вены и Мюнхена. Она блистала в главных женских партиях в таких известных операх, как «Травиата» Джузеппе Верди, «Волшебная флейта» Моцарта, «Руслан и Людмила» Михаила Глинки и многих других.

9/ Мария Шарапова

Мария Шарапова Hannah Peters/Getty Images Hannah Peters/Getty Images

Сложно назвать более известную на весь мир российскую спортсменку, чем Мария Шарапова. Победительница Уимблдона и еще десятков мировых турников, главная соперница легендарной Серены Уильямс запомнилась и яркой внешностью, и талантливой игрой, и упорством, и, конечно, фирменной подачей и криками, которые стали ее визитной карточкой.

10/ Наталья Водянова

Наталья Водянова John Phillips/Getty Images John Phillips/Getty Images

Ее судьба напоминает историю Золушки. Девушка из небогатой провинциальной семьи покорила модный Париж, вышла замуж за английского аристократа, а затем и одного из богатейших людей Франции. Ангельская внешность Водяновой сделала ее буквально эталоном красоты. Она работала с самыми известными мировыми брендами от Chanel до Yves Saint Laurent и Gucci. Помимо успешной карьеры, модель мать пятерых детей и активный благотворитель — ее фонд «Обнажённые сердца» знают по всей России.